В небе – боевые комары

В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия намерены проверить места «вторжения» грузинских беспилотников на предмет биологического террора.

Радиационную и химико-биологическую разведку провели спецподразделения КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия вместе с сотрудниками российского МЧС вблизи разделительной линии. Одетые в комбинезоны химической защиты сотрудники Комитета госбезопасности взяли «образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых с целью их дальнейшего изучения в лабораторных условиях».

В Цхинвали утверждают: мероприятия проводились в местах «вторжения» в воздушное пространство самопровозглашенной республики грузинских беспилотников:

«Учитывая высокий уровень биологической угрозы, пандемию коронавируса в Грузии, а также имеющиеся данные о деятельности на территории Грузии т.н. Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р.Лугара, 04 июня ПС КГБ РЮО во взаимодействии с МЧС РЮО провели радиационную и химико-биологическую разведку маршрутов и зон нарушения государственной границы со стороны грузинских БПЛА».

При этом в Цхинвали подчеркивают, что проблемы Тбилиси не ограничиваются лишь пандемией коронавируса. По данным югоосетинского КГБ, на территории Грузии отмечена и вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки. Откуда такие данные и почему об этом не известно никому, кроме цхинвальских спецслужб, в Комитете госбезопасности предпочли не распространяться.

Зато местный КГБ «ответственно заявляет»: в находящемся в окрестностях Тбилиси Исследовательском центре общественного здоровья им. Ричарда Лугара, более известном как «лаборатория Лугара», проводятся опыты над летучими мышами и насекомыми с целью осуществления актов биологического терроризма:

«В случае выявления в изъятых пробах патогенной микрофлоры или переносчиков заболеваний, данный факт будет свидетельствовать об использовании тбилисским режимом против Южной Осетии форм и методов биотерроризма».

Лаборатория, построенная на деньги Вашингтона и при непосредственном участии американских военных, с самого первого дня подвергалась критике со стороны Москвы, к которой с завидной регулярностью присоединяются Сухуми и Цхинвали.

Суть претензий: в лаборатории якобы «осуществляется «военно-биологическая деятельность иностранных государств». И «центр Лугара используется в интересах Пентагона для изучения возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний».

Есть и конкретика: то Тбилиси при помощи американских военных биологов засылал за Кавказский хребет африканскую чуму, то плодил мраморных клопов… теперь вот взялся за подготовку боевых комаров.

Директор «Грузинского центра стратегии и развития» Георгий Гогуадзе отмечает тенденцию: страшилки о деятельности центра запускаются волнообразно – то об «угрозе» забывают, то в нужный момент, к примеру, в периоды вспышки вируса гриппа, вновь раздувают по всем каналам информации. По мнению эксперта, цель такой политики Москвы – воздействовать как на внутреннюю, российскую, аудиторию, так и на внешнюю, грузинскую:

«Кроме воздействия на российскую аудиторию, они пытаются найти способы для оказания влияния и на граждан Грузии, вызвать недоверие в отношении наших партнеров – Соединенных Штатов и других стран Запада».

Согласен с такой трактовкой чрезмерной заинтересованности Москвы и вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия:

«У России – серьезные проблемы в борьбе с пандемией. У Грузии – напротив, довольно хорошие результаты. И одна из причин обвинений – наше стратегическое партнерство с США и помощь лаборатории Лугара в оперативном реагировании на пандемию. Россия недовольна таким эффективным сотрудничеством».

Как отмечает Кутелия, Россия давно пытается подорвать стратегическое партнерство Грузии с США, демонстрируя, что она имеет некие дополнительные права на вмешательство в дела Тбилиси и может ставить Грузию в подотчетное к себе положение.

В своем последнем заявлении МИД России прямо дал понять, что хочет добиться особых условий инспектирования лаборатории – в двустороннем формате, поскольку все остальное на Смоленской площади считают «пиар-кампанией по сокрытию истинной направленности работ, проводимых биологами военного ведомства США вблизи российских границ». К слову, для самих этих биологов Москва готова сделать исключение и дать возможность присутствовать при инспекции.

Бату Кутерия видит в этом прямой намек на то, что лабораторию Лугара в Москве считают сугубо американским объектом, а Тбилиси – не имеющим права голоса:

«Думаю, это попытка десуверенизации Грузии. Россия считает, что имеет приоритет и эксклюзивные права».

Получив вежливый отказ и приглашение провести инспекцию в составе международной делегации Москва, считают наблюдатели, сменила тактику. Теперь на сцену выходит югоосетинский КГБ с «ответственными заявлениями». Тбилиси и Вашингтону остается лишь подождать, когда специалисты из Цхинвали найдут в пробах все необходимое для Casus belli... Пусть и дипломатической.