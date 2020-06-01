В кафе и бары. С новым кластером

Сезон снятия ограничений продолжается: с сегодняшнего дня в Грузии возвращаются к жизни кафе, рестораны, бары и торговые центры. В то же время количество новых случаев инфицирования вновь превысило число вылечившихся – в Тбилиси образовался новый т.н. сабурталинский кластер.

На входе – термоскрининг и обработка рук антисептиком. Непосредственно в помещении – маска и соблюдение дистанции. В торговых центрах, магазинах одежды и объектах питания, открывших свои двери для посетителей сегодня, теперь действуют те же правила «выживания», что и в уже освобожденных от запретов сфер жизни.

При этом эпидемиологи призывают не расслабляться. Глава центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе главным образом акцентирует внимание на необходимости носить маски – даже на открытом воздухе, говорит он, если речь идет о большом скоплении людей:

«Общественный транспорт заработал. Мобильность внушительно возросла в стране (…) Маски носить необходимо. Я повторяю – необходимо. Я вам скажу прямо в процентах: если я инфицирован, а вы находитесь рядом со мной, но мы оба в то же время в масках, – вероятность того, что вы не заразитесь, – 95%. Если же только один из нас в маске, то защита снижается до 50%. Вот это простое средство защиты – я вас прошу, соблюдайте это, несмотря на то, что я понимаю, что это сложно сейчас, когда жарко».

За последние сутки в Грузии зафиксировали 11 новых случаев инфицирования коронавирусом. Восемь из них относятся к новому т.н. сабурталинскому кластеру.

«У нас была эпидемиологическая вспышка в сабурталинском кластере. Это – представительница медперсонала одной из больниц, от нее произошло распространение вируса в этом поселении. На сегодняшний день 23 человека инфицированы из этого кластера. Мы уже исследовали 103 контакта. 42 человека мы перевели в карантинные зоны, остальные остаются в т.н. внутреннем карантине», – продолжает Амиран Гамкрелидзе.

В поселении, где произошла вспышка, компактно проживают беженцы. Они, как сказала одна из местных жительниц журналистам, придерживаются режима самоизоляции:

«Вы, наверное, видели, на подъезде (к корпусам) стоит патруль. Мы никуда не выходим. Сейчас ждем какого-то решения (местных властей), что нам пришлют курьера, который сможет нам оказать помощь в каких-то бытовых вопросах, чтобы нам не пришлось нарушать режим и выходить из дома».

Открытым остается вопрос грядущих Единых национальных экзаменов – пока не известна точная дата их проведения. Как заявляют в Минздраве, на этом этапе консультации с Минобразования еще не окончены. Возможно, абитуриентам придется проходить термоскриниг, и подростки с повышенной температурой не будут допущены на экзамены. Им, как было объявлено сегодня, предположительно, предоставят дополнительную возможность принять участие в ЕНЭ. Детали относительно этого вопроса обещают уточнить в ближайшем будущем. В то же время глава Минздрава Екатерина Тикарадзе полагает, что учебный процесс может возобновиться в привычном режиме с сентября:

«Исходя из нынешней эпидемиологической ситуации, мы не считаем, что учебный процесс может быть отложен, впрочем, мы готовимся к тому, что, как и сейчас, в сентябре нам придется жить с «ковидом». Соответственно, нам следует подготовить детей к этому процессу, чтобы они смогли беспрепятственно продолжить обучение», – заявила министр.

На сегодняшний день в Грузии выявлено 794 случая инфицирования коронавирусом. В режиме карантина – 2508 человек, под стационарным наблюдением – 300. Летальных случаев – 12, а выздоровело 624 человека.