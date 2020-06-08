Силовики вышли из строя

Попытки депутатов разобраться в тюремном инциденте, произошедшем на прошлой неделе, едва не закончились противостоянием с силовиками. Внеочередное заседание парламента проходило в присутствии около 200 сотрудников различных силовых ведомств, которые, по словам народных избранников, вели себя весьма агрессивно. За происходящим наблюдал и президент Анатолий Бибилов.

Минувшие выходные дни в Южной Осетии оказались насыщенными на события. В субботу стало известно, что неизвестные выбили стекла в доме министра юстиции Залины Лалиевой. Утром того же дня собралось и внеочередное заседание парламента, чтобы разобраться в инциденте в цхинвальской исправительной колонии. В пятницу утром, по данным депутатов, там нанесли себе телесные повреждения более 20 человек. Части народных избранников удалось побывать в больнице, когда арестантов привозили из тюрьмы. Версия руководства республики о том, что они просто «порезали кожу» для привлечения внимания, по словам одного из парламентариев, не выдерживает критики.

Само заседание парламента возмутило депутатов не меньше. До его начала к народным избранникам письменно обратились шесть или семь сотрудников Управления исполнения наказания Министерства юстиции с просьбой поприсутствовать на обсуждении инцидента. Однако неожиданно для всех в зал заседаний зашло куда большее количество силовиков. Президент Анатолий Бибилов, который также пришел в законодательный орган, сел вместе с руководством парламента.

Источники «Эха Кавказа» рассказывают, что силовики вели себя агрессивно, охрана президента не гнушалась делать им замечания. К одному из парламентариев, который вышел из зала, и вовсе пытались применить физическую силу. Кто и из какого конкретно подразделения позволил себе это, неизвестно, но говорят, что за депутата заступился один из сотрудников ОМОНа. Если бы этот инцидент произошел на глазах его коллег, говорит собеседник «Эха», наверняка завязалась бы драка.

Уже после заседания 17 депутатов выступили с совместным заявлением, в котором обвинили исполнительную власть в провокации и попытке стравливания силовиков и депутатов: «… На заседание явилось более 200 сотрудников УИН МЮ РЮО, ОМОН МВД, СОБР МВД, Государственной охраны, которые были в камуфляже и с оружием с непосредственным руководством указанных подразделений. Которые были введены в заблуждение по рассматриваемому вопросу и потому настроены против депутатского корпуса. В ходе заседания депутатов стали обвинять в отстаивании интересов криминального мира. Отдельные депутаты подверглись оскорблениям и факту физического воздействия. Считаем, что проявленные исполнительной властью формы давления на представительную ветвь власти лежат вне плоскости Конституции, права и морали. Попытки решения проблем, обусловленных несостоятельностью отдельных министров в совокупности с противопоставлением парламента РЮО и представителей силовых структур республики, являются провокационными методами, усугубляющими кризисную ситуацию внутри республики и оказывающими негативное влияние на имидж государства в целом».

На следующий день появилось заявление 78 сотрудников УИН, которые утверждают, что «при исполнении возложенных на них функциональных обязанностей они никогда не выходили за рамки требований закона, не нарушали права человека. Вместе с тем сотрудникам приходится сталкиваться с неправомерными действиями осужденных, отбывающих наказание, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей… В отношении осужденных неоднократно применялись акты милосердия и гуманизма со стороны президента РЮО и парламента РЮО, что не помешало им совершить повторные преступления и неправомерные действия в исправительном учреждении... Мы… желаем навести порядок в системе и просим поддержки со стороны законодательного органа ...»

Депутаты, как и в случае с инцидентом 2 октября 2019 года, когда, по их информации, были массово избиты подследственные и заключенные ИК, запросили записи видеокамер из колонии. В прошлый раз их просьба была проигнорирована. На этот раз генпрокурор Урузмаг Джагаев заверил парламентариев, что представит видеозаписи. Генпрокуратура объявила о начале расследования тюремного инцидента, возбуждено два уголовных дела – на участника конфликта из СИЗО и одного сотрудника ИК, который, по данным ведомства, причастен к проносу мобильного телефона и наркотических средств на территорию тюрьмы. Отстранен от должности начальник исправительной колонии Отар Маргиев, в отношении которого также проводится служебное расследование.

По предварительной информации парламентариев, ожидающих серьезного разбирательства событий и ситуации в местной ИК, в прошлый четверг произошел конфликт между одним из подследственных СИЗО и сотрудником колонии, после чего последний вызвал ОМОН. Под разнос попали все, кто находился в это время в следственном изоляторе. На следующий день, приблизительно в половине десятого утра, ОМОН вновь вернулся в колонию, зашел в камеры строгого режима, буквально вынес на руках четверых арестантов, избил их в столовой и вернул обратно. В знак протеста против незаконных действий силовиков 25 человек нанесли себе телесные повреждения.

Просмотр видеокадров, по словам депутатов, Генпрокуратура обещала назначить на завтра.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия