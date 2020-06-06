МИД РФ о высылке дипломатов из Чехии: За провокации надо будет отвечать

Министерство иностранных дел России 5 мая опубликовало на своем сайте комментарий в связи с решением правительства Чехии объявить двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге «persona non grata».

«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям.

Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать», предупреждает МИД РФ.

Ранее в пятницу было опубликовано заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в котором он подчеркнул, что распространенные в последнее время в Чехии сведения о подготовке российскими спецслужбами покушения на трех чешских политиков были дезинформацией. Ответственность за эту дезинформацию Бабиш возложил на сотрудников российского посольства в Праге.

Чешские власти приняли решение выдворить из страны двух сотрудников российского посольства. Ранее чешская пресса утверждала, что российские спецслужбы готовят покушение на мэра Праги и глав администраций двух пражских районов. Все трое были временно обеспечены охраной со стороны полиции.