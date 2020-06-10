Прокурорам дали карт-бланш

Генпрокуратура Южной Осетии предоставила депутатам лишь небольшую часть записей с камер видеонаблюдения в цхинвальской ИК, где в пятницу, 5 июня, осужденные нанесли себе телесные повреждения. Не смогли депутаты получить у собственной парламентской пресс-службы и кадры резонансного заседания парламента с участием президента и силовиков, чтобы представить их на суд общественности.

Несмотря на обещания Генпрокуратуры предоставить депутатам полную видеозапись с камер наблюдения в ИК в день инцидента, этого не произошло. Народным избранникам, которые пришли в ведомство, отказались показать кадры из столовой, где, по информации осужденных, их избивали силовики. Сотрудники Генпрокуратуры сослались на то, что этих записей у них нет, рассказал «Эху Кавказа» депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев:

«Обещали показать видеозаписи. Вчера нам позвонили и сообщили, что мы можем посмотреть их на месте (в Генпрокуратуре). Мы пришли в прокуратуру, но нам показали запись с пары камер – с двух-трех. Мы попросили с большего количества камер. Нас интересовало, куда вывели людей. На записи было видно, что их куда-то уводят, потом через какое-то время заводят обратно. И после этого произошло то, что они порезались. Мы хотели посмотреть, куда их вывели и что там происходило. Хотели посмотреть этот фрагмент. Вчера нам его не предоставили, сославшись на то, что он пока не определен, его найдут и нам покажут. Сегодня мы опять получили отказ не в плане того, что нам отказали, а просто сказали, что этого промежутка у них нет. Есть то, что было 4-го числа, позже, но вот этого нет. Речь идет о столовой. Как мы понимали, их завели в столовую, мы и хотели посмотреть, что там происходило. Мы хотели восстановить всю цепочку событий, но нам это не удалось».

Сейчас, по словам парламентария, вместе с депутатами, которые были с ним прокуратуре – Джабо Медоевым и Ацамазом Бибиловым, – они намерены составить протокол и включить в него то, «что удалось увидеть, а чего нет, по какой причине, и представить его на суд парламента». Санакоев напомнил и о событиях субботы, когда состоялось экстренное заседание парламента из-за событий в ИК:

«В субботу мы так и не смогли понять, что происходило, потому что мы фактически заслушали доклад генпрокурора. Мы не смогли полностью задать вопросы, которые должны были задать. И то, что произошло, то, что пришел президент, пришло столько людей в форме, с оружием, после этого мы собрались сами и сказали, что такого больше не должно происходить. И предложили дать правовую оценку этому и тем инцидентам, которые имели место во время сессии».

Впрочем, в доступе к информации депутатам отказала не только Генпрокуратура. Своя, парламентская пресс-служба, не стала давать им на руки запись скандального заседания с участием президента и силовиков. По словам Санакоева, обществу представляется искаженная информация, и люди имеют право знать правду:

«По местному телевидению показали фрагмент вот этого заседания, но он не отражает всего того, что там происходило. Поэтому мы запросили запись полностью, чтобы иметь возможность предоставить ее всем и показать то, что происходило на самом деле. Чтобы это не было вырвано из контекста, как это было показано на нашем телевидении. И мы не можем ее получить. Нам говорят, что мы вам предоставим только то, где я, допустим, говорю. Считаю, что это неправильно, это нарушение, потому что в мероприятии принимали участие как и я, так и все остальные депутаты. И мы имеем право распоряжаться этой информацией. Это не является собственностью одного депутата, или председателя парламента, или кого бы то ни было. Это не тайная информация, это не секрет, тем более все заседания парламента, если они не являются закрытыми, должны быть в открытом доступе. Поэтому становится еще более актуальным, чтобы мы все в прямом эфире могли видеть заседания парламента, потому что мы видим искаженную информацию, которая предоставляется гражданам республики. Пусть они со всех сторон видят, что происходит, и не делают выводов только из того, что им предлагает исполнительная власть, в данном вопросе, например.

– С силовиками будет какая-то встреча? Кроме заявления, которое сделал лидер вашей партии Алан Гаглоев на заседании о попытке стравливания силовиков с депутатским корпусом…

– Безусловно. Некоторые встречи с представителями силовых структур уже были у депутатов. 17 человек подписали обращение, которые вы видели, где выражают отношение к происходящему. Мы готовы и сейчас обсуждать все вопросы, которые могут возникать и у представителей силовых структур. Но чтобы это было не в таком формате, когда идет давление. Такие обращения или уже поступили, или поступят в ближайшее время. Хотя мы об этом пишем везде, в открытом доступе, в своих комментариях мы это отражаем. Мы за прозрачность. Мы за то, чтобы все было прозрачно, доступно, чтобы граждане сами принимали решения, их им не навязывали. Ни одна сторона, ни вторая. К сожалению, сейчас мы можем говорить только так: одна сторона, вторая сторона, потому что видим, что идет давление и искусственное разделение людей на своих и чужих».

Новым начальником местной тюрьмы после недавнего увольнения Отара Маргиева указом президента назначен генерал-майор в отставке Алан Гучмазов. На недавних парламентских выборах Гучмазов баллотировался от партии «Ныхас», которая часто оппонирует парламентскому большинству в лице партии «Единая Осетия». Это назначение добавило в историю с очередным инцидентом в исправительной колонии интригующую изюминку.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия