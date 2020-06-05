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Из Чехии будут выдворены два российских дипломата
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в пятницу, что сообщение о подготовке российскими спецслужбами покушения на трёх чешских политиков было дезинформацией, вину за распространение которой несут неназванные сотрудники российского посольства в Праге.
Именно они, как утверждается, дезинформировали чешские спецслужбы. Причиной дезинформации премьер назвал "внутреннюю борьбу между сотрудниками российского посольства". Бабиш подчеркнул, что эта история подорвала репутацию России в чешском обществе и осложнила чешско-российские отношения.
Из Чехии в связи с этим будут выдворены два российских дипломата. Об этом в пятницу объявили Бабиш и глава МИД Чехии Томаш Петршичек. О предстоящем выдворении сообщило ранее чешское издание Hospodářské noviny, ссылаясь на источники.
Глава чешского МИД подчеркнул, что хотел решить с Россией вопрос дипломатическим путём, непублично, однако российская сторона отказалась. В этой ситуации Праге пришлось объявить сотрудников посольства персонами non grata. Петршичек сказал, что Чехия понимает, что Россия, скорее всего, ответит на этот шаг.
Имена дипломатов пока не называются. МИД России сообщение о высылке российских дипломатов пока не комментировал.
Имя одного из сотрудников российской дипмиссии в Праге, исполняющего обязанности главы местного отделения Россотрудничества Андрея Кончакова, упоминалось ранее чешской прессой в связи с возможной подготовкой покушения на трёх пражских политиков. Утверждалось, что дипломат якобы привёз в Прагу яд рицин. Посольство России и сам Кончаков это отрицали.
Москва резко критикует Чехию за недавний демонтаж в Праге памятника маршалу Ивану Коневу и установку памятного знака бойцам РОА генерала Андрея Власова. В Москве с неудовольствием восприняли и переименование пражской площади, где расположено посольство России, в площадь Бориса Немцова. В прессе утверждалось, что именно политики, ответственные за эти решения, были потенциальными жертвами покушения и были взяты под охрану. Власти Чехии прямо не обвиняли Россию или кого-либо из дипломатов в подготовке покушения.
Чешские СМИ неоднократно со ссылкой на источники в спецслужбах писали о том, что среди дипломатов российского посольства в Праге немало представителей спецслужб.
Другие новости дня
Кишмария: предатели те, кто убивает, ворует людей, занимается наркобизнесом
На сайте министерства обороны самопровозглашенной республики Абхазия опубликовано заявление экс-главы ведомства Мераба Кишмария.
«Я, Мираб Борисович, солдат своей Родины и всех ветеранов, которые честно трудятся, считаю своими братьями. Как генерал действующей армии согласно закону не занимаюсь политикой и не вхожу, ни в одну политическую организацию. Боевым товарищам из Аруаа на их вопрос скажу следующее: предатели те, кто убивает, ворует людей, занимается наркобизнесом и считаю, что восторжествует справедливость, если все они будут пойманы и осуждены. В этом вопросе я думаю и «Аруаа» сделает все возможное, как и «Амцахара» и все, кто любит Абхазию. Всем с огромным уважением кто защищал Родину. Вечная память погибшим. Процветания народу Абхазии», - сказано в обращении.
Ранее заявление было опубликовано и от имени министерства.
- Новый глава абхазского Минобороны Владимир Ануа был представлен 3 июня. Экс-министр, назначенный главным советником министра обороны, на церемонии поблагодарил президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Кишмария заявил: «У меня много что поменялось в жизни. Я понял, кто предатель. Я понял, кто есть кто. Я одно знаю – справедливость восторжествует». В ветеранской организации «АРУАА» попросили Кишмария уточнить, кого он назвал предателем.
Абхазское Минобороны ответило на обращение ветеранов к Мерабу Кишмария
На сайте министерства обороны самопровозглашенной республики Абхазия опубликовано заявление, адресованное членам организации ветеранов «АРУАА». Это - ответ на обращение ветеранов, которые попросили бывшего министра обороны Мераба Кишмария уточнить, кого он назвал предателем.
«Отношение Мираба Кишмария к защитникам Отечества, ветеранам войны всегда было особенным. В любой ситуации он ревностно отстаивает интересы ветеранов, в решении любых вопросов становится на их сторону.
Все ветераны Отечественной войны народа Абхазии, в его понимании, являют собой пример истинных патриотов своей страны, вне зависимости от политических или иных предпочтений. В своем выступлении, Герой Абхазии, генерал армии Мираб Кишмария никоим образом не затрагивает никого из них.
Мираб Борисович, в своей прямой речи, обращаясь к Президенту, в присутствии личного состава Министерства обороны, говорил о выводах, которые он сделал для себя. О том, что повлияло на принятие им тех или иных решений. «Я понял для себя кто предатель (кто есть кто)…». Если бы генерал армии Мираб Кишмария хотел вынести это на суд общественности, то будьте уверены, он бы так и поступил.
P.S. Если кого-то лично интересуют имена, то считаем, что не составит никакого труда встретиться с Мирабом Кишмария и поинтересоваться. Будьте уверены в социальных сетях ответа от боевого генерала, на такого рода вопросы не будет», - сказано в заявлении.
- Новый глава абхазского Минобороны Владимир Ануа был представлен 3 июня. Экс-министр, назначенный главным советником министра обороны, на церемонии поблагодарил президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Кишмария заявил: «У меня много что поменялось в жизни. Я понял, кто предатель. Я понял, кто есть кто. Я одно знаю – справедливость восторжествует».
Спецоперация в Тбилиси завершилась – стрелок сдался полиции
Полиция задержала мужчину, беспорядочно стрелявшего из жилого дома в тбилисском районе Варкетили, - сообщил руководитель департамента патрульной полиции Важа Сирадзе.
Мужчина сдался полиции, никто не пострадал. По предварительной информации, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.
Выстрелы были слышны в районе Варкетили несколько часов назад.
Гахария заявил, что в годовщину «гавриловской ночи» всё еще будет премьером
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в годовщину «гавриловской ночи» (20 июня) всё еще будет главой правительства.
Гахария опровергнул слухи о своей отставке и поблагодарил журналистов – отметив, что у него выработался иммунитет к вопросу о кадровых изменениях.
«Концептуально для меня нет разницы, где я буду. Буду я членом правительства или фермером. Главное, чтобы я мог делать своё дело», – сказал премьер.
- Георгий Гахария стал премьер-министром Грузии в сентябре 2019 года, несмотря на то, что его отставки с должности главы МВД Грузии в течение более трех месяцев требовали на многотысячных митингах в центре Тбилиси.
- Уход Гахария был основным требованием гражданских активистов, которые обвиняли его в том, что в должности министра внутренних дел он допустил превышение силы во время разгона акции протеста 21 июня против визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова, который выступил в грузинском парламенте, сев в кресло председателя.
- При разгоне полиция применила слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули, в больницах оказались более 200 человек из них около 30 журналистов, двум митингующим резиновые пули выбили глаз.
Лукашенко пообещал напомнить белорусам, что «Грузия потеряла почти треть своей территории»
Беларусь – единственная постсоветская страна, которая не видела горя, - заявил президент страны Александр Лукашенко. Выступая перед новым составом правительства, белорусский президент затронул события, произошедшие в Грузии, Молдове, Литве и Узбекистане.
Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории - сначала Абхазию, потом Южную Осетию.
«Некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили, идет война там, оттяпали часть территории. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам, - Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена при Горбачеве. Забыли, что сегодня еще полыхает Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории - сначала Абхазию, потом Южную Осетию. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший Президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер - на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим - некоторые. Ну, так мы напомним», - отметил Лукашенко.
Президент заявил, что все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и самим белорусским народом.
«Как зеницу ока мы должны беречь нашу независимость и суверенитет. Их экономическая составляющая - зона ответственности нашего Правительства. В этой сфере нельзя допустить ни малейшей потери национальных полномочий. Все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и нами», - подчеркнул глава государства.
- Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок. Оппозиция не выдвинула единого кандидата, но в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста, на которые не только в Минске, но и в других городах приходят сотни людей. Лукашенко в связи с этим предупредил, что в период избирательной кампании «майданов» в стране не будет.
Власти Крыма заявили о готовности принимать российских туристов уже в июле
Российские власти одобрили поэтапный план запуска курортного сезона в Крыму. Так, согласно информации подконтрольного Кремлю Министерства курортов и туризма Крыма, с 1 июля полуостров готов принимать туристов из соседней России.
Это произойдет при условии стабильной эпидемиологической ситуации в Крыму, добавили в ведомстве.
«Мы находимся в ежедневном контакте с Ростуризмом, нас слышат и помогают в ряде моментов. Нами отправлены в федеральный центр ряд предложений по смягчению требований Роспотребнадзора и этапности работы... Мы предполагаем ориентировочно 15 июня открытие санаториев и гостиниц с медлицензией, ориентировочно 1 июля – открытие межсубъектового туризма, однако это зависит от согласования с федеральными структурами, которое мы ждем со дня на день», – сказал глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко.
Ранее он выразил уверенность, что курортный сезон в этом году придется продлить, чтобы принять всех желающих оздоровиться на полуострове.
В Крыму с 15 июня начнет работу санаторно-курортный комплекс по всем требованиям Роспотребнадзора, однако отдыхать там смогут только крымчане. Отели и гостиницы откроют для приезжих отдыхающих на втором этапе запуска объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса.
В Крыму также планируют запустить электронную систему учета туристов.
В цхинвальской клинике помощь оказали шести заключённым с резаными ранами конечностей
В реанимацию Республиканского многопрофильного центра Цхинвали сегодня утром поступило 6 человек из исправительной колонии, им оказана необходимая медицинская помощь, – сообщил «Рес» директор клиники Маирбег Кокоев.
«Утром в реанимацию было доставлено 6 человек с резаными ранами конечностей, всем им оказана помощь, они находятся в стабильном состоянии и обратно отправлены на места пребывания», - сказал Кокоев.
Ранее в пресс-службе Минюста самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили, что четверо заключенных цхинвальской исправительной колонии совершили попытку самоубийства, вскрыв себе вены.
«Накануне в тюрьме проводились штатные оперативные мероприятия, в результате несколько обвиняемых и осужденных сегодня утром порезали себе вены, им оказывается медпомощь», – уточнили в пресс-службе.
В Тбилиси мужчина беспорядочно стрелял из жилого дома
В тбилисском районе Варкетили были слышны выстрелы. По информации СМИ, из жилого дома беспорядочно стрелял мужчина, который заперся в своей квартире. О его мотивах не сообщается.
На месте работает полиция. Правоохранители оцепили территорию и ведут переговоры со стрелявшим.
«Никто не пострадал. Члены его семьи – жена и дети находятся в безопасности», - заявил руководитель департамента патрульной полиции Важа Сирадзе.
ВИДЕО - грузинская служба «Радио Свобода»:
В жилом доме на улице Дорожной в Москве произошел взрыв
Взрыв произошел в квартире жилого дома на юге Москвы, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах. Один человек погиб.
«В квартире дома 7, корпус 3 по Дорожной улице произошел взрыв. Спасен один человек. Выбиты окна на четвертом и пятом этажах», - сказал собеседник агентства.
«В квартире, где был взрыв и произошел пожар, обнаружено тело погибшего», - сказал собеседник агентства. Информацию подтвердил в столичный главк МЧС.
В столичном главке МЧС РФ сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение.
Видео первых минут после взрыва опубликовала Baza.
Российское посольство в Сухуми оцепили после сообщения о бомбе
После анонимного сообщения о заложенной бомбе в Сухуми оцепили российское посольство.
На месте работают сотрудники силовых ведомств самопровозглашенной республики.
Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», специалисты, в том числе кинологи, обследовали периметр посольства и взрывного устройства не обнаружили. Внутри здания проверку ведёт служба безопасности посольства.
«Апсныпресс» публикует комментарий абхазского МВД.
«Примерно в 11:10 часов, 5 июня, в дежурную часть МВД РА поступило телефонное сообщение из Посольства России в Абхазии о том, что накануне, в 19:30, на электронную почту Посольства пришло письмо с предупреждением о якобы заложенном взрывном устройстве на территории Посольства. В настоящее время проводится проверка здания и прилегающей̆ территории. На месте работают подразделения МВД, СГБ и МЧС республики. На 13:20, 6 июня, информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась», - сказано в сообщении.
Четверо заключенных цхинвальской тюрьмы перерезали себе вены
Четверо заключенных цхинвальской исправительной колонии совершили попытку самоубийства, вскрыв себе вены, им оказывается экстренная медицинская помощь, – сообщили агентству «Рес» в пресс-службе Минюста самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Накануне в тюрьме проводились штатные оперативные мероприятия, в результате несколько обвиняемых и осужденных сегодня утром порезали себе вены, им оказывается медпомощь», – уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что пока не располагают более полной информацией о ситуации.
В Южной Осетии за сутки коронавирус выявили у 12 курсантов
Коронавирус в Южной Осетии за минувшие сутки подтвердился у 12 курсантов, находившихся на карантине в меучреждениях, – сообщила агентству «Рес» замглавы комитета Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«В ПЦР лаборатории за минувшие сутки проведено 27 тестов (всего 1529), 12 из них показали положительный результат. Все новые заболевшие курсанты, прибывшие из России», - уточнила Гаглоева.
В инфекционной больнице Цхинвали находятся 26 человек, у которых лабораторно подтвержден коронавирус, среди них 19 курсантов, 5 граждан, прибывших из Владикавказа, один военнослужащий и один человек из медперсонала.
«Таким образом, заболевших коронавирусом за весь период 57, из них на сегодняшний день выздоровели и выписаны 31 граждан», – рассказала врач.
- Югоосетинские власти продлили закрытие де-факто границы с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан, возвращающихся по специально разработанному графику.
Гейтс о теории чипирования : слишком глупо, чтобы опровергать
Мультимиллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теорию заговора о том, что он способствовал распространению пандемии коронавируса, чтобы чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19.
По словам Гейтса, он никогда не имел никакого отношения к микрочипам. "Это довольно трудно отрицать, потому что это так глупо и странно", - цитирует Гейтса издание Business Insider.
В интервью Би-би-си Гейтс отметил, что его беспокоит "существование всех этих сумасшедших идей", так как отказ от вакцинации приведет лишь к увеличению количества смертей от вируса. "Когда, в конечном счёте, у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80 процентов населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей", - сказал Гейтс.
Ранее в интервью китайскому телеканалу CCTV Гейтс отметил, что "ирония заключается в том, что это говорят о тех, кто делает все, что в их силах, чтобы мир был готов, вкладывают миллиарды долларов в инструменты борьбы с инфекционными болезнями и действительно стараются решить проблему в широком масштабе, в том числе проблему таких заболеваний, которые могут привести к пандемиям", - сказал Гейтс.
- Конспирологическая теория о том, что Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам людей, чтобы контролировать численность населения планеты, стала популярной во время пандемии коронавируса. Распространению подобных слухов способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс, крупнейший благотворительный фонд в мире, выделил 300 миллионов долларов на разработку вакцины от COVID-19 и борьбу с последствиями коронавируса.
- 4 июня фонд объявил, что в течение пяти лет направит 1,6 миллиарда долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить беднейшие страны мира жизненно важными вакцинами.
- Однозначно причины того, почему коронавирус начал распространяться в человеческой популяции, пока не установлены. Подавляющее большинство специалистов, однако, исключает версию искусственного происхождения вируса.
Замглавы МВД Украины обвинил в провале реформы полиции Хатию Деканоидзе
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что реформа Национальной полиции провалилась из-за её прежней руководительницы – Хатии Деканоидзе. Об этом он заявил в интервью украинской службе «Радио Свобода».
«Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и, в том числе, не дала никакого результата. Например, один из двух полицейских – насильников, подозреваемых в изнасиловании и пытке женщины, в 2016 году успешно прошел переаттестацию, организованную Деканоидзе. Достаточно?», - заявил Геращенко.
Хатия Деканоидзе в 2007-2012 годах руководила Полицейской академией МВД Грузии, в 2012 году занимала пост министр образования и науки Грузии, в 2015-2016 годах была начальником Национальной полиции Украины. В настоящее время принимает активное участие в политических процессах в Грузии, член оппозиционного «Единого национального движения».
COVID-19: За сутки в Армении скончались 7 человек, выявлено 596 новых случаев
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 596, в общем составив 11817.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 5 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 45 и сейчас составляет 3513.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 183.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 69 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8052, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 65161.
Facebook начал помечать сообщения контролируемых государством СМИ
Социальная сеть Facebook начала помечать публикации и группы контролируемых государствами СМИ. Позднее будет помечаться их реклама, об этом говорится в сообщении компании.
Пометки о том, что СМИ принадлежит государству появились на странице российского государственного канала RT, китайского канала CCTV и китайского агентства "Синьхуа". Кроме того, контролируемой государством названа страница официальной газеты ЦК китайской компартии "Женьминь жибао".
К концу года, ближе к выборам президента США, таким изданиям будет запрещено размещать рекламу для пользователей из этой страны. В Facebook уточнили, что если организация, получившая такую маркировку, не согласна с решением сети, то она может подать апелляцию.
- В ноябре 2017 года в России был принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. Министерство юстиции в настоящее время относит к "иностранным агентам", в частности, "Голос Америки" и русскоязычные редакции медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
- Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в своих публикациях, что они являются "иностранным агентом". Нарушения могут привести к крупным штрафам.
The Lancet отозвал публикацию о рисках применения "Плаквенила"
Медицинский журнал The Lancet отозвал публикацию о рисках применения противомалярийного препарата гидроксихлорохина при лечении коронавирусной инфекции. Это случилось после того, как авторы не смогли предоставить данные для проверки подлинности источников исследования. Об этом сообщается на сайте издания.
Из отозванного материала следовало, что препарат может быть неэффективным при лечении COVID-19, а у контрольных групп в исследовании была выявлена повышенная смертность. Авторы публикации утверждали, что проанализировали данные десятков тысяч пациентов из почти 700 больниц по всему миру и пришли к выводу, что гидроксихлорохин (торговое название "Плаквенил") вызывает потенциально серьезные побочные эффекты, в том числе сердечную аритмию.
В конце мая после публикации в The Lancet Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве потенциального средства против COVID-19.
Сомнения в достоверности исследования возникали еще до того, как The Lancet объявил об отзыве публикации. Так, эксперты указывали, что авторы статьи ссылаются на большее число умерших от COVID-19 в больницах Австралии, чем там было официально зарегистрировано. Кроме того, у критиков вызвали недоверие данные о более четырех тысячах заболевших, предоставленные больницами из стран Африки.
Оказалось, что данные, лежащие в основе статьи, были предоставлены никому не известной маленькой компанией Surgispherе. Британская газета Guardian опубликовала расследование, из которого следует, что в компании Surgisphere работает всего несколько десятков сотрудников, включая писателя-фантаста и актрису фильмов для взрослых. Качество исследования после этого вызвало сомнение у журналистов.
В России в середине апреля гидроксихлорохин было разрешено использовать для борьбы с коронавирусом. При этом во временных методических рекомендациях российского министерства здравоохранения указано, что механизм действия противомалярийных препаратов против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца, а имеющиеся сведения о результатах терапии не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности.
Сбежавшего из-под стражи жителя Абхазии задержали
Житель абхазского села Яштуха (Тависуплеба), сбежавший из республиканской больницы Сухуми, задержан, - сообщили в МВД самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина «был склонен к явке с повинной в правоохранительные органы».
Как сообщалось ранее, содержащийся на лечении в хирургическом отделении больницы Г.К. 1 июня текущего года освободился от наручников и, используя постельное белье, спустился с третьего этажа через оконную раму палаты, после чего покинул пределы больницы.
Ранее судимый Г.К. обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Уголовное дело возбудили и по факту побега.
В Украине число зараженных коронавирусом приближается к 30 тысячам
По состоянию на 5 июня в Украине выявлено 25 963 случая заражения коронавирусом. Из них 11 372 человека выздоровели, 762 - скончались.
За прошедшие сутки зафиксировано 553 новых случаев. Такие данные приводит карта Центра общественного здоровья, - сообщает УНИАН.
За сутки от COVID-19 умерли 15 человек и 330 человек выздоровели. Наиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область (3519), город Киев (3292), Львовская область (1988), Ровенская область (1962), Киевская область (1711).
С сегодняшнего дня Украина возобновляет внутренние регулярные авиарейсы после ограничений из-за пандемии коронавируса. Как свидетельствует официальная информация аэропорта «Борисполь», первые два пассажирских самолета отправятся вечером в Днепр и Одессу, сообщает Радіо Свобода.
Авиасообщение восстанавливается с согласия Кабинета министров, в рамках поэтапного ослабления карантина, разблокировав внутренние авиаперелеты с 5 июня (между теми регионами, в которых это позволяет эпидемическая ситуация), а международные – с 15 июня, но только с теми государствами, которые будут готовы открыть свое небо для украинских самолетов.
В Грузии выявили 4 новых случая коронавируса, 6 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 805. За сутки в Грузии выявили 4 новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число вылечившихся пациентов увеличилось на 6 и сейчас составляет 650. Более 80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели.
В карантине находятся 2424 человека, под наблюдением медиков в стационарах – 304.
13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
Правозащитники обвиняют Белый дом в нарушении прав демонстрантов
Американский союз гражданских свобод (ACLU) - одна из самых известных американских правозащитных организаций - предъявила в четверг иск администрации Дональд Трампа, обвиняя ее в нарушении конституционного права американцев на проведение собраний, сообщает агентство Associated Press.
ACLU считает, что полиция незаконно разогнала мирную демонстрацию, проходившую на площади Лафайет перед Белым домом лишь для того, чтобы дать президенту Трампу возможность пересечь эту площадь на пути к церкви Святого Иоанна, на фоне которой он сфотографировался с Библией в руке. В иске утверждается, что президент Трамп, генеральный прокурор Барр и другие официальные лица "вступили в незаконный сговор" с целью нарушить права протестующих.
Эпизод, происшедший 1 июня, вызвал бурную реакцию в прессе. Президент Трамп сфотографировался на фоне церкви, которая днем раньше была подожжена протестующими. Критики обвинили его в попытке неуместной саморекламы. Генеральный прокурор Барр настаивает на то, том, что площадь была зачищена от демонстрантов для того, чтобы создать дополнительную зону безопасности вокруг Белого дома.
Гибель 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста в Миннеаполисе вызвала масштабные протесты по всей стране. В Вашингтон для обеспечения безопасности после нескольких ночей беспорядков были введены подразделения различных федеральных служб безопасности, включая ФБР, тюремное управление, пограничную службу, управление охраны парков, управления по борьбе с наркотиками. Некоторые законодатели критикуют решение администрации, которая позволила сотрудникам этих служб не идентифицировать себя во время патрулирования города. Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси направила президенту письмо, в котором выражается "беспокойство по поводу милитаризации" города, что может, по ее словам, увеличить хаос.
Намерение президента прибегнуть к помощи армии для поддержания порядка на улицах американских городов также вызвало громкую критику. В среду министр обороны США Марк Эспер заявил о том, что он поддерживает такое решение. Против участия армии в полицейских операциях высказался бывший министр обороны Джим Мэттис. В четверг 20 десантников из 82 воздушно-десантной дивизии, находившиеся в качестве резерва на базе под Вашингтоном вернулись в свои казармы в Форте Брагг в Северной Каролине
В Миннеаполисе прошла служба в память о Джордже Флойде
В Миннеаполисе в четверг прошла первая из трёх мемориальных служб в память об афроамериканце Джордже Флойде, чья смерть после задержания полицией стала причиной массовых протесты по всем Соединённым Штатом с требованиями правосудия и реформы полиции, а также против расизма и за социальную справедливость.
Службу вёл известный борец за гражданские права пастор Ал Шарптон. Среди участников церемонии был ещё один известный пастор и правозащитник Джесси Джексон, сенатор-демократ Эми Клобушар, несколько членов Конгресса, актёры и музыканты.
Всего должны состояться три службы в память о погибшем - в Миннесоте, где он умер, в Северной Каролине, где он родился, и в Хьюстоне (штат Техас), где он провёл большую часть жизни. Похороны Джорджа Флойда должны пройти в Хьюстоне 9 июня.
Акции памяти Флойда и минуты молчания прошли во многих городах, в том числе Нью-Йорке и Вашингтоне.
В среду и четверг большая часть акций носила мирный характер - в отличие от предыдущих дней, когда в ряде городов происходили стычки с полицией, отмечались случаи вандализма и разграбления магазинов. В большинстве штатов для поддержания порядка была привлечена Национальная гвардия, в некоторых городах введён комендантский час.
Генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая в Вашингтоне, отметил, что более 100 сотрудников правопорядка получили ранения в столкновениях. По его словам, большая часть демонстраций проходит мирно, а насилие часто подстрекают некие экстремистские элементы, в числе которых он назвал, в частности, представителей движения "Антифа", которое ранее обвинял в "терроризме" и президент Дональд Трамп. Барр также заявил, что существуют и "зарубежные акторы", заинтересованные в разжигании протестов.
Власти Миннесоты ранее признали смерть Джорджа Флойда убийством. Полицейскому, который нажимал коленом на шею Флойда, выдвинули обвинения в убийстве со смягчающими обстоятельствами, а остальным полицейским, участвовавшим в задержании – обвинения в содействии убийству.
"Правосудие для Джорджа Флойда" - один из лозунгов массовых протестов. Другие лозунги касаются полицейского насилия и необходимости реформы полиции (в частности, сокращения её финансирования), а также необходимости борьбы с расизмом. Многие демонстранты критикуют и президента Трампа.
Георгий Гахария принял участие в глобальном саммите по приглашению британского премьера
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вместе с мировыми лидерами принял участие в саммите «Глобального альянса по вакцинам и иммунизации» (GAVI) по приглашению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает Общественный вещатель.
В своем выступлении Георгий Гахария подчеркнул важность глобального партнерства Грузии, как маленького государства, для общественного здравоохранения и безопасности. Премьер-министр говорил о глобальной пандемии коронавируса и отметил, что преодоление пандемии и обеспечение безопасного будущего возможны только совместными усилиями.
«Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации» (GAVI) и наши многосторонние партнеры в последние годы стоят рядом с Грузией в рамках усилий по укреплению нашей системы здравоохранения. Я горжусь тем, что сегодня, в условиях кризиса коронавируса нового типа, реагирование системы здравоохранения Грузии является успешным в борьбе с этим глобальным вызовом», - заявил Георгий Гахария.
В мероприятии принимают участие мировые лидеры и международные партнеры - Великобритания, ЕС, Всемирная организация здравоохранения, Италия, Испания, Франция, Норвегия, Германия, Новая Зеландия, Канада, Австрия, Бельгия и другие.
Ника Мелия: «Национальное движение» уступает 6 из 8 мажоритарных округов Тбилиси
«Национальное движение», как самая крупная оппозиционная партия, уступает 6 из 8 мажоритарных округов в Тбилиси, - об этом на брифинге заявил член «Нацдвижения» Ника Мелия, передает «ИнтерпрессНьюс».
По его словам, с завтрашнего дня партия начнет предвыборную кампанию только в двух районах Тбилиси - Глдани и Самгори. Мелия отметил, что недавние заявления о том, что «Национальное движение», возможно, намерено нарушить соглашение оппозиционного объединения, являются беспочвенными.
«В последние дни мы наблюдаем за перипетиями в связи с мажоритарными округами. Накал все больше и больше, зачастую, неуместно. «Национальное движение», как самая крупная оппозиционная партия, уступает 6 из 8 мажоритарных округов в Тбилиси.
Тем самым мы демонстрируем, что «Национальное движение» не исходит из узкопартийных интересов и не борется за улучшение собственных партийных результатов. Мы боремся за победу этой страны, и с завтрашнего дня «Национальное движение» начинает свою предвыборную кампанию только в двух районах Тбилиси - Самгори и Глдани. «Национальное движение» начинает борьбу за победу и открывает дорогу всем оппозиционным партиям для полного согласия».
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