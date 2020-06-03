Всем шести сертифицированным в Армении авиакомпаниям запретили совершать полеты на территории ЕС

Европейская комиссия запретила всем сертифицированным в Армении авиакомпаниям совершать полеты на территории Европейского союза. В официальном сообщении отмечается, что они не соответствуют международным стандартам безопасности.

В соответствии с этим решением в «черный» список включены армянские авиакомпании Aircompany Armenia, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, Mars Avia и Skyball. До этого Еврокомиссия заслушала аргументы Комитета гражданской авиации Армении и авиакомпаний.

«Этот список безопасности полетов ЕС следует использовать как инструмент, который помогает авиакомпаниям и перечисленным в списке странам пересмотреть и улучшить свои стандарты полетов», - заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан, добавив, что решение по армянским компаниям было принято с учетом единогласной позиции Комитета по безопасности полетов в этом вопросе.

«Комиссия при содействии Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) готова сотрудничать и делать инвестиции в Армении для улучшения авиационной безопасности», - подчеркивается в официальном сообщении ЕС.

Сегодняшним решением в список включены около 100 авиакомпаний разных стран мира.