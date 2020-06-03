Президент Белоруссии Лукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство страны в отставку. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили сегодня, 3 июня, в эфире государственного телеканала «Беларусь 1».

Сегодня Лукашенко провел совещание, на котором рассматривались предложения по новому составу кабинета. Он пообещал, что революционных перестановок не будет.

О планах сформировать новый состав правительства Александр Лукашенко объявил еще 25 мая. Отмечалось, что решение будет принято до намеченных на август президентских выборов. »Мы всегда после регистрации действующего президента в кандидаты в президенты объявляли новый состав правительства до выборов», – пояснял Лукашенко, отмечая, что такой прием используется для повышения доверия избирателей. «А то что? Выборы прошли, люди за тебя проголосовали... А ты не то родственников, не то любимых, не то родных и прочих в это правительство тянешь», – говорил белорусский президент.

Нынешний состав правительства страны действует с 18 августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса. До этого Лукашенко отправил в отставку кабинет Андрея Кобякова, сославшись на «бесхозяйственность» в отношении планов по развитию Оршанского района.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.

Оппозиция не выдвинула единого кандидата, но в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста, на которые не только в Минске, но и в других городах приходят сотни людей. Лукашенко в связи с этим предупредил, что в период избирательной кампании «майданов» в стране не будет.