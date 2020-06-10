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Абхазские власти хотят раздавать гражданам Грузии буклеты с «правилами пересечения госграницы»
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове провел видеоконференцию c сопредседателями Женевских дискуссий. По информации пресс-службы ведомства, Кове обратил внимание сопредседателей на случай задержания трех граждан Грузии.
Абхазский министр сообщил, что по данному факту заведено уголовное дело, которое будет рассмотрено соответствующими органами.
«Глава МИД Абхазии отметил необходимость проведения работы во избежание подобных ситуаций путем информирования граждан Грузии, в частности, распространением информационных буклетов с правилами пересечения государственной границы», - сказано в сообщении.
Стороны обсудили и ситуацию с распространением коронавируса. Даур Кове сообщил, что новых случаев заражения нет – за исключением случаев заболевания курсантов военных ВУЗов, вернувшихся из Российской Федерации.
«Министр в очередной раз выразил благодарность всем международным структурам за оказанную помощь и содействие, которые носят регулярный характер», - говорится в сообщении.
По информации абхазского МИД, сопредседателями Женевских дискуссий был поднят вопрос возобновления механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Они также сообщили, что определить точную дату очередного раунда дискуссий пока невозможно.
- Задержанных на разделительной линии близ Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия граждан Грузии обвинили в «незаконном пересечении государственной границы группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
- В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии заявили, что работают над освобождением граждан, незаконно задержанных оккупационными силами.
Другие новости дня
В Австрии осужден бывший военный за шпионаж в пользу России
Суд в Зальцбурге приговорил полковника австрийской армии в отставке Мартина М. к трем годам тюрьмы, признав его виновным в шпионаже и передаче России сведений, составляющих государственную и военную тайну. Об этом сообщает DW.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Личность 71-летнего отставного офицера не раскрывается.
По данным следствия, бывший полковник в течение как минимум 25 лет передавал российской военной разведке (ГРУ) секретные материалы и получил за это 280 тысяч евро.
По словам адвоката, обвиняемый признал, что передавал России определенные сведения, но утверждает, что получал их исключительно из открытых источников, и сравнил свою работу с работой корреспондента за рубежом. Он признал, что получил 220 тысяч евро.
Поскольку бывший полковник был арестован в ноябре 2018 года и, таким образом, отсидел более половины срока, он был освобожден прямо в зале суда.
Летом 2019 года Австрия объявила в международный розыск гражданина России, подозреваемого в работе на ГРУ. По сведениям австрийской полиции, 65-летний уроженец Москвы Игорь Зайцев получал информацию в том числе от завербованного им полковника австрийской армии в отставке Мартина М.
Москва отрицает причастность Зайцева к шпионажу.
Из-за этого инцидента тогдашний министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию. Занимавший пост канцлера Себастьян Курц назвал деятельность России недопустимой.
Патрушев: Украина и Грузия получили от Запада лишь зависимость, а не реальную помощь
Украина и Грузия вместо обещанного процветания получили от Запада только зависимость, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«На фоне обещаний безбедной жизни, суверенитета и демократии никакой реальной помощи от Запада страны СНГ не получают, кроме зависимости, как это происходит на Украине и в Грузии», - заявил Патрушев в опубликованном сегодня интервью еженедельнику «Аргументы и факты».
В целом, говоря о повышенном интересе Запада к странам постсоветского пространства, он отметил, что пережившие «цветные революции» республики «вместо обещанных демократизации и процветания получили на выходе дестабилизированную политическую систему, рост коррупции и организованной преступности, глубокий кризис в экономике и социальных отношениях, падение уровня жизни населения». «Во многих случаях такие страны погрузились в гражданские войны», - подчеркнул секретарь российского Совбеза.
По словам Патрушева, для влияния на суверенные государства Запад уже много десятилетий использует обширный инструментарий - от мер информационно-пропагандистского и политико-дипломатического давления до смены власти «путем инициирования якобы стихийных народных выступлений», - пишет ТАСС.
Как отметил секретарь СБ РФ, поводом для запуска деструктивных процессов в странах, где у власти находится неугодное руководство, могут послужить обвинения действующих властей под надуманным предлогом, претензии по поводу разгона демонстрации, гибели участника протестов или якобы имевших место махинациях на выборах.
При этом в большинстве случаев демонтаж политического режима совершался «в стратегических интересах западных военно-политических или экономических союзов, а также транснациональных компаний и при участии спецслужб», сказал Патрушев. «Часть местных политических элит при этом также извлекала дивиденды от передела сфер влияния и собственности, выступая лишь в качестве инструмента прикрытия реальных организаторов госпереворота и его внешних источников», - подчеркнул секретарь СБ РФ.
Он отметил, что в этих процессах в постсоветских странах ставка делалась на людей, вступивших в сознательный возраст после распада СССР и не имевших реальных знаний о Советском Союзе.
«Расчет показывает, что естественная смена начальников младшего звена управления (27-30 лет) уже практически завершена, замена руководства среднего звена (30-40 лет) произойдет до 2026 года, старшего звена (40-50 лет) - до 2036 года. Однако пример Грузии и Украины свидетельствует, что процесс формирования вокруг России враждебного ей государственного стиля поведения элит может быть ускорен искусственным путем», - считает Патрушев.
За сутки в Армении выявили 428 новых случаев коронавируса, 775 выздоровели, 10 скончались
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 428, в общем составив 14103.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 10 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 775 и сейчас составляет 5226.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 227. 77 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8573, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 73156.
Ситуация с коронавирусом в Армении остается напряженной, но появляются слабые надежды на некоторую стабилизацию ситуации, заявил накануне премьер-министр Никол Пашинян. Что касается возможности продления чрезвычайного положения, то премьер-министр сказал: «Довольно высока вероятность, думаю, что чрезвычайное положение будет продлено».
Запуск туризма между Грузией и Израилем откладывается
Открытие безопасного туристического коридора между Грузией и Израилем откладывается. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Израиле, - сообщили в правительстве Грузии. Страны вели переговоры об открытии границ с 1 июля.
По словам министра экономики Грузии Натии Турнава, продолжаются консультации со странами Евросоюза. «В ближайшие дни ожидается встреча министров туризма ЕС. Будет принято решение по отношению к третьим странам», – отметила Турнава.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что из-за роста случаев заражения в стране приостановлено снятие ряда ограничений. В стране за последние 10 дней выявили почти 1200 новых случаев коронавируса. Число подтверждённых случаев достигло 18 268, из них 299 пациентов умерли.
Бибилов «перешёл на удаленный режим работы в связи с поездкой в Москву»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня переходит на удалённый режим работы, – сообщает агентство «Рес».
По информации пресс-службы, Бибилов будет проводить совещания, общаться с чиновниками в режиме онлайн из резиденции в поселке Джава.
«Дистанционная работа президента связана с предстоящей поездкой в Москву и участием в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – отмечает пресс-служба.
В сообщении указано, что по завершении визита в Российскую Федерацию Анатолий Бибилов «как и все граждане, возвращающиеся в Южную Осетию, проведёт две недели на карантине».
Парад Победы в Москве состоится 24 июня. В тот же день югоосетинские власти планируют провести военный парад и в Цхинвали.
В Грузии 4 новых случая коронавируса, 4 пациента выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 822. За сутки в Грузии выявили 4 новых случая заражения.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число вылечившихся пациентов увеличилось на 4 и сейчас составляет 690. Более 80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели.
В карантине находятся 3124 человека, под наблюдением медиков в стационарах – 279.
13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия число подтверждённых случаев составляет 66, из них 34 пациента выздоровели.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число выявленных заболевших составляет 36. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, один пациент умер.
COVID-19 повлиял в Голливуде на технику съёмки постельных сцен
В связи с пандемией COVID-19 постельные сцены в Голливуде будут сниматься с использованием компьютерной графики, или сценарии таких эпизодов будут переписываться – вплоть до полного исключения сцен секса. Об этом пишет британская Daily Mail, напоминая, что американская кино- и телеиндустрия надеется с 12 июня возобновить производство, свёрнутое из-за эпидемии.
Кинематографисты получили инструкции соблюдать в своей работе меры физического дистанцирования в ближайшие месяцы. В Голливуде вводятся ежедневное тестирование актёров и съёмочной бригады на коронавирус, инструктаж по частому мытью рук и полная "реструктуризация" интимных эпизодов.
По информации другого британского издания, The Sun, существует 22-страничный документ профессиональной ассоциации киноредакторов Голливуда, в котором говорится: "моменты тесного контакта" должны быть либо переписаны, либо исключены, либо сняты с использованием компьютерной графики. На всех съёмочных площадках должны присутствовать средства индивидуальной защиты.
А телешоу, в студиях которых обычно присутствует живая аудитория, будут работать пустыми. Специалисты по кастингу смогут возобновить пробы актёров – но их будет разделять оргстекло.
В Бурунди скончался президент Пьер Нкурунзиза, он правил 15 лет
В Бурунди скончался 55-летний президент Пьер Нкурунзиза. Причиной смерти назван сердечный приступ. Нкурунзиза 15 лет возглавлял одно из самых слаборазвитых государств мира с населением в девять миллионов человек. Он неоднкратно заявлял, что правит по воле Бога. В минувшую субботу президент почувствовал себя плохо, был доставлен в клинику, где скончался в понедельник.
Конституция страны ограничивает пребывание на высшем посту двумя пятилетними сроками. Однако в 2015 году Нкурунзиза объявил о намерении идти на третий срок, поскольку на первый срок был избран парламентом, а не всеми гражданами. В стране поднялась волна недовольства, армия попыталась свергнуть президента, но все выступления оппонентов были подавлены, погибли около 1200 человек, а 200 тысяч бежали в соседние страны, сообщила Би-би-си.
В 2018 году президент Бурунди изменил конституцию, увеличив продолжительность президентского срока до семи лет. Он мог бы баллотироваться вновь, но заявил, что на четвертый срок не пойдет, а примет титул "верховного вождя патриотизма". По его замыслу, будущие власти были бы обязаны консультироваться с ним по вопросам "патриотичности" или "непатриотичности" тех или иных планов или мероприятий.
В разгар пандемии - 20 мая нынешнего года - в Бурунди прошли президентские выборы, на них одержал победу выбранный Нкурунзизой преемник Эваристе Ндаишимие.
На сайте голосования по Конституции опубликовали фейковые поправки
На сайте дистанционного голосования по поправкам в Конституцию (2020og.ru) опубликовали несуществующие поправки и неточности. Об этом сообщает "Медуза". Ряд ошибок к моменту публикации уже исправили, другие убрали вместе с самими поправками, но некоторые до сих пор остаются на сайте.
Текст некоторых изменений в Конституцию отличается от содержания настоящих поправок.
В частности, была опубликована поправка, которая называла детей "важнейшим достоянием Российской Федерации". Однако такая формулировка была в тексте поправок перед вторым чтением в Госдуме, но ее убрали, признав неудачной, так как в таком контексте дети считаются "собственностью государства". В принятом тексте документа детей называют "приоритетом государственной политики России".
Также на сайте прописали не все полномочия Конституционного суда, оставили лишь фразу: "Устанавливается приоритет российской Конституции над решениями международных судов".
У органов местного самоуправления сначала забрали право на охрану общественного порядка, а потом вернули. А потом удалили эту статью с сайта вообще.
Также оказался изменен пункт об ограничениях для депутатов Госдумы. На сайте говорилось, что депутатом может быть гражданин, "не имеющий иностранного гражданства", тогда как в поправках прописано словосочетание "гражданство иностранного государства".
Ранее в первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению изменений в Конституцию не была упомянута поправка об обнулении президентских сроков, которая позволит Владимиру Путину вновь участвовать в выборах. Внимание на это обратили "Ведомости" и "Медиазона". После этого ошибку исправили.
- Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля. Однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. Новой датой назначено 1 июля. Россиянам предложат ответить на один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?". Проголосовать только за некоторые поправки нельзя — они идут пакетом.
- Принять участие в электронном голосовании смогут жители двух российских регионов — Москвы и Нижегородской области. Дистанционное голосование будет проходить шесть дней с 25 по 30 июня.
Никол Пашинян: Думаю, что чрезвычайное положение будет продлено
Ситуация с коронавирусом в Армении остается напряженной, но появляются слабые надежды на некоторую стабилизацию ситуации, заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге после заседания комендатуры, сообщает Радио Азатутюн. По его словам, это не означает, что бдительность должна быть ослаблена.
«В последнее время у нас часто бывают случаи, когда происходят вспышки во время похорон. Мы считаем очень важным проведение церемоний похорон и панихид в соответствии с правилами, установленными комендатурой», - сказал он, добавив, что свадебные церемонии также не должны проводиться с нарушениями.
Что касается возможности продления чрезвычайного положения, то премьер-министр сказал: «Довольно высока вероятность, думаю, что чрезвычайное положение будет продлено».
Министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян, в свою очередь, призвал выполнять указания комендатуры. По словам министра, в МЧС также есть инфицированные, они заразились от членов своих семей, их всего 35, 20 из них выздоровели и вернулись к работе. По его словам, инфицированные сотрудники были сразу изолированы, что позволило им избежать вспышек.
В США сегодня проходят похороны Джорджа Флойда
В Хьюстоне сегодня, 9 июня, прощаются с Джорджем Флойдом, чья смерть 25 мая при задержании полицией вызвала многодневную волну протестов в США и других странах. На похоронах присутствуют только родные и близкие покойного. После церемонии прощания хьюстонская полиция сопроводит траурный кортеж в соседний город Пирленд, где Флойд будет похоронен рядом с матерью. Телеканалы BBC, CNN, Euronews, SkyNews и другие ведут трансляцию прощальных церемоний.
Накануне обвиняемый в убийстве Флойда полицейский Дерек Човин впервые предстал перед судом в Миннеаполисе. Он находится в тюрьме и выступал в суде по видеосвязи. В следующий раз ему предстоит предстать перед судом 29 июня.
В Миннеаполисе, где 25 мая скончался Флойд, 9 из 12 членов городского совета выступили за упразднение городской полиции, сочтя, что она не подлежит реформированию.
Актер Михаил Ефремов задержан, суд изберет ему меру пресечения
В Москве задержан актер Михаил Ефремов, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщают агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сегодня же должен состояться суд о мере пресечения для Ефремова. Пока не известно, какую меру пресечения будет требовать следствие.
Авария с участием актера произошла в центре Москвы накануне вечером, 8 июня. Автомобиль, за рулем которого, как утверждается, был Ефремов, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, умер в больнице. Ефремов не пострадал.
Актер был задержан на месте происшествия и отправлен на медицинское освидетельствование. Позднее экспертиза подтвердила, он был пьян, сообщил глава пресс-службы московской полиции Владимир Васенин. Ефремова отпустили и вызвали утром на допрос, однако он на него не явился. Домой к Ефремову приехала полиция и доставила его на допрос, по итогам которого актера задержали.
Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ефремова по статье «нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека». Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
Михаил Ефремов – актер театра и кино, заслуженный артист России, известный, помимо прочего, участием в сатирических проектах «Гражданин поэт» и «Господин хороший».
За сутки в Азербайджане выявлены еще 315 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Азербайджане выявлены еще 315 новых случаев коронавируса. По информации оперативного штаба при кабмине Азербайджана, за последние 24 часа в стране жертвами коронавируса стали 5 пациентов, выздоровели же 229 человек.
Сейчас в Азербайджане количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 8 191. Из общего числа заразившихся выздоровели 4 606 человек, скончались же 98 пациентов. К этому времени в стране около 3 500 активных случаев.
СМИ: Маргвелашвили и Квирикашвили могут примкнуть к оппозиции
Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и четвертый президент страны Георгий Маргвелашвили могут вернуться в политику, передает телекомпания «Пирвели». По данным «Пирвели», с бывшим премьером ведут переговоры представители новой партии «Наша Грузия – Альянс солидарности». Что касается Маргвелашвили, то уже не раз возникали слухи о том, что бывший президент, возможно, присоединится к партии «Лело».
Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе в беседе с журналистами пока не подтвердил эту информацию, однако заявил, что разделяет политические взгляды Маргвелашвили. «Наши представления о том, что ситуация в стране зашла в тупик, что «Грузинская мечта» «усыпила» страну, абсолютно идентичны», - сказал Хазарадзе.
Маргвелашвили был президентом Грузии с 2013 по 2018 годы. Он баллотировался на выборах как представитель правящей партии «Грузинская мечта», однако его отношения с лидером партии Бидзиной Иванишвили быстро перешли в личную неприязнь, а с правительством – в откровенную конфронтацию. Покинув пост президента, Маргвелашвили продолжил деятельность лектора в тбилисском вузе. В последнее время он часто выступает с критикой правительства в эфире оппозиционных телекомпаний и посещает акции оппозиции и гражданских активистов.
Георгий Квирикашвили занимал пост премьера два с половиной года - с декабря 2015-го до июня 2018 года. Согласно кулуарным данным, Иванишвили потребовал его отставки после того, как были обнародован отчет Детского фонда ООН (UNICEF) за 2017 год, согласно которому, за последние два года количество бедных в Грузии увеличилось с 2,1% до 5%. Причиной эксперты UNICEF назвали замедленный экономический рост, безработицу и рост потребительских цен. Сам Квирикашвили объяснил свою отставку разногласиями с соратниками по правящей партии «Грузинская мечта», в том числе с Бидзиной Иванишвили, по «фундаментальным вопросам».
В Абхазии и Южной Осетии не выявлено новых случаев коронавируса
В самопровозглашенной республике Абхазия за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 31 гражданина, диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Об этом сообщили в оперативном штабе по защите населения от коронавируса.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодня составляет 36 человек. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за минувшие сутки провели 55 тестов, все показали отрицательный результат.
На сегодня число подтверждённых случаев составляет 66, из них 34 пациента выздоровели. В инфекционной больнице Цхинвали находятся 32 пациента, среди них 27 курсантов, двое граждан, прибывших из Владикавказа, один военнослужащий и два человека из медперсонала.
В Бельгии снесли памятник Леопольду II в рамках борьбы с расизмом
Власти бельгийского Антверпена демонтировали памятник королю Леопольду II. Это сделано в рамках борьбы с расизмом, сообщают местные СМИ.
Леопольд II был королём Бельгии с 1865 по 1909 годы. Во времена его правления произошёл захват бассейна реки Конго, на месте современной Демократической Республики Конго.
Бельгийская колония называлась Свободное государство Конго. Жители территории были личной собственностью Леопольда II.
Ранее памятник неоднократно оскверняли.
Снос статуи произошел на фоне протестов по всему миру из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после жёсткого задержания полицейскими в США в конце мая. Тогда же в Бельгии начался сбор подписей за снос памятника Леопольду II.
Обвинение по делу «Боинга» отвергло российские аргументы о «Буке»
На суде по делу о катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года, который проходит в Нидерландах, сторона обвинения во вторник продолжила представлять свои доказательства.
Обвинение подробно разобрало, почему следствие отвергло различные теории о катастрофе пассажирского лайнера, которые поддерживали, в том числе, российские СМИ и официальные представители России.
Речь идёт, в частности, об утверждениях о том, что "Боинг" мог быть сбит украинским военным самолётом. Следствие проанализировало данные радаров, которые работали в момент катастрофы "Боинга". Ни один украинский радар в зоне катастрофы в её момент не работал. Российский диспетчерский радар не зафиксировал наличия иных самолётов рядом с "Боингом". Он не зафиксировал и пуск ракеты, однако эксперты считают это вполне объяснимым, учитывая небольшой размер ракеты по сравнению с самолётом.
Данные военных радаров Россия следственной группе не передала, а о спутниковых снимках российская сторона также сообщила, что они сохранены не были. У Соединённых Штатов дополнительных данных также нет.
Обвинение упомянуло и о том, что нашло человека, который выдавал себя за "испанского диспетчера Карлоса" и якобы сообщал об украинских самолётах рядом с "Боингом". Он признался, что не является диспетчером, а за ложь ему заплатили.
Следствие также отвергло высказанную российским концерном "Алмаз-Антей" версию о том, что "Боинг" мог быть сбит с территории, контролируемой Украиной.
Обвинение также изучило данные о ракете, переданные минобороны России в 2018 году. Российское военное ведомство утверждало, что ракета, которой предположительно был сбит "Боинг", была передана в украинскую военную часть ещё в 1986 году. Следствие заявило, что в документах есть противоречия - в частности, тип ракеты, о котором в них говорится, не соответствует тому типу, которым предположительно был сбит "Боинг". Кроме того, по документам 1991 года ракеты с таким номером в украинской части, о которой шла речь, не было.
Обвинение также рассказало о выводах следствия о перемещении установки "Бук", из которой предположительно был сбит "Боинг" - из России в район Снежного на территории, подконтрольной поддерживаемым Россией сепаратистам, и обратно в Россию.
- Ожидается, что обвинение будет представлять свои данные также в среду. Нынешний этап процесса завершится 12 июня, после чего будет объявлен перерыв.
- Обвинения по делу о катастрофе заочно предъявлены трём гражданам России и одному гражданину Украины, которые участвовали в боевых действиях против украинских войск в Донбассе в 2014 году. Ни один из них на суде не присутствует. Следствие подчёркивает, что в деле могут появиться и другие обвиняемые, в том числе и связанные с российскими Вооружёнными силами.
- При катастрофе "Боинга" погибли все 298 человек, бывшие на борту. Россия отрицает свою причастность к катастрофе.
В Беларуси оппозиционному блогеру грозит до трёх лет тюрьмы
Следственный комитет Беларуси предъявил обвинения блогеру Сергею Тихановскому. Активиста и ещё семерых человек обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Максимальный срок наказания по этой статье – до трёх лет тюрьмы. Одного из активистов обвиняют также в применении насилия по отношению к сотруднику милиции. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Обвиняемые арестованы.
Следователи считают, что 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей в поддержку выдвижения жены Тихановского кандидатом в президенты Беларуси был организован незаконный митинг. В результате пострадали два сотрудника МВД.
Тихановский планировал зарегистрироваться кандидатом в президенты на предстоящих в августе выборах. Он не смог это сделать, так как находился в СИЗО. В итоге вместо блогера документы на регистрацию своей инициативной группы подала его жена Светлана. Она считает действия властей по отношению к активистам провокацией.
Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
Оппозиция не выдвинула единого кандидата, однако в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста, на которые не только в Минске, но и в других городах приходят сотни людей.
Кроме президента Александра Лукашенко и нескольких представителей оппозиции баллотируются банкир Виктор Бабарико и менеджер Валерий Цепкало. До последнего времени они не занимались политикой и не шли на конфронтацию с Лукашенко.
В Иране приговорили к смертной казни обвиняемого в смерти Сулеймани
Иранские власти приговорили к смертной казни обвиняемого в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани в начале 2020 года. По версии следствия, осуждённый сотрудничал с американской и израильской разведками и предоставил им данные о местонахождении военного.
Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в Багдаде в результате авиаудара США. Тегеран ответил ракетным ударом по двум иракским военным базам с американскими военными. Десятки военнослужащих США получили ранения.
На фоне обострения конфликта 8 января иранские ПВО по ошибке сбили пассажирский "Боинг-737" Международных авиалиний Украины. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек. Сегодня Тегеран сообщил о задержании шестерых человек по делу о сбитом по ошибке украинском лайнере.
Глава Минздрава Армении поблагодарил проживающих в Грузии армян за аппараты ИВЛ
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян поблагодарил проживающих в Грузии армян, которые закупили и отправили в Армению аппараты искусственной вентиляции лёгких.
«При помощи этих устройств наши пациенты смогут дышать – и в прямом, и в переносном смысле», - написал Торосян в социальной сети Facebook.
Бывший советник премьер-министра Армении Арсен Харатян сообщил, что дыхательные аппараты уже дошли до инфекционной больницы «Норк».
«За эти 3 дня с нами связались соотечественники из России, Люксембурга и Бельгии, выразив готовность оказать дополнительное содействие. На данный момент мои коллеги из Грузии ищут дополнительные аппараты», - подчеркнул Харатян.
27 аппаратов ИВЛ были закуплены по инициативе проживающих в Грузии армян. Транспортировку груза обеспечило посольство Армении в Грузии.
Также организован сбор средств под лозунгом «Одна маска, одна жизнь». На собранные средства будут закуплены защитные маски, которые направят в Армению и раздадут необеспеченным гражданам.
Ранее в правительстве Грузии заявили, что готовы помочь Армении, где сложилась критическая ситуация в связи с распространением коронавируса. Грузинские общественники создали петицию с призывом к правительству Грузии оказать помощь Армении.
- Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 350, в общем составив 13675. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 217, а 74 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
Столтенберг инициировал дискуссию об усилении НАТО к 2030 году
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал старт дискуссии о том, как усилить Североатлантический альянс, сделав его способным отвечать на вызовы завтрашнего дня, сообщает корреспондент DW.
«Сегодня я счастлив инициировать обсуждение «НАТО-2030», - заявил Столтенберг в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
«Это возможность подумать о том, где мы видим наш альянс через десять лет и как он продолжит держать нас в безопасности в более непредсказуемом мире», - отметил он. «Мое видение «НАТО-2030» - это не перезапуск НАТО. Речь идет о том, как укрепить наш и без того сильный альянс», - подчеркнул генсек. Он планирует усиливать не только военный, но и политический аспект НАТО.
По словам Йенса Столтенберга, пандемия коронавирусной болезни COVID-19 лишь усилила напряжение в сфере безопасности. Среди конкретных вызовов он назвал в первую очередь РФ: «Россия не ослабляет свою военную деятельность».
На втором месте он назвал террористические организации, в частности «Исламское государство». «Усиление Китая принципиально изменяет баланс сил в мире», - добавил Столтенберг.
Отвечая на вопрос об отношениях с Россией, генсек НАТО напомнил о так называемом «двухколейном» подходе альянса к отношениям с Москвой: усиление сдерживания с одновременным продолжением диалога.
«Лучший путь предотвратить конфликт - устранить любые сомнения в том, что НАТО готова защищать своих союзников», - отметил Йенса Столтенберг.
«В то же время Россия - наш сосед, Россия никуда не исчезнет. И мы верим в диалог с Россией и будем стремиться к лучшим отношениям с Россией», - добавил он.
В СГБ Грузии заявили, что работают над освобождением граждан, задержанных у разделительной линии
В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии заявили, что работают над освобождением граждан, задержанных у разделительной линии близ Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия.
«6 июня текущего года в окрестностях села Пахулани Цаленджихского муниципалитета представители оккупационных сил незаконно задержали трех человек. По факту незаконного задержания немедленно была задействована горячая линия и проинформирована Миссия наблюдателей ЕС (МНЕС). О произошедшем также были уведомлены сопредседатели Женевских международных дискуссий и наши международные партнеры. Были задействованы все существующие рычаги. Совместно с международными партнерами ведется работа по освобождению незаконно задержанных. Подобные незаконные задержания вредят обстановке безопасности на местах и крайне осложняют повседневную жизнь местного населения», – сказано в заявлении СГБ.
Ранее в Службе госбезопасности самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что задержанных граждан обвинили в «незаконном пересечении государственной границы группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
По информации абхазского ведомства, задержаны граждане Грузии - Бутхуз Квирквия, Михаил Ламандзия и Мате Ламандзия. «Задержанные водворены в следственный изолятор СГБ РА», - сказано в сообщении.
В Нидерландах задержали бездомного грузина с 12.5 млн евро
В Нидерландах, в городе Эйндховен задержали гражданина Грузии, у которого при себе было 12,5 миллионов евро, сообщают местные СМИ.
Задержанный грузин отказывается сообщать, откуда у него такая сумма. По словам его адвоката, 35-летний мужчина не имел собственности и в прошлом был бездомным.
Его задержали 1 мая после того, как полиция обнаружила большое количество наличных в скрытом пространстве в доме в Эйндховене. По данным полиции, это самая крупная сумма, когда-либо найденная в одном месте.
Задержанного обвиняют в отмывании денег. Во время обыска полиция также изъяла две единицы огнестрельного оружия и аппарат для счета денег, - пишет «Новости-Грузия».
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с пневмонией на фоне диагностированного коронавируса. Об этом он рассказал Znak.com.
Сейчас Ройзман находится в больнице № 40 в Екатеринбурге.
Температура, по словам Ройзмана, у него нормальная. Он не ощущает боли в груди и трудностей с дыханием. Врачи начали стандартное в таких случаях лечение.
"Эпидемия не закончилась. Нужно очень внимательно следить, задеть может каждого. Болезнь коварная: никаких симптомов, а на КТ – пневмония", – рассказал Ройзман.
Бывший мэр Екатеринбурга сообщил о своей болезни вчера днем.
"Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес. Сам-то справлюсь", – написал он накануне в своем инстаграме. Ройзман попросил серьезнее отнестись к возможности заболеть коронавирусной инфекцией, поскольку "рост пошел в регионах".
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