Граждане нашли в стране системность. Коррупции

Системная коррупция и непотизм по-прежнему процветают в Грузии. Так считают 63% участников опроса, проведенного по заказу Transparency International.

В Грузии не очень много бытовой коррупции в низах (1%), чего не скажешь о случаях мздоимства в вертикали власти (63%) – таков основной итог опроса общественного мнения, проведенного Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC) по заказу Transparency International Georgia с 27 февраля по 18 марта 2020 года. Всего было опрошено около 1800 человек.

Большинство участников опроса считают, что злоупотребление должностным положением является распространенным явлением, его цель состоит в трудоустройстве членов семей, родственников и близких чиновников (92%), защита личного или приближенного бизнеса (90%), злоупотребление бюджетными средствами (81%) и получение взяток в обмен на урегулирование различных дел (60%).

По словам аналитика организации Сандро Кевхишвили, как правило, расследование таких дел ведется неудовлетворительными темпами, а в большинстве случаев на сигналы о злоупотреблениях госчиновников в прокуратуре предпочитают закрывать глаза:

«Примечательно, что в 2013 году лишь 13% опрошенных считали, что чиновники злоупотребляли своим служебным положением. В то же время 57% опрошенных полагали, что близкие к чиновникам компании получают преимущество в государственных тендерах по закупкам. 41% убежден, что правительство покрывает коррупционеров. Показательно, что, по данным службы аудита, на протяжении периода 2015-2017 годов дела были возбуждены только в 12 из 100 случаев, связанных с такими сигналами, из них только в 3,7% случаев были проведены следственные мероприятия. Этот факт подтверждает основной вывод опроса».

20 февраля группа независимых депутатов парламента предложила создать следственную комиссию для проверки лазеек в законах, позволивших некоторым бизнесменам вполне легально уклоняться от уплаты НДС. Из-за этого бюджет недосчитался двух с половиной сотен миллионов лари. Никто не был привлечен к ответственности.

С выводами НПО солидарны в оппозиции. Ираклий Абесадзе, член политсовета «Европейской Грузии», называет коррупцию стилем правления основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

«Элитарная коррупция стала своеобразной визитной карточкой «Грузинской мечты». Показателен скандал с НДС, когда приближенные к правительству бизнесмены присвоили сотни миллионов лари. В целом крышевание привилегированных бизнесов членов парламента, министров и их семей стало неотъемлемой частью системы Иванишвили», – сказал Ираклий Абесадзе.

По мнению одного из лидеров «Единого национального движения» Романа Гоциридзе, тотальная коррупция в верхах тормозит развитие страны:

«Злоупотребление властью стало системным явлением. Коррупция разъедает государство. Деньги, которые могли быть использованы для людей и нуждающихся, по грязным схемам, организованным госчиновниками, льются рекой в карманы представителей элиты».

В правящей команде косвенно подтверждают наличие проблемы. Председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Роман Какулия говорит, что низкая эффективность управления остается ахиллесовой пятой «Грузинской мечты».

«Несмотря на все усилия правящей команды, повышение эффективности управления остается одной из проблем, и, когда есть непредвзятые оценки, и я слышал такие вещи от многих людей, закрывать на это глаза было бы неправильным. Думаю, «Грузинская мечта» в рамках своей предвыборной кампании должна сосредоточиться именно на решении этого вопроса», – сказал Какулия.

О распространении коррупции в верхах говорилось и в итоговом (за 2019 год) январском отчете центрального офиса Transparency International. Согласно докладу, «с точки зрения добросовестности политической системы в Грузии ненадлежащее влияние на ключевые институты остается серьезным вызовом». Как утверждалось в документе, «захват государства и концентрация власти в руках частных субъектов остается значительным вызовом для государства».