В Абхазии считают, что туристический сезон может начаться в августе

Туристический сезон в Абхазии в этом году, возможно, начнется в августе, – заявил заместитель министра туризма самопровозглашенной республики Астамур Барциц.

Агентство ТАСС напоминает, что в Абхазии до 15 июня запрещена туристическая и экскурсионная деятельность, действуют ограничения на въезд иностранных граждан.

«Мы не уверены, что после 15 июня ограничения на въезд в республику и запрет на туристическую деятельность будут отменены, поскольку у нас до сих пор нет рекомендаций санитарно-эпидемиологической службы и Минздрава по правилам пересечения границы в условиях пандемии коронавируса. Думаю, к августу точно все заработает, но пока хочется получить ответы на вопросы: будет ли достаточно «ковидной» справки, выданной туристу в РФ, или в Абхазии будет своя справка, заканчивается ли в России режим самоизоляции или нет, то есть по возвращении из Абхазии должны ли туристы проходить двухнедельный карантин и другие вопросы», – сказал Барциц.

В любом случае, по его словам, ведомство сможет привести всю отрасль «в боевую готовность» в кратчайшие сроки, как только станет известно о снятии ограничений.

Ранее министр туризма Теймураз Хишба заявил, что пока нет четкого понимания того, каким будет туристический сезон, поскольку он напрямую зависит от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.