Смерть, корона и фуры

Грузия готовится к очередному этапу снятия ограничений. При этом несколько дней подряд в стране наблюдалась тенденция роста новых случаев инфицирования. Это, как заявляют эпидемиологи, не связано со снятием запретов, и все небольшие эпидемиологические вспышки остаются под контролем. Какие сферы жизни «освободятся» от запретов 8 июня, какова эпидситуация на сегодня и что известно о 13-м пациенте, скончавшемся от коронавируса в Грузии?

76-летний мужчина, скончавшийся от коронавируса, жил в селе Мушевани – том самом, которое грузинские эпидемиологи называют местной Италией. Как говорит глава республиканской больницы Леван Гоподзе, мужчина попал к ним в начале мая. Его состояние все это время было крайне тяжелым. По словам Гоподзе, у мужчины был ряд сопутствующих заболеваний.

«Интересно, что повторное тестирование показало, что у него уже не было ковид-инфекции. Результат ПЦР-теста был отрицательным, впрочем, это не имеет особого значения, т.к. вся тяжесть его состояния развилась за счет ковид-инфекции, которая стала спусковым механизмом для его заболеваний. После консультации с Центром по контролю заболеваний (было решено), что таких пациентов все равно следует относить к категории людей, скончавшихся из-за ковида», – сказал Леван Гоподзе.

80% инфицированных коронавирусом в Грузии уже излечились. По состоянию на сегодняшний день – это 640 человек. Всего же с конца февраля в стране было выявлено 800 случаев инфицирования.

«Из четырех новых случаев один относится к сабурталинскому кластеру, а трое – водители грузовых автомобилей. Это «завезенные» случаи, скажем так, импортированные. Они не являются гражданами Грузии», – сказала Марина Эзугбая, медицинский директор тбилисской инфекционной больницы, в ходе традиционного ежедневного брифинга сегодня утром.

Водители грузовых автомобилей, заезжающих в Грузию, как заявляют в Центре по контролю заболеваний, относятся к группе риска, подлежащей обязательному тестированию. Глава одного из управлений центра, Анна Касрадзе, рассказывает, как проводится тестирование сейчас, когда страна постепенно начинает освобождаться от запретов:

«Число тестирований достаточно возросло. За день поступает до 1500 образцов. Подключилось много лабораторий, в том числе частных. В общей сложности проведено более 60 тысяч уникальных тестирований. Показатель подтверждения (инфекции) в районе 2%. Мы расширили группы риска: медперсонал тестируется раз в две недели; на 13-й день, перед тем как покинуть карантинные зоны (проверяют людей); водители фур; сотрудники таможни и пропускных пунктов. В эти 60 тысяч входят и люди из групп риска, те, кто обращается в температурные центры, и контакты (люди, контактировавшие с ковид-инфицированными)».

В болнисских селах Мушевани и Гета, по словам Касрадзе, было протестировано практически все население. Эти села – самые горячие точки, пострадавшие от коронавируса, и там, говорит представительница Центра по контролю заболеваний, фактически каждый находится под угрозой. Скачок в статистике выявления новых случаев, который наблюдался на протяжении нескольких дней, эпидемиологи связывают именно с этими точками:

«Был зафиксирован рост случаев, но это можно объяснить. В селе Мушевани мы активно проводим тестирования, соответственно, (показатель) выявления высок. Кроме того, новый кластер у нас образовался и в Тбилиси, но и здесь стоит отметить, что источник (заражения) известен. То, чего мы больше всего боимся, – не выявить источник той или иной небольшой вспышки. Эта ситуация управляема, и мы не думаем, что тут может начаться бесконтрольное распространение».

С 8 июня в Грузии возобновит работу междугородний транспорт – правда, железная дорога все еще остается под запретом, откроются пункты обмена валют, объекты питания всех типов, а также гостиницы, которые пройдут проверку и получат соответствующее разрешение.