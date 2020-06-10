Грузия глазами генерала Патрушева

Украина и Грузия вместо обещанного процветания получили от Запада только зависимость, – так считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В интервью изданию «Аргументы и факты» высокопоставленный чиновник указал на пагубные последствия «цветных революций» для постсоветских республик.

«Ничего, кроме зависимости» – такой результат, по мнению секретаря российского Совбеза Николая Патрушева, получили Грузия и Украина в результате выбора прозападного курса. В интервью еженедельнику «Аргументы и факты» генерал пустился в пространные рассуждения о повышенном интересе Запада к странам постсоветского пространства и пагубных последствиях:

«Республики, пережившие «цветные революции», вместо обещанных демократизации и процветания получили на выходе дестабилизированную политическую систему, рост коррупции и организованной преступности, глубокий кризис в экономике и социальных отношениях, падение уровня жизни населения. Во многих случаях такие страны погрузились в гражданские войны. При этом на фоне обещаний безбедной жизни, суверенитета и демократии никакой реальной помощи от Запада страны СНГ не получают, кроме зависимости, как это происходит на Украине и в Грузии».

По мнению Патрушева, для влияния на суверенные государства Запад уже много десятилетий использует обширный инструментарий – от мер информационно-пропагандистского и политико-дипломатического давления до смены власти «путем инициирования якобы стихийных народных выступлений». При этом главной целью остается Россия:

«Усилия Запада по «экспорту революций» в страны бывшего СССР подчинены не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев в сфере российского влияния со стратегической целью – организовать «цветной переворот» в самой России».

Секретарь российского Совбеза поделился и схемой, которой якобы руководствуется Запад в отношении стран, расположенных по периметру Российской

Федерации. По словам Патрушева, поводом для запуска деструктивных процессов в государствах, где у власти находится неугодное руководство, могут послужить обвинения действующих властей под надуманным предлогом, претензии по поводу разгона демонстрации, гибели участника протестов или якобы имевших место махинациях на выборах.

При этом, согласно Патрушеву, в большинстве случаев демонтаж политического режима совершался «в стратегических интересах западных военно-политических или экономических союзов, а также транснациональных компаний и при участии спецслужб».

Ставка же делалась и делается на людей, вступивших в сознательный возраст после распада СССР и не имевших реальных знаний о Советском Союзе:

«Расчет показывает, что естественная смена начальников младшего звена управления (27-30 лет) уже практически завершена, замена руководства среднего звена (30-40 лет) произойдет до 2026 года, старшего звена (40-50 лет) – до 2036 года. Однако пример Грузии и Украины свидетельствует, что процесс формирования вокруг России враждебного ей государственного стиля поведения элит может быть ускорен искусственным путем», – считает Патрушев.

При этом, отмечают наблюдатели, глава российского Совбеза ни словом не упомянул другой нарратив, которым руководствуется Москва в отношении упомянутых Грузии и Украины.

Что касается Тбилиси, то основным объектом российского внимания в последние годы с завидной регулярностью становится Исследовательский центр общественного здоровья им. Ричарда Лугара, который Москва называет не иначе как «площадкой для разработки биологического оружия вблизи российских границ». Причем для придания своей позиции некой «объективности» все чаще спикерами выставляет представителей самопровозглашенной республики Южная Осетия.

Дошло до того, что в Цхинвали со ссылкой на неких «патриотично настроенных представителей гражданского общества Грузии и активистов грузинского НПО-движения» раскрыли сущность Центра Лугара.

«В задачи «лаборатории Лугара» входят разработка биологического оружия, направленного на точечное поражение югоосетинской популяции осетинского этноса, снижение иммунитета, а также способности к воспроизводству; проведение диверсионных операций, направленных на уничтожение поголовья крупного и мелкого рогатого скота, искусственного создания случаев эпизоотии, а также формирование зависимости развития сельского хозяйства в регионе от наличия произведенных в «лаборатории Лугара» вакцин; испытание на местности биологических агентов, усиление их болезнетворности, отслеживание путей и способов распространения, а также анализ деятельности властей РЮО по лечению и купированию инфекционных заболеваний», – говорится в заявлении КГБ самопровозглашенной республики.

В Тбилиси заявления, звучащие из Цхинвали, предпочитают не комментировать, указывая на их абсурдность. Но упорство, с которым Москва поднимает тему лаборатории, соучредитель Грузинского центра стратегического анализа Теона Акубардия считает попыткой Кремля породить сомнения среди жителей самой Грузии:

«С одной стороны, это желание сохранить какой-то контроль над постсоветскими странами, в том числе над Грузией. Москва открыто объявляет о желании разделить сферы влияния. Но это еще и попытка ослабить влияние США как в самой Грузии, так и в других странах».

Ответом на агрессивную дипломатию Москвы со стороны Запада, по мнению доктора политических наук Шалвы Дзебисашвили, должно стать усиление военно-технического присутствия в Грузии. Лишь так, считает профессор, можно нивелировать риски перехода Москвы от риторики к действиям:

«На двусторонней основе или в многостороннем формате страны-союзники могут изучить возможность создания постоянной материально-технической и учебной базы с объектами, размещенными в западной и восточной частях Грузии. На этих базах может быть размещен контингент размером с батальон на ротационной основе. Частота и масштаб совместных многосторонних или двусторонних полевых учений также могли быть значительно увеличены. Все это в конечном итоге решит проблему доверия к Альянсу и даст сильный сигнал как Тбилиси, так и Москве о готовности Североатлантического альянса взять на себя больше политической ответственности перед своим стратегическим партнером и кандидатом в члены. Это будет качественно лучшим признаком солидарности и гораздо лучшим практическим шагом в поддержке обороноспособности Грузии».

По мнению эксперта, эти действия позволят НАТО применять гораздо более эффективные механизмы контроля обеспечения успешного осуществления реформ в Грузии и в то же время поставят заслон любым попыткам российской пропаганды утверждать бесполезность усилий НАТО по преобразованию Грузии.