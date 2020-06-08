Тбилиси-Ереван: как помочь через закрытую границу

11 человек скончались за минувшие сутки в Армении от COVID-19, каждый день растет число инфицированных. Сегодня в Грузии вновь обсуждали вопрос о возможной помощи соседнему государству.

Ваша клиника готова принять пациентов из Армении? – спросили журналисты у руководителя клиники имени Вахтанга Бочоришвили Маки Сологашвили, после того как узнали, что последние три дня в нее не поступали новые пациенты с COVID-19. Хорошие новости чуть ранее были и у представителей других клиник, из-за чего многим журналистам актуальным показался вопрос о помощи соседним государствам, в частности, Армении, откуда пока в связи с пандемией идут неутешительные новости. За минувшие сутки от COVID-19 там скончались 11 человек, выявлено 195 новых случаев инфицирования.

7 июня было выявлено без малого 800 новых случаев инфицирования, 10 человек скончались.

О необходимости предоставлении помощи Армении в грузинском обществе громко стали говорить еще на прошлой неделе. 4 июня общественники даже инициировали петицию с призывом к правительству Грузии оказать помощь Армении.

Этот вопрос обсуждали и в клинике имени Бочоришвили, сообщила сегодня Мака Сологашвили, и добавила, что такие вопросы решаются на уровне правительства, а не клиник. Хотя Мака Сологашвили ознакомила журналистов с позицией своей клиники:

«Никто не знает, чего ожидать в нашей стране завтра, через два дня, две недели – это позиция нашей клиники. На данном этапе мы готовы предоставить ресурс для внутренних нужд. В остальном будем действовать так, как это будет решено централизовано. Сейчас у нас 50 пациентов, и у нас остаются резервы, если появятся инфицированные, мы сможем предоставить места и услуги».

Что думают в правительстве о помощи Армении, намерены ли отправить туда медиков или примут армянских пациентов в Грузии, точной информации нет. Один из главных иммунологов страны Паата Имнадзе лишь сообщил, что в правительстве рассматривают этот вопрос и ведутся переговоры с армянской стороной.

Сам глава правительства Георгий Гахария сегодня предпочел обратить внимание общества на другой вопрос – не стоить расслабляться и думать, что «Грузия победила новый коронавирус». Премьер-министр пояснил, что одна отдельно взятая страна не сможет победить глобальную пандемию. Он обозначил цели грузинского правительства:

«Единственное что мы можем сделать, – это контролировать риски распространения вируса. Основные задачи – контроль границ, контроль внутреннего распространения, быстрое выявление, быстрое лечение. Все остальное – это иллюзия».

Исходя из этих слов можно ожидать ужесточения контроля на границах Грузии, в том числе, и с Арменией. На данном этапе границы Грузии пересекают лишь трейлеры, и последние случаи заражения в Грузии на прошлой неделе были выявлены в Грузии у двух водителей. Какой дополнительный контроль будет введен в этом вопросе, пока неизвестно. Между тем этот вопрос, как и статистика коронавируса в Грузии, в конце мая чуть не рассорила Тбилиси и Ереван. Глава Минздрава Армении Арсен Торосян усомнился в грузинской статистике по коронавирусу. В Тбилиси потребовали объяснений.

Но разногласия были быстро преодолены. Уже 30 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани предложил Еревану помощь. И тогда же получил вежливый отказ от премьер-министра Никола Пашиняна:

«С первого дня эпидемии коронавируса мы тесно сотрудничали с правительством Грузии, начиная с премьера, заканчивая специалистами. И это сотрудничество считаем эффективным. Грузия – братская для нас страна, и такая готовность делает наши отношения еще теплее. Естественно, если возникнет такая необходимость, то могут быть предприняты соответствующие шаги, но мы надеемся, что такой необходимости не возникнет. Мы надеемся, что у нас не будут перегружены отделения реанимации, и таким образом мы сможем сделать так, чтобы не было необходимости в помощи. Но мы должны быть взаимно готовыми, особенно Армения и Грузия, помочь друг другу», – заявил премьер-министр Армении 30 мая.

Никол Пашинян напомнил, что в 2019 году во время вспышки кори в Грузии Армения предоставила северному соседу 30 тысяч доз прививок от кори.

Но с конца мая ситуация в Армении с каждым днем ухудшается. Сам премьер- министр Пашинян 7 июня сообщил, что в Армении более 100 тысяч инфицированных бессимптомно, а днем ранее оповестил о том, что « В Армении около 200 коронавирусных больных ожидают своей очереди на госпитализацию».

Сегодня в СМИ распространилась информация лишь о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи вылечились от коронавируса, об этом он сам сообщил со своей страницы Facebook.

Комментировать ситуацию в Армении, почему власти не удается взять под контроль распространение коронавируса, грузинские наблюдатели считают некорректным.

Но на условиях анонимности некоторые из них отмечают, что и Грузия на самом деле не в той ситуации, чтобы оказать существенную помощь соседней Армении. До сих пор нет полной уверенности, что в случае новой вспышки система здравоохранения Грузии выдержит удар и сможет благополучно выйти из экономического кризиса.

А как пример посильной помощи Тбилиси Еревану некоторые вспомнили, что 30 мая Грузия подарила Армении четыре тысячи высококачественных медицинских масок местного производства.