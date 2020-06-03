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Мамука Хазарадзе: Наши двери открыты как для людей «Мечты», так и оппозиции
«Мы должны забыть объединение против кого-либо, мы должны объединиться ради создания чего-то, и это автоматически предполагает отстранение кого-то от политики», - заявил лидер политического движения «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе в передаче «360» на телеканале «Палитраньюс». Вместе с тем, как отметил Хазарадзе, двери «Лело для Грузии» открыты как для членов « Грузинской мечты», так и «Национального движения» и «Европейской Грузии».
«Я хочу, чтобы мы изменили и эту парадигму. 30 лет политика Грузии существует по одному принципу: все против одного. Так это было против коммунистов, когда к власти пришло правительство национально-освободительного движения. Затем это был Союз граждан, когда все объединились против президента Гамсахурдия. Потом «Национальное движение», объединившееся против Союза граждан, и потом «Грузинская мечта», которая объединилась против Михаила Саакашвили и «Национального движения». По результатам же разве это пошло на пользу стране? Все время речь шла о двух полюсах.
Мы должны забыть объединение против кого-либо, мы должны объединяться ради создания чего-то, и это автоматически предполагает отстранение кого-то от политики. Когда ты мобилизован, чтобы одержать над кем-то победу, а потом оборачиваешься и смотришь, с кем вместе нанес поражение, и видишь, что у тебя с ними нет ничего общего. Затем следует опять хаос, а потом оказывается какая-то т.н. «проблема» политики. «Лело» создано для весьма долгосрочного странствования, и для этого нужна долгосрочная стратегия», - заявил Хазарадзе.
По его же словам, «Лело» пойдет на выборы самостоятельно. «Если кто-либо желает присоединиться, наши двери открыты. Наши двери открыты как для людей «Мечты», которые вложили все силы и сменили предыдущую власть, так и оппозиции – будь то «Национальное движение», «Европейская Грузия» или другие. Мы должны объединиться ради того, чтобы раз и навсегда произошла консолидация вокруг программы и идеи, а не ради того, чтобы кого-то одолеть, поскольку потом при прохождении в парламент оказывается, что у нас нет ни программы, ни видения и быть вместе мы не хотим», - заявил Хазарадзе.
Другие новости дня
В Лондоне в ходе протестов произошли стычки у офиса премьера
В Лондоне сегодня, 3 июня, в ходе протестных акций, организованных из-за смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда, произошли стычки с полицией недалеко от резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит.
Колонна демонстрантов подошла со стороны Гайд-парка. Проходя резиденцию премьера, некоторые из числа протестующих с лозунгами «Жизни черных имеют значение» и поднятыми вверх руками, сжатыми в кулак, встали на колени. На фото агентства Reuters с места событий, на колени перед протестующими встал и один из сотрудников охраны.
Далее активисты направились к посольству США. Они призвали всех, кто хочет высказаться против расизма, вечером выйти на улицу рядом со своим домом и встать на колени с плакатами «Справедливость для Джорджа Флойда!».
Сам Борис Джонсон ранее назвал обстоятельства смерти Флойда, скончавшегося после задержания полицейскими, ужасающими и не имеющими оправдания. Он также поддержал право людей на протесты, но только если при этом не нарушается закон. Выступления в британской столице проходят в условиях строгих карантинных мер из-за коронавируса. Полиция в связи с этим предупредила, что демонстранты должны соблюдать требования социальной дистанции, которые запрещают собираться группами больше шести человек и приближаться друг к другу ближе, чем на два метра. В протестных акциях в Лондоне в среду участвовали тысячи людей.
- Это уже не первые выступления в британской столице в знак солидарности с демонстрантами в США. Акции против социального неравенства и насилия со стороны полиции прошли и в других странах, к примеру, во Франции, в Германии.
- 46-летней Джордж Флойд умер в больнице, после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе 25 мая. Сообщалось, что афроамериканца заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить Флойда, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям. Начались протесты, которые охватили десятки американских городов. Массовые акции нередко сопровождаются погромами и столкновениями с сотрудниками сил безопасности.
Президент Белоруссии Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство страны в отставку. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили сегодня, 3 июня, в эфире государственного телеканала «Беларусь 1».
Сегодня Лукашенко провел совещание, на котором рассматривались предложения по новому составу кабинета. Он пообещал, что революционных перестановок не будет.
О планах сформировать новый состав правительства Александр Лукашенко объявил еще 25 мая. Отмечалось, что решение будет принято до намеченных на август президентских выборов. »Мы всегда после регистрации действующего президента в кандидаты в президенты объявляли новый состав правительства до выборов», – пояснял Лукашенко, отмечая, что такой прием используется для повышения доверия избирателей. «А то что? Выборы прошли, люди за тебя проголосовали... А ты не то родственников, не то любимых, не то родных и прочих в это правительство тянешь», – говорил белорусский президент.
Нынешний состав правительства страны действует с 18 августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса. До этого Лукашенко отправил в отставку кабинет Андрея Кобякова, сославшись на «бесхозяйственность» в отношении планов по развитию Оршанского района.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
Оппозиция не выдвинула единого кандидата, но в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста, на которые не только в Минске, но и в других городах приходят сотни людей. Лукашенко в связи с этим предупредил, что в период избирательной кампании «майданов» в стране не будет.
В администрации правительства Грузии отрицают слухи об отставке Георгия Гахария
По информации оппозиционной телекомпании «Мтавари», в ближайшее время ожидается отставка премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Между тем в администрации правительства эту информацию не подтверждают.
По данным «Мтавари», отставки Гахария потребовал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Это произошло на встрече, которая состоялась 1 июня. При этом, отмечает телекомпания, Гахария уходить в отставку отказался. «По данным нашего источника, окончательно принято решение, что Георгий Гахария не будет премьером 20 июня, к годовщине «ночи Гаврилова», – отмечает телекомпания «Мтавари».
Между тем в администрации правительства заявляют, что премьер работает в обычном режиме. «Премьер-министр находится на работе и у него рабочий день, он проводит рабочие встречи, как и в другие дни», - отмечают в администрации и называют «ложью» сообщения о том, что Гахария собирается объявить об отставке.
Георгий Гахария стал премьер-министром Грузии в сентябре 2019 года, несмотря на то, что его отставки с должности главы МВД Грузии в течение более трех месяцев требовали на многотысячных митингах в центре Тбилиси.
Уход Гахария был основным требованием гражданских активистов, которые обвиняли его в том, что в должности министра внутренних дел он допустил превышение силы во время разгона акции протеста 21 июня против визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова, который выступил в грузинском парламенте, сев в кресло председателя.
При разгоне полиция применила слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули, в больницах оказались более 200 человек из них около 30 журналистов, двум митингующим резиновые пули выбили глаз.
В Абхазии за сутки выявлены 7 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Абхазии были выявлены 7 новых случаев коронавируса. По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики от коронавируса, сегодня, 3 июня, биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 57 граждан.
Все зараженные являются абхазскими курсантами, прибывшими накануне из Москвы. Все семеро будут помещены в Гудаутскую ЦРБ. Из обсервации в столичном доме отдыха «Айтар» сегодня были выписаны 13 человек - все они абхазские курсанты по линии МЧС.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35 человек. Из них семеро прибудут в ближайшие часы в Гудаутский госпиталь, 27 человек выздоровели, и один пациент скончался.
Участники батумской акции, требующие экстрадиции из Турции «вора в законе», зашили себе рты
В Батуми проходит акция протеста родственников и близких Миндии Горадзе, более известного как Лавасоглы. Они требуют, чтобы «вора в законе» экстрадировали из Турции в Грузию.
Часть участников акции объявила голодовку, из них трое сегодня зашили себе рты. Они считают, что власти Грузии не хотят, чтобы Горадзе отбывал срок в грузинской тюрьме.
По информации адвоката, Лавасоглы сейчас находится в тюрьме Стамбула вместе с особо опасными преступниками.
Горадзе был осуждён в Грузии дважды. Его приговорили к 12 и 10 годам лишения свободы за связь с воровским миром и организованную преступность.
За неделю грузинский лари укрепился к доллару на 5%
Грузинский лари укрепляется по отношению к доллару США. Стоимость американской валюты за неделю снизилась на пять процентов.
Официальный курс доллар-лари еще неделю назад был на отметке в 3.19, сегодня составил 3.0416.
В коммерческих банках за доллар уже дают меньше трёх лари. Курс в системе Bloomberg - 3.0150.
Лари установил антирекорд по отношению к доллару в марте текущего года на фоне ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
Абхазское МВД ищет причастных к стрельбе у дома Владислава Ардзинба
В Сухуми сообщили подробности об инциденте, произошедшем у дома первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба.
«Вечером 29 мая 2020 г. в с. Нижняя Эшера примерно в 20.00 часов к дому по ул. Бр. Папба прибыла группа лиц, один из которых произвел беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в направление дома первого Президента РА. С места происшествия изъяты стрелянные гильзы. Приняты меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.
Доследственную проверку по данному факту проводит следственная группа ОВД по Сухумскому району», - сказано в сообщении абхазского МВД.
По неподтверждённой информации, один из подозреваемых сбежал из республиканской больницы в Сухуми. Cообщается, что мужчина просто «вышел через дверь» медицинского учреждения.
Инцидент со стрельбой в селе Нижняя Эшера произошёл 29 мая после ареста Эрика Чкадуа – подозреваемого в соучастии в убийстве двух криминальных авторитетов 22 ноября 2019 года на сухумской набережной около отеля «Сан-Ремо». О взятии под стражу стрелявшего (без указания имени и мотивов) сообщил глава абхазского МВД Дмитрий Дбар. Он отметил, что очевидцы не сотрудничают с правоохранительной системой, тем самым не содействуют процессу дознания.
Ранее в МВД подтвердили информацию о другом сбежавшем из сухумской больницы. Обвиняемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов житель села Яштуха (Тависуплеба) Г. К. освободился от наручников, после чего, используя постельное белье, спустился с третьего этажа через оконную раму палаты и покинул пределы больницы. По факту побега возбуждено уголовное дело.
Мераб Кишмария назначен военным советником нового главы абхазского Минобороны
Экс-министр обороны самопровозглашенной республики Абхазия Мераб Кишмария назначен главным военным советником нового главы ведомства – Владимира Ануа. Абхазский лидер Аслан Бжания также наградил Кишмария орденом Мужества – за отвагу и самоотверженность.
Обращаясь к Бжания, Кишмария заявил: «Я понял, кто предатель. Я понял, кто есть кто. Я знаю одно: справедливость восторжествует».
Бжания сегодня представил личному составу Минобороны нового руководителя и выразил уверенность в том, что Владимир Ануа продолжит и приумножит «все начинания по укреплению обороноспособности вооруженных сил, усилению воинской дисциплины и поднятию морального и боевого духа подразделений Вооруженных сил Абхазии».
По словам Бжания, именно война сделала Владимира Ануа профессиональным военным.
«Вы его хорошо знаете, на протяжении всех послевоенных лет он занимает высокие командные должности в министерстве обороны», – сказал он.
Новый глава оборонного ведомства поблагодарил руководство страны за оказанное доверие и заверил, что приложит свои усилия в деле укрепления Вооруженных сил и обороноспособности Абхазии.
COVID-19: Швеция признала, что действовала слишком мягко
Швеция признала, что могла бы "действовать лучше" в борьбе с эпидемией COVID-19. Заявление сделал Андерс Тегнелл, главный эпидемиолог Швеции, сотрудник Агентства общественного здравоохранения.
"Если бы мы вновь столкнулись с этой болезнью, зная то, что мы знаем сейчас, мы бы выбрали промежуточный вариант действий между тем, какой был применен в Швеции и тем, как действовали в других странах", - сказал Тегнелл в интервью Шведском радио.
Ограничительные меры, принятые в Швеции на фоне пандемии, были значительно мягче, чем в большинстве других стран. "Шведская модель" в большей степени опиралась на сознательность граждан, чем на запреты, в стране, например, не были закрыты школы. Этот подход вызвал горячие споры и по всему миру и в самой Швеции: можно ли без жесткого карантина удержать эпидемию в разумных рамках, облегчив при этом давление на экономику и формируя коллективный иммунитет?
Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет, одна из точек зрения, которую высказывали эпидемиологи такова: учитывая некоторые особенности Швеции подход мог быть разумен, но не полностью сработал, потому что не учел всех социальных факторов. Это вылилось в то, что в Швеции от коронавирусной инфекции умерло больше людей в пересчете на население, чем в соседних Дании, Норвегии и Финляндии, где были применены более жесткие ограничения.
Особенность шведской конституции такова, что именно Агентство публичного здравоохранения и лично Андерс Тенгелл принимали решения о мерах по борьбе с эпидемией. Премьер-министр Швеции Стефан Лофвен ранее на этой неделе заявил, что в стране будет проведено расследование того, насколько выбранный подход был правильным. При этом Тегнелл пользуется достаточно высокой поддержкой в шведском обществе.
Жертвами протестов в США стали не менее 11 человек
По меньшей мере 11 человек погибли с начала протестов и массовых беспорядков в США. Смертельные случаи зафиксированы в нескольких штатах. Большинство погибших - афроамериканцы. Об этом сообщает Associated Press. Число пострадавших за время протестов идёт на десятки. Однако точное количество установить пока невозможно.
Причиной массовых акций в США стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жестокого задержания полицией в Миннеаполисе, штат Миннесота. Протестующие требуют расследовать это происшествие и прекратить полицейское насилие в стране.
После беспорядков власти 40 американских городов ввели комендантский час. В Вашингтон на случай обострения ситуации дополнительно направлено более полутора тысяч военнослужащих. Незадолго до этого протестующие собрались у Белого дома. Президенту США Дональду Трампу пришлось укрываться в бункере. Глава Белого дома поблагодарил Национальную гвардию за разгон демонстрантов и массовые задержания.
Ранее Сенат США заблокировал резолюцию, в которой осуждались действия Трампа во время протестов. Демократы критикуют президента за то, что он разрешил использовать против активистов слезоточивый газ и резиновые пули. Но республиканцы, у которых в Сенате большинство, выступили против.
- 46-летнего Джорджа Флойда задержали 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить афроамериканца, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. в больнице Миннеаполиса после задержания 25 мая. Флойд умер в больнице Миннеаполиса. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям.
- Власти Миннесоты после проведения судебно-медицинской экспертизы признали смерть Флойда убийством.
- Все четверо полицейских, принимавших участие в задержании Флойда, отстранены от несения службы до окончания служебной проверки. Шовин арестован.
Аслан Бжания: «На миллиарды рублей продукция из Абхазии уходит в Грузию»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания на встрече с депутатами абхазского парламента заявил о необходимости контроля за перемещением товаров. Видеозапись встречи, прошедшей 2 июня, опубликовало абхазское телевидение.
«Что касается продукции, которая поступает из Грузии, это – существенная часть нашего товарооборота. Это правда. С этим что-то надо делать. На миллиарды рублей продукция из Абхазии уходит в Грузию. По данным нашего Таможенного комитета, по данным министерства сельского хозяйства, объемы заготовки ореха – 11-12 тысяч тонн в год. Количество, которое вывезено в Российскую Федерацию, максимум 10% от этого объема. Всё остальное уходит в Грузию. Все эти деньги оседают в карманах людей, которые занимаются, по большому счету, контрабандой. Почему мы этих людей должны делать контрабандистами, подводить под уголовную статью? Почему мимо государственной казны должны проходить такие суммы? Кому мы что хотим доказать таким подходом? Я считаю, что это надо пересматривать», - заявил Бжания.
Абхазский лидер также отметил, что на де-факто границе по реке Псоу необходимо убрать некоторые контрольные органы.
«У Российской Федерации есть свои аргументы, почему должно быть такое количество контрольных органов. Один из этих аргументов – они боятся, что из Абхазии может пойти неконтролируемый поток оружия в Российскую Федерацию. Значит, мы должны поставить наше оружие под контроль», - заявил он.
В Армении у 4-летнего ребенка с коронавирусом зарегистрирован синдром Кавасаки
В Армении у 4-летнего ребенка, который перенес асимптомный коронавирус, зафиксирован синдром Кавасаки, сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян.
«В последнее время в различных странах наблюдается рост случаев синдрома Кавасаки у детей, что некоторые исследователи связывают с пандемией коронавируса. Причинная обусловленность синдрома Кавасаки до конца не известна, однако его в основном связывают с аутоиммунным ответом, провоцируемым инфекционными заболеваниями. Он в основном поражает детей до 5 лет», - написал министр на своей странице в Facebook.
Торосян отметил, что с учетом международной статистики в Армении заранее были заготовлены дорогостоящие иммуноглобулиновые препараты, предусмотренные для лечения этого синдрома.
«Надеюсь, малыш скоро поправится, его состояние врачи оценивают как средней тяжести», - добавил он, при этом призвав всех, как взрослых, так и детей, строжайше соблюдать противоэпидемические нормы, «не поддаваться соблазну тесного общения друг с другом, всегда носить маску, часто мыть или дезинфицировать руки».
«Необходимо ограничить все небытовые контакты друг с другом для прерывания цепочек передачи инфекции», - подчеркнул Торосян, заключив свою запись хештегами #НосиМаску #СпасиЖизни.
- Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 515, в общем составив 10524.
В Париже тысячи людей протестовали против полицейского насилия
В Париже прошла многотысячная акция протеста против полицейского насилия в память о 24-летнем чернокожем французе Адаме Траоре, погибшем после задержания в 2016 году. Несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, в демонстрации, по разным оценкам, приняли участие от 15 до 20 тысяч человек.
Участники акции проводили прямые параллели с протестами в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Они держали таблички с фразой "Я не могу дышать!", которую повторял Флойд, когда при задержании полицейский надавил ему коленом на шею.
Позже демонстрация переросла в столкновения с полицией. Демонстранты бросали в полицейских бутылки и камни, поджигали мусорные баки. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули. Массовые протесты прошли также в Лилле, в Марселе и в Лионе.
В США с 26 мая проходят массовые протесты против полицейского насилия. Они начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после задержания. В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во вторник в десятках городов США был введён комендантский час. Президент Дональд Трамп раскритиковал бездействие губернаторов ряда штатов и пригрозил использовать для борьбы с насилием вооруженные силы.
В Москве 2 июня возле здания городского управления МВД состоялась серия одиночных пикетов против полицейского произвола. Полиция задержала более 20 человек.
Акцию провели после того, как 31 мая в Екатеринбурге спецназ Росгвардии убил 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже четырех рулонов обоев.
В Южной Осетии выявили три новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Южной Осетии выявили еще три новых случая заболевания коронавирусом – у двоих курсантов и санитарки медучреждения. Об этом агентству «Рес» сообщила замглавы комитета Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«Проведенные за сутки 25 тестов показали 3 положительных результата – у двух курсантов и санитарки из медперсонала. Все они находились на карантине», – уточнила Гаглоева.
Таким образом, в инфекционной больнице Цхинвали на утро среды находятся 14 заболевших коронавирусом, среди них 7 курсантов, 5 граждан, прибывших из Владикавказа, один военнослужащий и один человек из медперсонала.
Всего под наблюдением находятся 154 человека. «В целом, эпидемиологическая ситуация стабильная», – сказала Гаглоева.
Число подтверждённых случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 45, из них 31 пациент выздоровел.
- В самопровозглашенной республике Абхазия новых случаев коронавируса не выявлено.
В Абхазии мужчина, используя постельное бельё, сбежал из-под стражи
Ранее задержанный житель Абхазии Г. К., проходивший лечение в хирургическом отделении сухумской республиканской больницы, сбежал из-под стражи.
По информации МВД самопровозглашенной республики, он освободился от наручников, после чего, используя постельное белье, спустился с третьего этажа через оконную раму палаты и покинул пределы больницы. По факту побега возбуждено уголовное дело.
Ранее судимый, обвиняемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов житель села Яштуха (Тависуплеба) был объявлен в розыск в связи с неявкой в суд 5 марта и задержан 15 мая текущего года.
В отношении сотрудников, несших службу по охране задержанного, назначена служебная проверка. По информации ведомства, приняты оперативно-розыскные меры по установлению местонахождения и задержанию Г. К.
В Армении за сутки вновь выявили более 500 новых случаев коронавируса, скончались 12 человек
Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 515, в общем составив 10524. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний. Накануне сообщалось о 517 новых случаях.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 3 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 27 и сейчас составляет 3454.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 12 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 170.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за это время 59 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6841, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 61650.
Внутренние авиарейсы в Грузии возобновят с 15 июня
В Грузии с 15 июня возобновят внутренние авиарейсы. Об этом сообщила компания Vanilla Sky.
Возобновятся рейсы: Тбилиси-Батуми, Натахтари-Местиа, Натахтари-Амбролаури. Расписание будет опубликовано позднее.
Возобновить международное регулярное авиасообщение грузинские власти планируют с 1 июля.
- С 15 июня в Грузии запустят внутренний туризм, с 1 июля - международный. Грузия не сможет открыть границу для туристов из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, – заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии достигло 800
За сутки в Грузии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 800.
Один новый пациент из «кластера Сабуртало», вирус также выявили у троих иностранцев–водителей грузовых автомобилей.
Число вылечившихся пациентов увеличилось на шесть и сейчас составляет 640. Около 80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели.
В карантине находятся 2424 человека, под наблюдением медиков в стационарах – 304.
13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Всем шести сертифицированным в Армении авиакомпаниям запретили совершать полеты на территории ЕС
Европейская комиссия запретила всем сертифицированным в Армении авиакомпаниям совершать полеты на территории Европейского союза. В официальном сообщении отмечается, что они не соответствуют международным стандартам безопасности.
В соответствии с этим решением в «черный» список включены армянские авиакомпании Aircompany Armenia, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, Mars Avia и Skyball. До этого Еврокомиссия заслушала аргументы Комитета гражданской авиации Армении и авиакомпаний.
«Этот список безопасности полетов ЕС следует использовать как инструмент, который помогает авиакомпаниям и перечисленным в списке странам пересмотреть и улучшить свои стандарты полетов», - заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан, добавив, что решение по армянским компаниям было принято с учетом единогласной позиции Комитета по безопасности полетов в этом вопросе.
«Комиссия при содействии Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) готова сотрудничать и делать инвестиции в Армении для улучшения авиационной безопасности», - подчеркивается в официальном сообщении ЕС.
Сегодняшним решением в список включены около 100 авиакомпаний разных стран мира.
Байден: «Не стану раздувать ненависть, если меня изберут президентом»
Бывший вице-президент и вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден во вторник выступил c крупным публичным заявлением, обещав в случае избрания не "раздувать пламя ненависти" и стремиться к исцелению ран, долгое время причиняющих боль американцам.
Байден выступил в Филадельфии, где, как пишет "Голос Америки", в последние дни протесты подчас приобретали насильственный характер. Байден критически оценил реакцию президента Дональда Трампа на демонстрации, в частности, его решение провести фотосессию у исторической церкви неподалеку от Белого дома после того, как правоохранительные органы применили слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся там демонстрантов.
"Когда мирных демонстрантов по приказу президента разгоняют от порога народного дома, Белого дома, с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат, чтобы организовать фотосессию у благородной церкви, можно простить нас за убеждение, что президента больше интересует власть, чем принципы", – сказал Джо Байден.
можно простить нас за убеждение, что президента больше интересует власть, чем принципы
Смерть афроамериканца Джорджа Флойда, из-за которой разгорелись протесты, Байден называл "тревожным звонком".
Как отмечает "Голос Америки", в своём выступлении бывший вице-президент стремился соблюсти баланс между признанием закономерности общественного гнева и осуждением актов насилия.
Байден покинул родной штат Делавэр впервые с середины марта, когда из-за пандемии коронавируса он самоизолировался у себя дома.
Мужчина из болнисского села Мушевани скончался от коронавируса
76-летний мужчина из болнисского села Мушевани накануне скончался от COVID-19. Это 13-й по счёту летальный случай в стране.
По словам главы центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, у мужчины были тяжёлые сопутствующие заболевания. Коронавирус у него выявили 9 мая, после чего мужчина проходил лечение в республиканской клинике Тбилиси.
В селе Мушевани выявлено около 60 случаев заражения коронавирусом. Ранее эпидемиологи сообщали, что часть жителей села Мушевани не верит в существование коронавируса.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая. С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
За прошедшие сутки в Абхазии не было выявлено ни одного случая COVID-19
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 57 граждан. Ни у одного из них диагноз COVID-19 не был подтвержден.
Сегодня, 2 июня, из Гудаутского госпиталя были выписаны трое оставшихся пациентов. На данный момент в стационаре ЦРБ нет больных с коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 26 человека выздоровели, и один пациент скончался.
Associated Press: Китай намеренно скрывал сведения о коронавирусе
Действия китайских властей в минувшем январе, когда ВОЗ приветствовала быструю реакцию Пекина на вспышку коронавируса, отнюдь не заслуживали приветствий. Никакой «своевременной реакции» Пекина на коронавирус не было. Никакой приверженности Китая открытости, о чем писала в январе ВОЗ, – не было. В действительности, именно власти Китая сдерживали распространение информации, в которой так нуждался мир и, прежде всего, Всемирная организация здравоохранения. Об этом пишет сегодня, 2 июня, агентство Associated Press (AP).
Пока Китай скрывал растущую опасность, не желая делиться лабораторными сведениями об особенностях вируса, в трех лабораториях разных стран коронавирус был полностью декодирован.
Строгий контроль над распространением информации и отсутствие соревнования внутри китайской государственной системы здравоохранения, судя по десяткам интервью и документальных источников, заслуживали в тот период осуждения, подчеркивает AP.
Правительственные лаборатории в Китае опубликовали сведения о геноме лишь после того, как другая лаборатория, опередив правительство, опубликовала эти сведения на специализированном сайте по вирусологии 11 января. Но и после этого власти Китая не решались опубликовать сведения о вирусе в течение двух недель. Именно в этот период детальные сведения о пациентах и случаях заражения (согласно протоколам закрытых заседаний ВОЗ) были нужнее всего. Это, возможно, помогло бы значительно снизить смертоносный эффект коронавируса или замедлить скорость его распространения, говорится в публикации на сайте AP.
Официальные представители ВОЗ публично нахваливали Китай, вероятно, чтобы задобрить Пекин и получить взамен нужную информацию - во всяком случае, такое предположение делает агентство AP, ссылаясь на записи, полученные от своих источников. Но в частных разговорах, высокопоставленные сотрудники ВОЗ жаловались, что китайская сторона не предоставляет достаточных сведений о передаче вируса от человека к человеку. Не делились китайские специалисты с ВОЗ и выводами относительно риска, который несет новый коронавирус остальному миру.
На недостаток информации сетовала и американский эпидемиолог Мария Ван Керкхове на одном из закрытых заседаний. Она настаивала, что без информации невозможно планировать меры противодействия коронавирусу.
Генерал Хафтар согласился на переговоры по перемирию в Ливии
Противостоящий правительству в Триполи ливийский генерал Халифа Хафтар дал согласие на возобновление переговоров о прекращении огня.
Об этом сообщила вспомогательная миссия ООН в Ливии (UNSMIL), отметив, что на контакты согласно и поддерживаемое мировым сообществом Правительство национального согласия (ПНЛ). Речь идёт о переговорах в формате "пять плюс пять" - с участием пятерых высокопоставленных военных от каждой из враждующих сторон.
Ливийская национальная армия во главе с Хафтаром, базирующаяся на востоке страны, с апреля прошлого года ведёт наступление с целью захвата столицы Триполи, где располагается ПНЛ. За последние недели боевые действия заметно активизировались. Силы ПНЛ при поддержке Турции вытеснили отряды Хафтара из ряда районов на северо-западе страны. Но накануне Ливийская национальная армия (ЛНА), которая пользуется поддержкой Объединённых Арабских Эмиратов, Египта и России, объявила, что ей удалось отвоевать часть территорий, пишет Reuters.
Москва официально не поддерживает ни одну из сторон конфликта. Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган не раз утверждал, что в Ливии действуют около двух тысяч наёмников из России. А Африканское командование Вооруженных сил США на прошлой неделе заявило, что Россия недавно перебросила в Ливию не менее 14 боевых самолётов, которые размещены на воздушной базе ЛНА в центральной части страны.
- С начала нынешнего года о согласовании перемирия в Ливии объявлялось дважды, но боевые действия и обстрелы продолжились. Во второй половине мая МИД России выпустил сообщение о том, что Москва и Анкара призвали к немедленному прекращению огня и политическому урегулированию конфликта под эгидой ООН.
- В марте пост спецпредставителя генсека ООН по Ливии покинул Гасан Саламе. С тех пор Совет безопасности международной организации еще не договорился по кандидатуре его преемника.
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