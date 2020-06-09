Бюджет настроился на вторую волну

Сегодня правительство Грузии представило уточненный проект антикризисного бюджета на 2020 год. За счет уменьшения госрасходов и новых долгов увеличено финансирование антикризисных статей.

Заместитель министра финансов Георгий Какауридзе на сегодняшнем заседании правительства рассказал о согласованных деталях антикризисного бюджета. Расходная часть будет увеличена с 14,4 до 15,9 млрд лари при дефиците бюджета 8,5%. Общий пакет антикризисных мер определен в размере 3,4 млрд лари – эти средства будут направлены на выплату компенсаций пострадавшим от пандемии, а также на антикризисное финансирование сельского хозяйства, туристического и девелоперского секторов. При этом госрасходы будут подвергнуты серьезному секвестру:

«В сравнении с первоначальным вариантом, текущие расходы правительства будут сокращены на 600 миллионов лари, в том числе, фонд оплаты труда работников государственного сектора сократится на 57 миллионов лари. Высвобожденные средства будут переадресованы на антикризисные расходы».

Минздрав станет единственным ведомством, получившим увеличенный бюджет в текущем году – на 1,153 млрд лари. Бюджеты остальных ведомств будут сокращены: Министерству инфраструктуры срежут 251 млн лари, бюджет Министерства образования, культуры и спорта планируется сократить на 177 млн лари, Минобороны недополучит 75 млн лари, Минэкономики – 26 млн лари и т.д.

В «Нацдвижении» заявили, что не проголосуют за документ – по мнению главы фракции Романа Гоциридзе, сокращение госрасходов носит бутафорский характер:

«Мы не увидели сокращения бесполезных вторичных расходов, которые можно было бы потратить в виде социальной помощи. Они сократили то, что в условиях пандемии сократилось бы и без их вмешательства. Ну никак они не могли бы израсходовать 100 миллионов на командировки, так как некуда чиновникам летать. В этом бюджете много лжи, которую правительство говорило в течение этих месяцев, и она станет достоянием общественности», – пообещал Роман Гоциридзе.

В правящей партии убеждены: бюджет сверстан исходя из особенностей кризисного периода и рассчитан исходя из интересов пострадавших от пандемии людей. Говорит Мамука Мдинарадзе:

«Даже гораздо более развитые страны сталкиваются с серьезными трудностями при уходе экономики в минус четыре процента. Нынешний бюджет сверстан не только исходя из потребностей текущих рисков, но и на случай второй волны пандемии. Исходя из этого, мы безоговорочно поддержим бюджет».

Как не раз отмечалось, правительство намерено покрыть дефицит госбюджета в счет внешнего долга. В этих целях государство уже заняло около 1,5 млрд долларов, половина уже поступила в казну.

По словам председателя комитета парламента по финансам и бюджету Ираклия Ковзанадзе, согласно органическому закону, соотношение долга к ВВП не должно превышать 60%, а сейчас оно не превысит 55%.

Председатель комитета также отметил, что в случае обострения кризиса капитальные расходы государства могут быть сокращены более чем на 600 миллионов лари, однако он считает, что предложенный вариант Минфина является оптимальным.

По мнению декана школы экономики Кавказского университета Сосо Берикашвили, представленный правительством антикризисный бюджет противоречив:

«Бюджет сверстан исходя из сокращения ВВП на 4%, что я считаю уж очень оптимистичным прогнозом. Но в то же время, на фоне разговоров о возможной второй волне коронавируса, власти, думаю, все же занимают больше средств, чем необходимо».

Согласно обновленному прогнозу Всемирного банка, экономика Грузии сократится на 4,8%. Экономика Грузии оказалась наиболее уязвимой в регионе, говорится в докладе ВБ.