Проживающие в Грузии армяне направили в Армению 27 аппаратов ИВЛ

По инициативе проживающих в Грузии армян закуплены и направлены в Армению 27 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Транспортировку груза обеспечило посольство Армении в Грузии.

Ранее СМИ сообщили, что организатор акции – директор «Алик Медиа» Павел Оганезов, который при содействии близкого иностранного друга приобрёл 10 аппаратов ИВЛ. После этого помочь Армении решили другие бизнесмены и общественные деятели, проживающие в Грузии.

Также организован сбор средств под лозунгом «Одна маска, одна жизнь». На собранные средства будут закуплены защитные маски, которые направят в Армению и раздадут необеспеченным гражданам.

Ранее в правительстве Грузии заявили, что готовы помочь Армении, где сложилась критическая ситуация в связи с распространением коронавируса. Грузинские общественники создали петицию с призывом к правительству Грузии оказать помощь Армении.