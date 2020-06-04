Формирование абхазского кабмина: итоги полутора месяцев

Я уже дважды рассказывал на «Эхе Кавказа» об этапах формирования структур исполнительной власти Абхазии, начатого 24 апреля назначением премьер-министром Александра Анкваба. В последний раз это было 15 мая, и поначалу после этого рассчитывал дождаться окончания формирования и посвятить этой теме завершающую публикацию. Но с той даты прошло уже двадцать дней, «фактаж» по назначениям накопился солидный, в основном по руководителям госкомитетов, но из 14 министров назначено пока только девять… В общем, решил еще раз обратиться к этой теме на промежуточном этапе.

Недавно встретился такой обмен мнениями в абхазском сегменте соцсети «Фейсбук». Один из пользователей посетовал на то, что руководство «тянет» с формированием властных структур. Другой возразил: по законодательству Абхазии на это дается три месяца; оно пока не нарушено, так какие могут быть претензии? А если, мол, вы недовольны такими темпами, инициируйте соответствующие изменения в законодательстве… Добавлю, что тут, возможно, некоторые путают сроки формирования правительства при смене премьера, что было в последние годы в Абхазии весьма часто, и эти сроки при замене всей властной команды.

Итак, после 15 мая последовали следующие кадровые указы президента (буду рассматривать не все, а касающиеся достаточно крупных постов).

18 мая Роберт Витальевич Киут был назначен заместителем председателя Службы государственной безопасности РА. Другим указом главы государства Роберт Киут назначен временно исполняющим обязанности председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия. У наблюдателей со стороны это вызвало удивление, так как незадолго до этого, 12 мая, президент Абхазии подписал указ, в котором временное исполнение обязанностей председателя Службы государственной безопасности возложил на заместителя председателя СГБ генерал-майора Арлана. Но, как говорится, видно, что-то пошло не так… Еще одним указом Арлан Владимир Борисович освобожден от занимаемой должности и зачислен «в распоряжение председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия». Впрочем, с биографией Арлана общественность 12 мая даже не стали знакомить, про Киута же были приведены следующие сведения: «Родился 7 января 1980 года в селе Киндыг Очамчырского района. В 1997 году окончил среднюю школу №7 г. Сухума и поступил в Абхазский государственный университет на экономический факультет по специальности «Национальная экономика», который окончил в 2002 году. С 2002 по 2003 год проходил военную службу в Пограничном отряде СГБ РА. С 2003 года по настоящее время является сотрудником Службы государственной безопасности РА, с 2011 года занимал в ней руководящие должности. Воинское звание «полковник» присвоено 03.10.2018 г.».

Наблюдатели при этом задались вопросом: почему же и он – только врио? Высказываются предположения, что президент, сам возглавлявший эту структуру несколько лет, предполагает первое время руководить ею в ручном режиме и посмотреть, как справляется с делом Киут. В СГБ последовало затем назначение нескольких замов председателя, тоже молодых сотрудников, но я остановлюсь только на двоих.

19 мая заместителем председателя был назначен капитан Хварцкия Заал, сын легендарного военачальника абхазской армии в начале Отечественной войны народа Абхазии, Героя Абхазии Мушни Хварцкия. Заал родился 30 августа 1985 года в Ленинграде. В 2006 г. окончил исторический факультет Сочинского филиала Российского университета дружбы народов, в 2008 г. – магистратуру факультета гуманитарных и социальных наук РУДН. Служил в абхазской армии, с 2011 года является сотрудником СГБ. Женат. Отец двоих детей.

А 21 мая был подписан указ президента об освобождении полковника Чачхиани Нодари Георгиевича от воинской должности заместителя председателя – начальника Пограничного отряда СГБ РА, и назначении на эту должность полковника Латипова Рустама Эргашевича». Последний родился 16 декабря 1978 года в селе Калдахуара Гудаутского района, окончил историко-юридический факультет Абхазского госуниверситета по специальности «юриспруденция». В органах государственной безопасности на офицерских должностях с 2001 года.

В тот же день Харазия Вадим Николаевич был назначен председателем Госкомитета по репатриации, а Губаз Джамал Резович – Госкомитета по делам молодежи и спорту.

20 мая назначены председатели еще трех госкомитетов. Руководить комитетом по статистике осталась Гогия Кама Алексеевна; комитетом по экологии Читанава Савелий Михайлович. Председателем комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию назначен Халваш Беслан Викторович.

27 мая председателем Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору назначен Трапизонян Галуст Парнакович – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., Герой Абхазии, депутат парламента второго созыва (1996-2002 гг.), председатель Армянской общины Абхазии. Вот здесь стоит остановиться подробней. Если большинство перечисленных ранее руководителей – просто профессионалы своего дела, которые не участвовали во внутриполитической борьбе, то тут наблюдатели не могли не обратить внимания на то, что предшественником Трапизоняна в течение ровно двух лет был другой Герой Абхазии – Гарик Харитонович Саманба. А это один из отцов-основателей еще в начале нулевых годов сперва общественно-политического ветеранского движения, а потом политической партии «Амцахара». В конце мая 2014-го лишь эта партия, в отличие от остальных, поддержала вынужденного покинуть президентский дворец под давлением тогдашней оппозиции Александра Анкваба, и Саманба был одним из главных организаторов митинга в Сухуме его сторонников. Но спустя несколько лет в руководстве партии произошло некое противостояние, в результате которого Саманба покинул его. В чем противостояние заключалось, ни Гарик Харитонович, ни его оппоненты информировать общество не захотели. А в мае 2018 года он возглавил названный комитет. И хотя никаких политических заявлений он в последние годы не делал, а работа комитета благодаря сотрудничеству со СМИ заслужила при нем в обществе позитивные отзывы, можно предположить, что в пришедшей ныне к власти наряду с некоторыми другими политическими силами партии «Амцахара» никуда не мог деться настрой против него как пошедшего на работу в команду Рауля Хаджимба.

Предполагают наблюдатели политические мотивы и в освобождении от должности председателя комитета по репатриации Беслана Дбара, который всегда поддерживал противоположный пришедшему к власти политический лагерь.

Был за минувшие три недели и ряд назначений руководителей регионов. Так, 19 мая исполняющим обязанности главы администрации Гудаутского района стал Боджгуа Баграт Фазлибеевич. Он родился 3 августа 1973 года в с. Лыхны Гудаутского района Абхазской АССР, окончил гудаутскую среднюю школу №5, в 1991 году поступил в Московский государственный социальный университет по специальности «Социальная работа», который окончил в 2002 году. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. проходил воинскую службу в пограничных войсках Министерства обороны Республики Абхазия. С 2003 года работал в администрации Гудаутского района. Женат. Отец троих детей.

27 мая исполняющим обязанности главы администрации г. Новый Афон назначен Отырба Темур Бинуриевич. Он родился 29 января 1983 г. в г. Новый Афон, в 2000 году окончил новоафонскую среднюю школу, в 2004-м – Российскую международную академию туризма, присуждена степень бакалавра менеджмента Работал на разных должностях в КБ «Леон-банк». С 2012 по 2017 гг. – заместитель председателя Новоафонского городского Собрания. С 2017 г. – депутат Гудаутского районного Собрания.

В следующем же случае было решено сделать ставку не на молодость, а на опыт, ибо назначенный 29 мая исполняющим обязанности главы администрации Очамчырского района Станислав Ильич Амичба родился З марта 1950 года в селе Джгярда Очамчырского района, много лет работал в колхозе родного села. В 1991 году окончил экономический факультет Абхазского госуниверситета по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности». Участник Отечественной войны народа Абхазии, заместитель командира 1-го полка Восточного фронта, награжден орденом Леона. С 2007 по 2015 гг. – глава администрации села Дранда Гулрыпшского района. Женат, отец двоих детей.

И, наконец, 1 июня министром обороны был назначен генерал-полковник Владимир Иванович Ануа. Герой Абхазии Владимир Ануа родился в 1957 году в селе Тамыш Очамчырского района, в 1976 году окончил Ачигварский совхоз-техникум, затем служил в рядах Советской армии. В 1981 году поступил на заочное отделение Института субтропического хозяйства в Сухуме, одновременно с учебой работал в Тамышском совхозе-заводе. С 1987 по 1992 годы возглавлял администрацию села Тамыш. В 1992-1993 годы – участник Отечественной войны народа Абхазии (начальник штаба, командир 1-го полка Восточного фронта). С 1993 года занимал должность заместителя министра обороны, главного военного инспектора, командующего Восточной группой войск… Добавлю к этому, что Ануа – представитель той группы молодых тамышцев – братья Зантария и другие, – которые в свое время превратили Тамыш в форпост сопротивления войскам Госсовета Грузии в Восточной Абхазии.

Разговоры об уходе с поста министра генерала армии Мираба Кишмария, который в течение почти тринадцати лет возглавлял военное ведомство страны, ходили нынче уже давно. Но чаще в интернет-сообществе фигурировало имя другого заместителя министра обороны – Беслана Цвижба. Однако президент остановил свой выбор на Ануа. Кстати, многих в Абхазии это, наверное, удивит, так как они привыкли воспринимать Мираба Борисовича как «вечного министра обороны» (это же, мол, Кишмария, кто его снимет?), но Ануа старше его на четыре с половиной года.

Вчера Аслан Бжания представил личному составу Министерства обороны нового министра. Он отметил, что «именно война сделала профессиональным военным Владимира Ануа, человека гражданской профессии». «Пользуясь случаем, хочу поблагодарить бывшего министра обороны, легендарного полководца Мираба Борисовича Кишмария. Имя Мираба Борисовича внесено золотыми буквами в историю наших вооруженных сил. Это факт! Я думаю, что мы и впредь будем гордиться нашими Вооруженными силами!» – сказал президент. Он наградил Мираба Кишмария за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества («Афырхаара аорден»). Мираб Кишмария, назначенный главным военным советником министра обороны, сказал, обращаясь к президенту (видеоролик с его выступлением стремительно разошелся в абхазском сегменте соцсетей):

«Уважаемый Аслан Георгиевич, я благодарю вас за то, что вы оценили мой труд, за высказанное вами. Я и до этого имел… действительно… может быть, я особо так не это… У меня многое что поменялось в жизни. Я понял, кто предатель, я понял, кто есть кто, я понял, кто радовался по-другому… И знаю, кто как себя вел. Но я одно знаю: справедливость восторжествует. Спасибо вам за все».

Чтобы понять произнесенное Кишмария, надо помнить о том (а в абхазском обществе хорошо об этом помнят), как в 2014 году он и Аслан Бжания сошлись в противоборстве в качестве кандидатов в президенты Абхазии, и о его резких высказываниях во время их встречи в телеэфире в адрес нынешнего президента. Впрочем, наблюдатели рассуждают и о других возможных мотивах прозвучавшего… Так или иначе, но в «Фейсбуке» мне попался на глаза пост, весьма одобряющий этот эпизод и призывающий все политические силы республики к объединению, а также комментарии в поддержку этого.

Вместе с тем сегодня это резонансное выступление вызвало и другой отклик. Республиканская общественная организация ветеранов войны «Аруаа» разместила в СМИ обращение к генералу армии Мирабу Кишмария, в котором говорится: «Мираб Борисович, мы уважаем и ценим все Ваши заслуги в период войны. В Вашем выступлении во время церемонии вступления в должность нового министра обороны Вы сказали, что прозрели и знаете, кто предатель. Просим Вас дать нам официально ответ, кого Вы считаете сегодня предателем. Мы, как и Вы, все вместе прошли через горнило войны, нам сегодня звонят с Северного Кавказа наши братья-добровольцы и спрашивают нас, кого генерал Кишмария считает предателем. Надеемся, что Вы не проигнорируете наш вопрос, который нам пришлось задавать Вам публично в своем заявлении, так как и Вы об этом сказали на всю страну».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия