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Четверо задержаны по делу о нападении на квартиру главы югоосетинского Минюста
Военная прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия ведет следствие по делу о нападении на квартиру главы югоосетинского Минюста Залины Лалиевой. Как сообщил «Рес» следователь военной прокуратуры Юрий Цховребов, в рамках уголовного дела задержаны четыре человека.
«Для них сегодня, в рамках уголовного дела по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в камеру временного содержания», - сказал следователь.
Ранее сообщалось, что неизвестные лица забросали камнями и разбили окна квартиры югоосетинского чиновника. Это произошло после инцидента в цхинвальской исправительной колонии, когда несколько заключенных вскрыли себе вены. Президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов заявил, что сотрудники тюрьмы проводили предусмотренные законом мероприятия.
Другие новости дня
Самолет ВВС Германии доставил в Тбилиси грузинского военного
Самолет немецких военно-воздушных сил Airbus A 400M доставил в Тбилиси из афганского города Мазари-Шариф грузинского военного. Об этом сообщили в посольстве Германии в Грузии.
По информации дипломатического ведомства, военнослужащий находился с грузинским контингентом на севере Афганистана для выполнения миссии, когда тяжело заболел.
«Его болезнь не связана с коронавирусом, но настолько серьёзная, что стало необходимым его транспортировка в Тбилиси. Грузинские солдаты уже 5 лет вместе с немецкими военнослужащими выполняют на севере Афганистана миротворческую миссию в рамках операции НАТО Resolute Support», – указано в заявлении посольства.
Глава Генштаба ВС Армении покидает пост после резонансной свадьбы сына
В администрацию президента Армении поступило предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении директора Службы национальной безопасности Эдуарда Мартиросяна, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна и начальника Полиции Армана Саргсяна. Об этом Радио Азатутюн сообщили в пресс-службе президента Армении.
В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что принял ряд важных решений. В частности, он решил назначить на должность начальника Генштаба Оника Гаспаряна, на должность директора СНБ - Аргишти Кярамяна, а на должность главы Полиции - Ваге Казаряна.
Премьер отметил, что решения де-юре вступят в силу после их подписания президентом республики.
Накануне у сына начальника Генштаба Армении Артака Давтяна была свадьба, которую отметили с размахом - несмотря на эпидемию коронавируса и чрезвычайное положение в стране.
Как написала вчера газета «Грапарак», свадьба сына генерал-майора состоялась в роскошном особняке, расположенном недалеко от центрального корпуса Министерства обороны. На ней также присутствовали высокопоставленные представители военного ведомства.
Сам генерал-майор Артак Давтян, по сути, не стал отрицать, что организовал свадьбу сына в условиях коронавируса, заявив «Арменпресс» следующее: «Перед законом все равны, и если я совершил какое-либо нарушение, я понесу вытекающую из этого ответственность. Конечно, на мой взгляд, нарушений не было, но пусть это выясняют соответствующие органы. Просто хочу напомнить, что у всех есть право на личную жизнь. Призываю некоторых людей, СМИ не вступать в личное пространство моей семьи и не пытаться вовлекать меня в политические игры».
- За прошедшие сутки в Армении от COVID-19 скончались еще 11 человек. Число жертв коронавируса достигло 211. За время эпидемии 72 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам. Число случаев коронавируса за прошедшие сутки увеличилось на 195, в общем составив 13325.
Инал Ардзинба заявил об отсутствии планов на президентство в Абхазии
Председатель Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России, бывший сотрудник администрации президента РФ Инал Ардзинба заявил, что не планирует становиться президентом самопровозглашенной республики Абхазия.
Журналист абхазского телевидения обратилась к нему со следующим вопросом: «Наше общество смотрит на вас, как на будущего лидера нашей страны. В будущем есть ли такая вероятность, что вы будете баллотироваться в президенты?». Ардзинба ответил: «Могу однозначно сказать, что таких планов нет».
Инала Ардзинба накануне принял президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания. Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, «в ходе встречи обсуждались вопросы активизации участия молодежи в государственном управлении». Ардзинба – основатель конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии».
Бжания подчеркнул, что молодежь является одним из активных слоев населения. «Конкурс молодых лидеров должен выявить эффективных молодых управленцев, которые смогут принести пользу нашему государству. Уверен, что наша молодежь сможет показать достойные результаты в рамках мероприятий конкурса», - подчеркнул он.
- 29-летний Инал Ардзинба родился в Сухуми. Он родственник первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба. Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину. В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле. В январе текущего года Ардзинба объявил о возможном создании новой партии в Абхазии.
Россия откроет границы для выезда на работу, учебу и на лечение
Россия частично откроет границы, разрешив выезжать из страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Въезд в Россию разрешат иностранцам, которые едут на лечение или для того, чтобы ухаживать за близкими родственниками. Мишустин отметил, что подписал соответствующее распоряжение правительства. Оно пока не опубликовано.
Росавиация, по данным источников РБК и ТАСС, планирует предложить Роспотребнадзору частично возобновить международное сообщение, начиная с 15 июля. По информации "Интерфакса", сперва могут возобновить полеты со странами СНГ, затем — с другими государствами, если те откроют границы "на условиях взаимности".
- Правительство России из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановило регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, начиная с 27 марта.
Мишустин также отметил, что Россия готова к постепенному открытию курортного сезона в стране. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что уже сейчас обстановка в более чем 40 субъектах позволяет перейти к открытию отелей. Губернаторам поручено до 15 июня подготовить планы открытия туристической отрасли в своих регионах. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе ранее отмечала, что Роспотребнадзор поставил российским санаториям такие условия возобновления работы, что многим из них проще вообще не открываться, чем выполнить их.
А глава российской администрации аннексированного Россией Крыма Сергей Аксёнов объявил недавно, что приезжающихна полуостров будут принудительно отправлять на две недели в обсерватор за свой счёт или за счёт работодателя. Это касается как туристов, так и приехавших в командировки.
Как сообщил на совещании вице-премьер Чернышенко, с июля в России могут появиться пакетные туры по таким направлениям как Калининградская область, Хакасия, Байкал и Горный Алтай. «Нужно, чтобы эти предложения были доступны, чтобы были по карману», — отметил вице-премьер. По его словам, нужно сделать так, чтобы, уже начиная с июля Ростуризм, туроператоры, перевозчики — железнодорожные и авиакомпании — запустили новые внутренние маршруты и чтобы на них впервые появились чартеры, что позволяет серьезно удешевить поездки. Всего летом планируется открыть более десяти новых направлений.
Туристическая отрасль наиболее пострадала от последствий пандемии коронавируса. Закрыты границы, прекращено авиасообщение. Возникли трудности и у операторов, занимающихся турами внутри России. Жители крупных городов воздерживаются от поездок в регионы из-за введённых там карантинных мер.
5 июня президент Владимир Путин своим указом вывел Ростуризм из подчинения Минэкономразвития. Теперь ведомство напрямую подчиняется правительству.
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и электронные пропуска
Так называемый режим самоизоляции, а также прогулки по графику и электронные пропуска, с 9 июня будут отменены в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал "более радикальные" смягчения карантинных ограничений в городе. По его словам, в Москве стало меньше случаев коронавируса, пневмонии и смертей. При этом Собянин отметил, что к прежнему образу жизни граждане, скорее всего, смогут через год, а "масочный режим" может сохраниться до февраля.
В конце мая меры самоизоляции в Москве были смягчены. Собянин разрешил открыть непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг, не требующие длительного контакта с посетителями. Москвичам в тестовом режиме разрешили совершать прогулки по графику.
Так называемый режим самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции действует в Москве с конца марта – люди могут покидать дома только по уважительным причинам. С середины апреля перемещение по городу на транспорте разрешено только по электронным пропускам. С 12 мая москвичей обязали носить маски и перчатки в общественных местах.
- За нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы. В последние дни поступает множество сообщений о неправомерно выписанных штрафах из-за сбоев программы по выдаче электронных пропусков и приложения "Социальный мониторинг".
- При этом в Москве не введён режим чрезвычайной ситуации, все меры приняты по указу мэра о "режиме повышенной готовности".
- Министерство юстиции России посчитало законными ограничения, введённые из-за эпидемии коронавирусной инфекции в стране и, в частности, в Москве. Проверку поручил провести глава правительства Михаил Мишустин.
В Новой Зеландии больше нет инфицированных коронавирусом
В Новой Зеландии больше нет инфицированных коронавирусом. Последний пациент, лечившийся от COVID-19, в воскресенье был объявлен выздоровевшим. В течение последних двух недель в стране не был выявлен ни один случай заражения.
В понедельник Новая Зеландия отменяет все ограничения, связанные с эпидемией, за исключением одного - границы останутся пока закрытыми.
Карантин в стране был введён 25 марта, в конце апреля ограничения начали постепенно снимать.
Всего в Новой Зеландии было выявлено 1504 инфицированных коронавирусом. 22 из них умерли - то есть летальность составила менее 2 процентов, это существенно ниже среднемирового уровня. Остальные выздоровели.
Новая Зеландия стала крупнейшей страной, избавившейся (по крайней мере на время) от коронавируса. В Европе о завершении эпидемии было объявлено в Черногории. К нулю приближается число инфицированных в Исландии, Словении, Хорватии.
Число инфицированных в мире, однако, продолжает расти - в день их прибавляется более 100 тысяч, главным образом за счёт США и стран Латинской Америки. Общее число случаев заражения в мире с начала эпидемии, по данным Института Джонса Хопкинса, превысило 7 миллионов. Умерли более 400 тысяч человек и почти 3,5 миллиона выздоровели. Данные могут считаться лишь ориентировочными из-за особенностей статистического учёта, разного числа тестов и как следствие процента выявляемости, уровня медицины в разных странах и так далее.
Силовики провели спецоперацию в Баку, задержаны 11 человек. ВИДЕО
В Ясамальском районе Баку силовики задержали 11 человек. По информации МВД Азербайджана, местные жители накануне бросали мусор и ругались в адрес полицейских, задержавших нарушителя карантина.
«Сотрудники полиции проявили выдержку, применив в отношении указанного лица меру административной ответственности. В ходе расследования были установлены личности 11 человек, бросавших в полицейских различные предметы. Они были задержаны и доставлены в территориальный орган полиции. В настоящее время проводится необходимое расследование для дачи правовой оценки совершенного ими деяния», - сообщили в МВД.
Turan сообщает, что полиция врывалась в квартиры и вытаскивала людей на улицу. Meydan TV публикует видеокадры задержаний.
Как сообщалось ранее, власти Азербайджана из-за роста числа зараженных коронавирусом запретили жителям Баку и других крупных городов выходить из дома с 6 июня по утро 8 июня.
- 7 июня число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло на 314 и достигло 7553, из которых 88 умерли.
Никол Пашинян сообщил, что вылечился от коронавируса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи вылечились от коронавируса, - сообщил Пашинян в социальной сети Facebook.
«Конечно, нам еще нужно пересмотреть сроки и обстоятельства нашего инфицирования. Но на данный момент важно, что мы все здоровы и имеем иммунитет», - отметил премьер.
О заражении коронавирусом армянский премьер заявил лишь неделю назад. Болезнь у него и членов семьи проходила практически бессимптомно.
- За прошедшие сутки в Армении от COVID-19 скончались еще 11 человек. Число жертв коронавируса достигло 211. За время эпидемии 72 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам. Число случаев коронавируса за прошедшие сутки увеличилось на 195, в общем составив 13325.
За поножовщину задержали депутата районного собрания Дедоплисцкаро
Полиция задержала депутата районного собрания (сакребуло) Дедоплисцкаро от правящей партии Георгия Чинчараули. Его обвиняют в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.
Грузинская служба Радио Свобода сообщает, что конфликт произошёл в селе Гамарджвеба. Чинчараули нанёс ножевое ранение двум братьям. Пострадавших прооперировали в больнице Дедоплисцкаро, после чего перевезли в тбилисскую клинику.
По информации МВД Грузии, обвиняемый признаёт вину. Ему грозит тюремное заключение сроком от 7 до 13 лет.
Герхард Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер снова избран председателем совета директоров "Роснефти". Об этом сообщается на сайте российской государственной нефтяной компания.
Шрёдер является председателем совета директоров «Роснефти» с 2017 года. Канцлер Германии Ангела Меркель тогда выступила с критикой решения о назначении Шрёдера председателем совета директоров российской компании. Она, в частности, напомнила, что "Роснефть" входит в санкционный список Евросоюза.
Сам Шрёдер попал в список украинского сайта "Миротворец" после интервью изданию Aachener Nachrichten в ноябре 2018 года, в котором он заявил, что присоединение Крыма к России – это реальная ситуация, которую рано или поздно придётся признать. Кроме того, Шрёдер прокомментировал свое участие в газовых проектах России "стратегическим интересом Германии". Он также занимает должность председателя комитета акционеров Nord Stream 2 AG - компании-оператора строительства газопровода "Северный поток – 2".
- Строительство "Северного потока–2" из России в Германию по дну Балтийского моря началось в 2018 году. Предполагалось, что укладка труб будет завершена в конце 2019 года. Однако в конце декабря работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний – владельцев судов, участвующих в укладке труб для "Северного потока – 2".
- После введения санкций российские представители заявляли, что "Северный поток – 2" всё равно будет достроен к концу 2020 или началу 2021 года.
- США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и, следовательно, уязвимой. Такую же позицию разделяют Украина и ряд стран ЕС. Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идёт исключительно о бизнес-проекте.
Возобновляется суд по делу о катастрофе "Боинга" MH17
В Нидерландах сегодня возобновляется процесс по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" над Донбассом 17 июля 2014 года. Следствие пришло к выводу, что "Боинг" был сбит из российской установки "Бук" с территории Украины, которую контролировали поддерживаемые Россией сепаратисты. Обвинения выдвинуты в адрес четырёх человек, трёх граждан России и одного гражданина Украины. Ни один не присутствует в суде лично.
Процесс в окружном суде Гааги начался в марте. Слушания проходят в судебном комплексе под Амстердамом. За ходом процесса можно следить по видеотрансляции.
Ожидается, что первый день возобновления процесса будут посвящены техническим вопросам. Адвокаты Олега Пулатова - единственного подсудимого, представленного адвокатами - заявили, что будут добиваться отсрочки слушаний по существу, поскольку, по их словам, ограничения в связи с коронавирусом в Нидерландах не позволили в полной мере ознакомиться с материалами дела, а также слетать в Россию чтобы посоветоваться с подзащитным.
В случае, если суд будет действовать по графику, в последующие дни - до 12 июня - предусмотрено выступление стороны обвинения, на которое могут отреагировать защита и представители потерпевших. После этого вновь будет объявлен перерыв - до 22 июня.
- Жертвами катастрофы "Боинга" стали 298 человек, все, кто был на борту. Большинство были гражданами Нидерландов, поэтому международное следствие велось под эгидой прокуратуры Нидерландов, и в этой же стране - как договорились участники следственной группы - идёт судебный процесс.
- Российские власти неоднократно заявляли о непричастности к катастрофе. Бывший командир донецких сепаратистов, российский гражданин Игорь Стрелков (Гиркин), - один из тех, кому предъявлены обвинения - заявляет, что подчинённые ему люди не сбивали самолёт, а на вопрос, кто его сбил, отвечать отказывается.
Число жертв коронавируса в России почти достигло 6 тысяч
В России за последние сутки выявлено 8 985 инфицированных коронавирусом - это на 1 человека больше, чем сутками ранее.
Умерли за день 112 человек, это меньше, чем в предыдущие дни. Около 4 тысяч признаны выздоровевшими.
Общее число официально признанных случаев смерти от коронавирусной инфекции в России почти достигло 6 тысяч. По действующей в России методике не все пациенты, у которых был выявлен коронавирус, включаются в статистику смертей от COVID-19.
Всего за всё время эпидемии в России выявили более 476 тысяч инфицированных. Лечение продолжают 240 тысяч, выздоровевшими признаны уже 230 тысяч человек.
Число новых случаев инфекции в последние 2 недели колеблется очень незначительно - в пределах 8-9 тысяч за сутки.
COVID-19: За сутки в Армении скончались еще 11 человек
За прошедшие сутки в Армении от COVID-19 скончались еще 11 человек. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии коронавируса нового типа возросло до 211. Согласно Минздраву Армении, за время эпидемии 72 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 195, в общем составив 13325.
За это же время число выздоровевших увеличилось на 85 и сейчас составляет 4099.
Отметим, что пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян сообщила, что лаборатория Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, которая проводит основной объем тестов на коронавирус, в воскресенье не работала из-за профилактических дезинфекционных работ. «В связи с этим завтрашние результаты исследований будут меньше», - 7 июня на своей странице в Facebook написала Алина Никогосян.
Отметим, что в воскресенье было проведено всего 829 тестов, что на треть меньше, чем в предыдущий день.
Общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус на данный момент составляет 70 тысяч.
Отметим также, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8943.
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией с осени – Ассоциация туроператоров
Для более быстрого восстановления экономического состояния российских авиаперевозчиков обсуждается возможность возобновления с осени рейсов в Грузию и Египет, – сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
«Это два круглогодичных направления, спрос на которые велик. Их перезапуск даст возможность авиакомпаниям получить гарантированный пассажиропоток и в низком сезоне», - заявил «Вестнику АТОР» один из экспертов.
Сообщается, что в Минтрансе РФ активно обсуждают форматы возобновления зарубежных рейсов. Очередное совещание по этому вопросу прошло в субботу. Его итогом стала «рекомендованная дата» открытия международных рейсов - 15 июля.
По имеющейся информации, с 15 июля будет открыто авиасообщение с 8-ю столицами стран СНГ. Далее, с 1 августа, будет открыто авиасообщение еще с 7 странами мира (страны Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии).
- Полёты между Грузией и Россией были полностью прекращены в июле прошлого года по инициативе Москвы - после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Российский Минтранс оценил потери авиакомпаний от запретов на полеты в Грузию в несколько миллиардов рублей.
Новый этап снятия ограничений в Грузии вступил в силу
В Грузии вступил в силу очередной этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
С сегодняшнего дня рестораны и кафе смогут принимать клиентов в закрытых помещениях, в стране открылись некоторые гостиницы и пункты обмена валюты. Заработал междугородный транспорт – за исключением железнодорожного, который запустят с 15 июня.
Уже через неделю в Грузии официально стартует сезон внутреннего туризма, а с 1 июля страна откроет границу для международных туристов из стран с относительно низким уровнем распространения коронавируса
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- Число случаев коронавируса в Грузии достигло 810, выздоровели 683 пациента, 13 скончались.
В Грузии вновь лишь один новый случай коронавируса, 9 пациентов выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 810. За сутки в Грузии вновь выявили лишь один новый случай заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число вылечившихся пациентов увеличилось на 9 и сейчас составляет 683. Более 80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели.
В карантине находятся 2915 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 237.
13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Греция ослабила карантинные меры в ожидании туристов
Греция с воскресенья ослабила карантинные меры, введённые в связи с эпидемией коронавируса. С 15 июня на отдых в Грецию без обязательного карантина смогут приехать граждане 29 стран, этот список был обнародован в мае.
Россия не вошла в число стран, чьи граждане могут свободно приехать на отдых. Но россияне могут посетить Грецию при условии, что первую неделю проживут в одной из гостиниц, определённых правительством. В случае негативного теста на коронавирус, им будет разрешено продолжить отдых на побережье.
Греция – одна из стран Европейского союза, наименьшим образом пострадавшая от пандемии. Заразились коронавирусом почти три тысчи человек, а за последние сутки - всего 17 случаев.
«Гудбай, Америка»: Первый канал показал кадры протестов в США вместо титров фильма «Брат 2»
Российский Первый канал вечером в воскресенье показал кадры протестов в США вместо финальных титров фильма Алексея Балабанова “Брат 2”. В это время продолжала играть песня рок-группы “Наутилус Помпилиус” “Последнее письмо”, известная по словам "гудбай, Америка". Следом начался выпуск итоговой программы “Время”.
Фильм “Брат 2” вышел ровно 20 лет назад. Он стал культовым в российском кинематографе. В честь годовщины Первый канал показал подряд обе части дилогии Балабанова.
- Музыку для фильма выбрал журналист и продюсер Михаил Козырев. В интервью журналу Esquire он отметил, что не гордится своим участием в картине. “Мне кажется, этот фильм умножил зло в этом мире. И последствия оказались куда более тяжелыми и разрушительными, чем я мог представить”, — сказал он.
- Протесты в крупных городах США начались в конце мая после гибели чернокожего жителя Миннесоты Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В ряде случаев демонстрации переросли в столкновения с полицией, часть участников грабили магазины и занимались вандализмом. В крупных городах мира проходят акции в поддержку протестующих.
В Бристоле горожане сбросили с пьедестала статую работорговца
В Бристоле, на юго-западе Англии, протестующие против расизма и дискриминации свергли с пьедестала и затопили в Эйвоне бронзовую статую знаменитого земляка, предпринимателя, работорговца Эдварда Колстона. Участники манифестации солидарности с американскими демонстрантами сбросили статую, перекатили ее по улице к набережной Эйвона и столкнули в воду, сообщило британское издание «Гардиан».
Ранее петицию за снятие памятника подписали 11 тысяч горожан. «Мы, конечно, не должны забывать историю, но такие люди, которые зарабатывали деньги на порабощении других людей, не заслуживают памятников. Эта честь должна быть предоставлена тем, кто борется за позитивные изменения, за мир, равенство и социальное единение», – говорится в петиции.
Работорговец Эдвард Колстон, уроженец Бристоля, известный предприниматель, филантроп, работорговец и член британского парламента, финансировал школы, больницы и церкви в Бристоле, Лондоне и других городах. Его именем были названы и остаются названными до сих пор важные социальные и культурные объекты. Один из местных депутатов, выступивших на церемонии сокрушения памятника, заявил, что статуя работорговцу – не самое лучшее наследие, которое можно было бы предъявить в наши дни чернокожему населению города.
Газета «Гардиан» отмечает, что сбросу статуи Колстона в реку Эйвон предшествовали протестные акции в США, участники которых разрушили памятники нескольким известным деятелям Конфедерации южных штатов, отстаивавших рабовладение.
Фракция «Независимые депутаты» создала собственную партию «Наша Грузия»
Члены парламентской фракции «Независимые депутаты» создали новую партию – «Наша Грузия – Альянс солидарности», которая планирует принять участие в ближайших выборах. Презентация политического объединения прошла сегодня, 7 июня, в Тбилиси.
Фракция «Независимые депутаты» была образована в конце ноября 2019 года. В нее вошли шесть депутатов, которые в разное время покинули парламентское большинство «Грузинской мечты». При этом их большая часть отличались прозападной позицией. В парламенте «Независимые депутаты» стали проводить оппозиционную политику.
В партии «Наша Грузия» пост генерального секретаря заняла Мариам Джаши, а председателем стал Бека Нацвлишвили. Другие вступившие в партию члены парламента – Звиад Квачантирадзе, Гедеван Попхадзе и Леван Гогичаишвили. Еще одним представителем «Нашей Грузии» стал депутат Тбилисского сакребуло (горсовета) Джаба Джишкариани, покинувший ряды «Грузинской мечты» в апреле 2019 года.
По словам Джаши, «Наша Грузия» будет партией нового типа, где решения принимает команда лидеров. Она исключила, что новая партия присоединится к консультациям объединенной оппозиции по поводу единых кандидатов в одномандатных округах, однако заявила о готовности к сотрудничеству с коллегами по другим вопросам.
«Надеюсь, что мы расширимся еще больше, поскольку наше видение будет заключаться именно в формировании позитивной повестки дня, утверждении в Грузии новой политической культуры. Мы считаем, что 30-летняя политическая история, которая полна противоречий и несодержательной политики, должна завершиться», - заявила Джаши на презентации.
В свою очередь Звиад Квачантирадзе обещает, что «Наша Грузия» будет очень серьезно готовиться к парламентским выборам. Предстоящее голосование он считает историческим, проводя параллели с 2012 годом, ставшим годом смены власти в Грузии.
- Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября, официальная предвыборная кампания в стране стартует в сентябре. При этом многие партии начали консультации по поводу своих кандидатов еще в марте.
Число смертей от коронавируса в Азербайджане выросло до 88
Четыре человека с подтвержденным COVID-19 умерли за сутки в Азербайджане. Скончались пожилые пациенты, 1947, 1954, 1956 и 1958 годов рождения. Выявлены 314 новых случаев заражения.
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 7 553, в том числе 4 149 человек излечились, 88 – умерли, 3 316 - продолжают лечение в больницах специального режима. Состояние 69 пациентов оценивается как тяжелое, 80 – средней тяжести, остальных – стабильное. С начала пандемии в стране были проведены 339 876 тестовых исследований, отчитались в оперштабе.
Учитывая темпы роста числа инфицированных, власти запретили жителям Баку и других крупных городов с 6 июня по утро 8 июня покидать дома и приостановили работу общественного транспорта и большинства предприятий.
Причины резкого распространения коронавирусной инфекции кроются в несоблюдении дистанции и неиспользовании защитных масок, заявил глава Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями Рамин Байрамлы. Кроме того, по его совам, COVID-19 становится более агрессивным. Ранее те, у кого не было симптомов, выздоравливали через семь дней, а теперь вирус у инфицированных пациентов выявляют и на 14-й, и даже 21-й день.
«Многие пытаются лечить себя дома. Люди, которые относятся к этому вирусу как к простуде или гриппу, приходят к нам, когда уже находятся в очень тяжелом состоянии», - цитирует Байрамлы издание Haqqin.az.
В Берлине обеспокоены планами США вывести часть войск из Германии
Германия выразила обеспокоенность по поводу сообщений о намерении США вывести тысячи военнослужащих с территории этой страны. Реакция Берлина последовала за сообщениями изданий «Уолл-стрит Джорнэл» и «Шпигель» о планах президента Дональда Трампа вывести значительную часть войск из Германии.
Речь идет о 9 500 военнослужащих, сообщила газета «Уолл-стрит Джорнал». По сведениям журнала «Шпигель», численность контингента США, ожидающего вывода из Германии в конце этого года, может колебаться между пятью и пятнадцатью тысячами. Общая численность американского военного контингента в Германии в настоящее время составляет около 34 тысяч.
Отношения между Германией с США могут оказаться серьезно затронутыми таким решением Вашингтона, заявил Петер Бейер, руководитель отдела отношений с США и Канадой в правительстве Германии. Его слова приводит агентство DPA.
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас в связи с этим заявил изданию «Бильд-ам-Зонтаг», что в Вашингтоне и Берлине сохраняют заинтересованность в тесном сотрудничестве между Германией и США.
Рабочий погиб на стройке многоэтажного дома в Батуми
Рабочий погиб на стройке многоэтажного дома в Батуми. Об этом сообщает «Аджарское телевидение».
Случай произошел некоторое время назад на улице Шерифа Химшиашвили. По предварительной информации, 28-летний мужчина упал с высоты при проведении монолитных работ. В результате полученных травм рабочий скончался на месте, до приезда «скорой».
Строительством объекта, где произошел трагический случай, занимается девелоперская компания CMS Mezgvauri. До сих пор представители фирмы не делали каких-либо комментариев в связи со случившимся.
В связи с произошедшим МВД Грузии начало следствие по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, что привело к гибели человека».
Дагестан остался лидером в СКФО по числу смертей от коронавируса
Из 11 смертей от коронавируса, зарегистрированных в Северо-Кавказском федеральном округе за сутки, пять пришлись на Дагестан. Два человека скончались в Кабардино-Балкарии, три в Ставропольском крае и один в Карачаево-Черкесии, следует из данных, опубликованных на сайте «Стопкоронавирус.рф», где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.
Таким образом, общее число умерших от коронавируса в СКФО выросло до 534. Наибольшее число смертей (303) зафиксировано в Дагестане. В Ингушетии число умерших составляет 61, на Ставрополье – 60, в Северной Осетии – 57. В остальных регионах округа число смертей значительно ниже: в Кабардино-Балкарии с начала пандемии умер 31 человек, в Чечне 14, а в Карачаево-Черкесии восемь.
В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, во время пандемии резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры, у многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз «внебольничная пневмония», поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, а Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов.
Дагестан сохранил лидерство и по числу новых случаев заражения. За сутки в СКФО тесты на вирус подтвердились у 451 пациента, в том числе у 115 человек в Дагестане. В Ставропольском крае зафиксировано 89 новых случаев заражения, в Кабардино-Балкарии – 76, в Карачаево-Черкесии – 75, в Северной Осетии – 42, в Ингушетии – 35, а в Чечне – 19, следует из публикации.
По общему числу заражений в СКФО также с большим отрывом лидирует Дагестан, где этот показатель к утру 7 июня достиг 5858. В Кабардино-Балкарии насчитывается 3348 случаев заражения с начала пандемии, в Северной Осетии – 3283, на Ставрополье – 3079, в Ингушетии – 2342, в Карачаево-Черкесии – 1580, а в Чечне – 1345.
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