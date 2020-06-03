Мамука Хазарадзе: Наши двери открыты как для людей «Мечты», так и оппозиции

«Мы должны забыть объединение против кого-либо, мы должны объединиться ради создания чего-то, и это автоматически предполагает отстранение кого-то от политики», - заявил лидер политического движения «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе в передаче «360» на телеканале «Палитраньюс». Вместе с тем, как отметил Хазарадзе, двери «Лело для Грузии» открыты как для членов « Грузинской мечты», так и «Национального движения» и «Европейской Грузии».

«Я хочу, чтобы мы изменили и эту парадигму. 30 лет политика Грузии существует по одному принципу: все против одного. Так это было против коммунистов, когда к власти пришло правительство национально-освободительного движения. Затем это был Союз граждан, когда все объединились против президента Гамсахурдия. Потом «Национальное движение», объединившееся против Союза граждан, и потом «Грузинская мечта», которая объединилась против Михаила Саакашвили и «Национального движения». По результатам же разве это пошло на пользу стране? Все время речь шла о двух полюсах.

Мы должны забыть объединение против кого-либо, мы должны объединяться ради создания чего-то, и это автоматически предполагает отстранение кого-то от политики. Когда ты мобилизован, чтобы одержать над кем-то победу, а потом оборачиваешься и смотришь, с кем вместе нанес поражение, и видишь, что у тебя с ними нет ничего общего. Затем следует опять хаос, а потом оказывается какая-то т.н. «проблема» политики. «Лело» создано для весьма долгосрочного странствования, и для этого нужна долгосрочная стратегия», - заявил Хазарадзе.

По его же словам, «Лело» пойдет на выборы самостоятельно. «Если кто-либо желает присоединиться, наши двери открыты. Наши двери открыты как для людей «Мечты», которые вложили все силы и сменили предыдущую власть, так и оппозиции – будь то «Национальное движение», «Европейская Грузия» или другие. Мы должны объединиться ради того, чтобы раз и навсегда произошла консолидация вокруг программы и идеи, а не ради того, чтобы кого-то одолеть, поскольку потом при прохождении в парламент оказывается, что у нас нет ни программы, ни видения и быть вместе мы не хотим», - заявил Хазарадзе.