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В США продолжают сносить памятники деятелям Конфедерации
В Соединённых Штатах участники акций протеста против расизма и полицейского насилия снесли ещё несколько статуй, которые, по их мнению, прославляют расизм и дискриминацию.
В штате Вирджиния городе Ричмонд - бывшей столице рабовладельческой Конфедерации, проигравшей гражданскую войгу 1861-65 годов - был снесён памятник бывшему президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису.
В городе Портсмут в том же штате были снесены четыре статуи, посвящённые деятелям Конфедерации.
В Ричмонде также снесли статую Христофора Колумба. Участники акций протеста считают, что мореплаватель, традиционно считающийся первооткрывателем американского континента для европейцев, является символом угнетения коренных народов Америки европейскими колонистами.
Статую Колумба снесли также в столице Миннесоты городе Сент-Пол. Ранее в Бостоне статуя Колумба была повреждена - ей оторвали голову.
Во всех этих случаях статуи были снесены и повреждены без формального разрешения властей, однако полиция не вмешивалась в происходящее.
Губернатор Вирджинии демократ Ральф Нортэм ранее распорядился в ближайшее время демонтировать памятник генералу Роберту Ли - один из наиболее известных монументов, посвящённых деятелям Конфедерации. Суд пока приостановил исполнение этого решения на 10 дней.
Протесты под лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение" вспыхнули во многих городах США после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Многие их участники требуют демонтажа символов расизма. Во многих штатах ведутся дискуссии о судьбе памятников, прославляющих деятелей Конфедерации или тех, кто имел отношение к рабовладению.
Президент Дональд Трамп заявил, что военные базы, названные в честь лидеров Конфедерации, не будут переименованы - после того, как руководство Пентагона заявило, что готово к дискуссии о переименовании.
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани выразила негодование в связи с тем, что кто-то может решить, что такие базы, как Форт-Худ в Техасе и Форт-Брэгг в Северной Каролине (названные в честь генералов Конфедерации) "каким-то образом по своему характеру являются расистскими" - сообщает "Голос Америки". Отметив, что многие основатели США также были рабовладельцами, она спросила, нужно ли также переименовать институты, носящие имена первых президентов, включая Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона.
В свою очередь, спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси потребовала убрать из Капитолия США статуи 11 деятелей Конфедерации.
Другие новости дня
Врачи из Карачаево-Черкесии просят помощи у федерального центра
В Карачаево-Черкесии целые районы остаются без больницы и скорой помощи из-за вспышки коронавируса, республика уже обогнала Дагестан по уровню смертности, заявляют в обращениях в соцсетях врачи. Они просят организовать военные госпитали в регионе.
Заведующая инфекционного отделения Карачаевской райбольницы Лейла Батчаева подтвердила "Кавказ.Реалии", что медики заражаются от больных из-за нехватки средстви защиты.
"Раздали костюмы, которые надо постоянно замачивать в дезинфицирующем средстве, а потом стирать, сушить и гладить. Сестра-хозяйка сутками вместе с санитаркой занимались стиркой, глажкой, плюс работа в отделении", - рассказа Батчаева.
По ее словам, ковид-больных не принимают в специальном госпитале и возвращают в район, в больницу, не приспособленную для лечения коронавируса.
Педиатр из КЧР Зухра Хубиева также обратилась через местный телеграм-канал с просьбой о помощи. Она заявила, что остро не хватает инфекционистов-эпидемиологов.
По данным на 11 июня, коронавирус в КЧР выявлен у 1889 человек.
В Сухуми заявили о «конфронтационном настрое Вашингтона к суверенной Абхазии»
В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия считают ряд высказываний посла США в ОБСЕ Джеймса Стюарта Гилмора «неприемлемыми». В Сухуми заявили, что содержание и общий тон интервью американского дипломата «производят крайне удручающее впечатление».
Гилмор заявил, что Южная Осетия и Абхазия были в составе Грузии, пока не вторглась российская армия, которая взяла контроль над ситуацией, поддерживая сепаратистов. «Всё очень просто – российская армия просто должна уйти», – сказал Гилмор.
В абхазском МИД считают, что дипломат, называя Россию «оккупантом», а Абхазию и Южную Осетию – «оккупированными территориями», использует стандартный набор фраз и односторонние оценки.
«Д. Гилмор, очевидно, не в курсе, что в Абхазии движение за независимость от Грузии набирало обороты еще в советскую эпоху, что в его основе лежало стремление абхазов к самосохранению перед перспективой поглощения со стороны независимой Грузии. Крайне негативный исторический опыт сосуществования с Грузией во многом породил стремление абхазов к самоопределению и построению независимой государственности. Между тем для Д. Гилмора, как и для некоторых других представителей западных стран, Абхазия не является самостоятельным политическим субъектом и представляет собой всего лишь марионетку в руках внешних сил. Такой подход очень удобен, поскольку позволяет Грузии и ее западным партнерам игнорировать факт существования Республики Абхазия и огульно обвинять Россию во всех своих проблемах», - сказано в заявлении.
В Сухуми считают, что «высказывания Гилмора лишь подтверждают конфронтационный настрой Вашингтона к суверенной Абхазии».
«Дают о себе знать и применяемые США двойные стандарты – признавая, что Грузия – независимое государство, у которой есть будущее, американский дипломат отказывает в таком же праве Республике Абхазия», – говорится в заявлении МИД.
В Сухуми также указали, что российские войска размещены в Абхазии «в соответствии с двусторонними соглашениями».
- Ранее Джеймс Стюарт Гилмор на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил, что территории Южной Осетии не существует, это – оккупированная часть Грузии. Гилмор призвал Москву прекратить строить незаконные сооружения.
Мэра Норильска обвинили в халатности после аварии на ТЭЦ
Мэру Норильска Ринату Ахметчину предъявили обвинение в халатности после аварии на ТЭЦ и разлива топлива. Об этом сообщает Следственный комитет России. О задержании чиновника не сообщается.
Следователи утверждают, что Ахметчин не принял необходимых мер по реагированию на ситуацию и по ликвидации её последствий. В частности, мэр не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды.
Авария на норильской ТЭЦ произошла в конце мая. В результате произошёл разлив топлива. Оно попало в почву, ближайшие реки и оттуда в озеро Пясино. Площадь загрязнения оценивается в 180 тысяч квадратных метров.
В течение как минимум двух дней последствия аварии не устранялись, а масштабы замалчивались. Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель", которому принадлежит ТЭЦ, утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут.
По делу об аварии на ТЭЦ задержано несколько сотрудников. 4 июня суд в Норильске арестовал на два месяца начальника одного из цехов Вячеслава Старостина. В его защиту выступают местные жители. Они считают, что Старостин не причастен к аварии и только выполнял поручения вышестоящего начальства.
Экологи называют случившееся крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофе. В Минприроды заявляют, что восстановление экологии, пострадавших от разлива нефтепродуктов земель и водоёмов займет не менее 10 лет.
В Южной Осетии выявили два новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Южной Осетии выявили два новых случая заболевания коронавирусом. Это – курсанты, вернувшиеся из Волгограда, сообщила «Рес» замглавы комитета Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«У них были клинические проявления и на десятый день тесты показали положительный результат», – сказала Гаглоева.
Число подтверждённых случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 68, из них 34 выздоровели. Всего под наблюдением находятся 268 человек.
- Югоосетинские власти продлили ограничения на де-факто границе с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на российских военнослужащих и граждан, возвращающихся по специально разработанному графику.
Число подтверждённых случаев коронавируса в России превысило 500 тысяч
В России за прошедшие сутки, по официальным данным, выявлено 8799 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии зафиксировано более полумиллиона заражений. Умерли за день 174 пациента. Погибли с начала эпидемии более шести с половиной тысяч человек.
По данным Роспотребнадзора за день проведено почти 330 тысяч лабораторных исследований. Под медицинским наблюдением находятся около 322 тысяч человек.
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Статистика смертности от коронавирусной инфекции в России сложна для понимания. ВОЗ считает, что для такого количества населения в стране уровень смертности людей с COVID-19 крайне низкий.
Ранее в нескольких СМИ высказывались предположения, что официальная статистика умерших от коронавируса в России может быть занижена на 70 процентов. Независимые исследователи предполагают, что власти регионов могут манипулировать данными и записывать жертв эпидемии как погибших от других причин. Власти это отрицают.
В МИД России, после выхода статей в западной прессе о числе смертей в Москве и Санкт-Петербурге, публикации назвали "беспочвенными спекуляциями" и "очередным сенсационным антироссийским фейком".
Гахария поблагодарил Цихелашвили за инициативу «Шаг к лучшему будущему»
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поблагодарил госминистра по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили за работу в правительстве. Цихелашвили покидает пост – она станет послом Грузии в Австрии и постоянным представителем страны в ОБСЕ и других находящихся в Вене международных организациях.
На заседании правительства Гахария отметил вклад Цихелашвили в инициативу «Шаг к лучшему будущему».
«Это серьёзный шаг вперёд на пути создания нормальных условий для проживающих по обе стороны оккупационной линии граждан, для восстановление гражданских «мостов» – в экономике, бизнесе, социальной и культурных сферах», - отметил глава правительства.
Гахария заявил, что имя преемника Цихелашвили на посту госминистра станет известно позже.
Сегодня же премьер-министр Грузии написал в социальной сети Twitter, что оккупация остаётся одной из самых больших проблем для Грузии.
«Я посетил наших граждан, живущих в непосредственной близости от линии оккупации. Наша цель - создать равные возможности для каждого гражданина, и мы намерены это сделать», - отметил он.
- Мирная инициатива под названием «Шаг к лучшему будущему» нацелена на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.
Грузия может отправить в Армению врачей для борьбы с коронавирусом – Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия может отправить в Армению врачей для борьбы с коронавирусом.
По словам главы правительства, у него постоянный контакт с премьер-министром Армении, общаются с армянскими коллегами министры здравоохранения и экономики, а также глава внешнеполитического ведомства.
«Мы идентифицировали помощь, которая необходима нашим соседям. Судя по всему, в первую очередь, это будет помощь медицинским персоналом», - отметил Гахария.
Ранее проживающие в Грузии армяне направили в Армению 27 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
Грузинские общественники создали петицию с призывом к правительству Грузии оказать помощь Армении.
- Накануне число случаев коронавируса в Армении увеличилось на 428, в общем составив 14103. Число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 227, а 77 пациентов с коронавирусом скончались по другим причинам.
Часть конгрессменов США считает Иванишвили близким союзником Путина
Часть членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии считает экс-премьера Грузии, лидера правящей партии Бидзину Иванишвили близким союзником Владимира Путина.
Об этом говорится в документе, посвящённом усилению США и борьбе с глобальными угрозами. Его подготовили 13 конгрессменов.
В докладе речь идёт о необходимости продления санкций против России. Республиканцы считают, что санкции недостаточно затронули внешнеполитических друзей Путина, которые притесняют суверенитет бывших советских республик.
В этом контексте в документе указано, что самый богатый человек в Грузии, Бидзина Иванишвили – «близкий союзник Путина, участвующий в дестабилизации ситуации в Грузии в пользу России».
В документе также указано, что медиаимперия олигарха Виктора Медведчука «активно участвует в распространении дезинформации в Украине».
Число случаев коронавируса в Грузии выросло на 6, выздоровевших на 4
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 828. За сутки в Грузии выявили 6 новых случаев заражения.
Глава департамента заразных заболеваний Национального центра по контролю заболеваний Хатуна Захашвили накануне заявила, что не установлен источник заражения пяти новых случаев.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число вылечившихся пациентов увеличилось на 4 и сейчас составляет 694. Более 80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели.
В карантине находятся 3230 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 285.
13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия число подтверждённых случаев составляет 66, из них 34 пациента выздоровели.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число выявленных заболевших составляет 36. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, один пациент умер.
Германию уведомили о возможном частичном выводе солдат США
Германия получила официальное уведомление о возможном частичном выводе находящихся на территории страны американских военных.
Этому заявлению правительства ФРГ от 10 июня предшествовали сообщения в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести до 15 тысяч из примерно 34-х с половиной тысяч американских солдат, дислоцированных в Германии. Белый дом и НАТО от комментариев воздержались.
Как заявили в среду в Берлине, федеральное руководство действительно было проинформировано о таких возможных действиях США. "Но насколько нам известно, окончательного решения пока нет", - подчеркнули в пресс-службе канцлера Меркель.
На прошлой неделе газета The Wall Street Journal написала, что Трамп планирует вывести из ФРГ девять с половиной тысяч американских военных. Журнал Der Spiegel сообщил, что страну позднее в этом году могут покинуть от пяти до 15 тысяч солдат США. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказала мнение, что если Вашингтон реализует этот план, то он в большей степени негативно отразится на самой НАТО, в которую входят и Соединённые Штаты.
Во вторник, 9 июня, 22 члена Республиканской партии США, входящих в комитет Палаты представителей по вооруженным силам, заявили в открытом письме, что информация о намерении Белого дома значительно сократить число базирующихся в Европе американских солдат вызывает у них крайнюю обеспокоенность.
В Германии базируется наибольшее количество военнослужащих из США, чем в любой другой стране Европы. Дональд Трамп после того, как он занял пост президента, неоднократно критиковал ФРГ и другие европейские страны за недостаточные расходы на нужды обороны.
В ВОЗ назвали сложной для понимания статистику России по COVID-19
Статистика смертности от коронавирусной инфекции в России сложна для понимания. Об этом в среду на брифинге заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райн.
По его словам, трудно понять причину низкого уровня смертности людей с COVID-19, исходя из уровня населения страны. "Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтверждённых случаев является очень низким", - сказал представитель Всемирной организации здравоохранения. Одновременно Райн отметил, что в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской. "Важно, чтобы российские власти тщательно проанализировали подход к установлению причины смертей, чтобы быть уверенными, что тут нет никакой ошибки", - подчеркнул Майк Райн.
Он также сказал, что Россия провела достаточно большое количество тестов на COVID-19, что "может быть одним из объяснений". В то же время в других странах, которые в больших масштабах тестируют население на наличие коронавируса, показатели смертности куда выше.
Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия находится в тройке лидеров по числу заболевших коронавирусной инфекцией – 493 тысячи случаев, больше только в США и Бразилии. По числу летальных исходов Россия на 13 месте в мире – 6350 умерших.
Ранее в нескольких СМИ высказывались предположения, что официальная статистика умерших от COVID-19 в России может быть занижена на 70 процентов. Независимые исследователи предполагают, что власти регионов могут манипулировать данными и записывать жертв эпидемии ка погибших от других причин. Власти это отрицают. В МИД России, после выхода статей в западной прессе о числе смертей в Москве и Санкт-Петербурге, публикации назвали "беспочвенными спекуляциями" и "очередным сенсационным антироссийским фейком".
После ДТП с Михаилом Ефремовым возбуждено еще одно дело
В рамках расследования дела о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова возбуждено новое уголовное дело - о сбыте наркотиков.
"В ходе следствия установлен факт сбыта водителю неустановленными лицами наркотических средств", - сообщил в среду начальник пресс-службы московского управления полиции Владимир Васенин. Уголовное дело в отношении Ефремова передано в Главное следственное управление Главного управления МВД по российской столице.
По данным следствия, 8 июня актёр стал виновником аварии в Москве, на Смоленской площади. На своём джипе "Град-Чероки" Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с фургоном. Утром на следующий день водитель "Лады" Сергей Захаров, работавший курьером продовольственного интернет-магазина, скончался в больнице.
Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест. Вину он признал.
Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии актёр находился в состоянии алкогольного опьянения. 10 июня в московской прокуратуре заявили, что экспертиза показала и наличие в организме наркотиков. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
В Тбилиси выявили пять новых случаев коронавируса
Сегодня, 10 июня, в Тбилиси подтверждены пять новых случаев коронавируса, при этом ни в одном случае не установлен источник заражения. Об этом Общественному вещателю сообщила глава департамента заразных заболеваний Национального центра контроля заболеваний Хатуна Захашвили.
«Все пять новых случаев связаны с Тбилиси и на этом этапе неизвестен источник заражения ни одного из них. Проводится исследование, и в одном из случаев у нас есть надежда обнаружить источник заражения», – сказала Захашвили.
- Согласно обновленным данным правительственного сайта stopcov.ge, всего в Грузии с 26 февраля по 10 июня было лабораторно подтверждено 827 случаев инфицирования коронавирусом.
- Число выздоровевших от коронавируса составляет 690 человек, скончались 13 пациентов. В режиме карантина находятся 3 230 граждан, в стационарах - 285 человек.
В ЕС не видят причин для отмены санкций в отношении Москвы
В руководстве ЕС не видят причин для снятия санкций с России из-за пандемии коронавируса.
О сохранении ограничительных мер, связанных с конфликтом на востоке Украины, говорится в письме двух высокопоставленных членов европейского руководства – главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Их послание от 26 мая адресовано группе депутатов Европарламента. Текст оказался в распоряжении Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
В письме говорится, что санкции, введенные против Москвы из-за ее роли в конфликте на территории Донбасса и аннексии Крыма, не мешают российским властям противостоять эпидемии коронавирусной инфекции. «Ни одна из мер не предусматривает запрета на экспорт продуктов или лекарств, вакцин или медицинского оборудования», – подчеркивается в тексте.
Ранее 19 членов Европейского парламента в письме руководству ЕС обвинили Россию в попытках повлиять на позицию Брюсселя и добиться пересмотра или снятия санкций, воспользовавшись периодом пандемии.
Во время видеоконференции «Большой двадцатки» в марте российский президент Владимир Путин предлагал приостановить действие экономических санкций по гуманитарным соображениям, чтобы не ограничивать возможности государств в их борьбе с коронавирусом.
- Первый пакет санкций в отношении Москвы ЕС ввел в 2014 году – в ответ на аннексию Крыма. Россию также обвинили в разжигании конфликта на востоке Украины, что Москва всегда отрицала. А присоединение полуострова Россия называет восстановлением исторической справедливости.
- В марте этого года Евросоюз продлил еще на шесть месяцев запрет на выдачу виз и заморозку активов 175 граждан и 44 юридических лиц. 19 июня Брюссель, как ожидается, согласует продление экономических санкций в отношении России, которые затрагивают энергетический и банковский секторы.
- В среду, 10 июня, послы стран ЕС договорились продлить еще на год запрет европейским компаниям инвестировать в экономику Крыма.
За прошедшие судки в Абхазии все 8 тестов на COVID-19 дали отрицательный результат
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию был взят у 8 граждан самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день по-прежнему составляет 36 человек. Из них восемь граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент скончался.
В генпрокуратуре Украины заявили, что Порошенко могут взять под стражу
Следствие решает вопрос о взятии под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко в 2018 году. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
"По данным следствия, народный депутат [Порошенко] подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенных в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УКУ)", – отметили в Офисе генпрокурора.
Ранее в среду в Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что Петру Порошенко объявили подозрение.
"Прокуроры Офиса генерального прокурора, по поручению генпрокурора, сообщили о подозрении Порошенко П. А.", – отметили в ГБР.
Перед этим Порошенко отказался участвовать в допросе в рамках дела об "обстоятельствах перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".
"Допрос не состоялся, потому что плана осуществлять допрос не было. На самом деле был план попробовать объявить Петру Порошенко сообщение о подозрении. Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того, как начался допрос, к нам пришел работник Офиса генерального прокурора, кстати не представив полномочия", – сказал один из адвокатов Порошенко Илья Новиков.
Он добавил, что в таких случаях подозрение должен объявлять непосредственно генеральный прокурор.
"Поскольку это не было по закону, мы отказались общаться с этим человеком и покинули здание ГБР. Я надеюсь, что сразу понятно, что все это дело о картинах было фейковым. Оно не имело целью достичь определенное законное решение... Это был только повод, чтобы объявить подозрение сегодня", – заявил Новиков.
По его словам, Порошенко пытались объявить подозрение из-за назначения первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
"Это дело было сформулировано так, что Порошенко якобы с целью украсть деньги, то есть заработную плату Семочко, назначил его в обход процедуры на эту должность. Это абсурд. Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка уже говорил, что это "юридический треш". Так оно и есть", – отметил адвокат.
4 июня Печерский суд Киева принял решение о принудительном приводе на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о "43 картинах".
Решение о принудительном приводе на допрос бывшего президента связано с тем, что Порошенко уже отказался прийти на допрос 26 мая и 29 мая. Его адвокат Игорь Головань назвал вызов на допрос от 26 мая незаконным, а сам Порошенко в тот день открывал выставку картин собственной коллекции в Музее Ивана Гончара. Туда, по утверждению представителей партии "Евросолидарность", ворвались сотрудники ГБР, сломали двери музея и изъяли таможенные декларации к картинам, которые были частью этой выставки. 28 мая Печерский районный суд арестовал коллекцию. 29 мая Порошенко тоже не пошел на допрос.
По информации Государственного бюро расследований, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах. Его уже вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Также расследуется деятельность нескольких компаний, связанных с Порошенко и его бизнес-партнерами.
Во время пресс-конференции в мае этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к уголовному делу против Порошенко могут привести так называемые пленки Деркача, на которых, по неподтвержденным данным, записаны разговоры Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Генеральная прокуратура Украины возбудила после публикации пленок уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко.
Пять россиян задержаны за подготовку теракта в Крыму
ФСБ России утверждает, что предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя. Как сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, задержаны пять человек.
«Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети интернет идеологию терроризма и экстремизма», – сообщили в ведомстве.
По данным российской спецслужбы, задержанные поддерживали связь «с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины».
В ФСБ утверждают, что были изъяты самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы и средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях.
По информации российского информагентства «Интерфакс», в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205, частью 1 статьи 205.2 УК России («Подготовка к осуществлению террористического акта», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).
Ранее в ФСБ утверждали, что задержали участников «украинской разведывательно-диверсионной группы», которая «осуществляла шпионскую деятельность по заданию украинской спецслужбы».
Еврокомиссия заподозрила Россию в распространении фейков о COVID-19
Еврокомиссия подозревает Россию и Китай организации дезинформационных кампаний о пандемии коронавируса по отношению к странам Евросоюза. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространённом в среду.
В докладе ведомства утверждается, что иностранные субъекты и страны, не входящие в ЕС, в частности Россия и Китай, участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в Европе, соседних странах и во всем мире.
“Было бы слишком опасно не отреагировать на это, — заявила на пресс-конференции, посвящённой презентации доклада о вмешательстве, замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, отвечающая за европейские ценности и транспаретность. — Пандемия показала нам, что ложная информация может нанести серьёзный вред, может даже убить граждан, подорвать меры, предпринятые органами государственной власти для борьбы с болезнью”. По её словам, которые приводит агентство Bloomberg спонсируемая государством иностранная пропаганда охотится на страхи и сомнения людей.
В документе сказано, что ЕС будет наращивать поддержку и помощь субъектам гражданского общества, независимым СМИ и журналистам в третьих странах, а также усиливать поддержку для мониторинга нарушений свободы прессы. Кроме того, ЕС требует дополнительного внимания от социальных сетей и онлайн платформ, требуя от них проверки фактов и повышения осведомлённости пользователей.
Евросоюз не в первый раз обвиняет Россию и Китай в проведении дезинформационных кампаний. В конце апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что эти утверждения в адрес Москвы бездоказательны, напоминает ТАСС. Пекин обвинения так же отрицает.
Найденные в Южной Осетии останки могут принадлежать пропавшим 16 лет назад дагестанцам
Найденные в окрестностях Цхинвали останки могут принадлежать пропавшим 16 лет назад дагестанцам, - сообщает «Кавказ.Реалии».
Дальнобойщики из Дагестана пропали в 2004 году при разбойном нападении на большегрузные фуры, перевозившие продуктовые грузы
«Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны двое местных жителей, но вскоре они были отпущены из-за отсутствия улик», - рассказал источник в югоосетинской милиции.
Как сообщалось ранее, местные жители случайно обнаружили останки трех человек. Сотрудники правоохранительных органов провели эксгумацию. По сохранившимся фрагментам одежды была выдвинута версия, что они могли принадлежать двум жителям Дагестана и одному местному жителю. На момент исчезновения им было 44, 34 и 20 лет соответственно. Собранные кости отправлены на ДНК-экспертизу, которая позволит подтвердить версию об их принадлежности.
Глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия Игорь Наниев заявил, что основные выводы по факту обнаружения останков можно будет сделать после судебно-медицинской экспертизы.
«Предварительно, на трупах обнаружены следы насилия», - сказал Наниев.
Сервис HBO снял из открытого доступа фильм «Унесённые ветром»
Стриминговая платформа HBO Max сняла из открытого доступа фильм "Унесённые ветром" режиссёра Виктора Флеминга. Картина снята по роману Маргарет Митчелл. Фильм вышел на экраны в 1939 году.
Представитель HBO заявил, что картина содержит этические и расовые предрассудки, которые ранее были распространены в американском обществе. Фильм вернут на платформу с необходимыми разъяснениями и комментариями об историческом контексте.
На днях Джон Ридли, лауреат премии "Оскар" за сценарий к фильму "12 лет рабства" раскритиковал "Унесённых ветром". По словам Ридли, картина романтизирует ужасы рабства и стереотипно изображает чернокожих людей.
Актриса Хэтти Макдэниел стала первой афроамериканкой, получившей в 1940 году "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в "Унесённых ветром". В США тогда была распространена практика сегрегации, и организаторы премии не хотели пускать Макдэниел на церемонию. Присутствия актрисы на вручении премии добился продюсер фильма Дэфид Селзник. В итоге Макдэниел церемонию посетила, но сидела отдельно от остальных актёров и съемочной группы.
- Обсуждение проблем расовой дискриминации возобновилось в конце мая после жёсткого задержания полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в больнице. В США и других странах мира прошли массовые акции против расизма и жестоких действий полицейских.
- На фоне протестов телеканал Paramount снял с показа сериал "Полицейские". Он выходил каждую субботу в течение 14 лет. Каждый 30-минутный эпизод был посвящен реальному случаю из полицейской практики. В сериале снимались действующие полицейские, расследующие преступления. Планов на возвращение фильма в программу передач Paramount Network нет.
Посол США в ОБСЕ: Российская армия просто должна уйти из Грузии и Украины
Российская армия просто должна уйти из Грузии и Украины, – считает посол США в ОБСЕ Джеймс Стюарт Гилмор.
«Они [Южная Осетия и Абхазия] были в составе Грузии, пока не вторглась российская армия, которая взяла контроль над ситуацией, поддерживая сепаратистов. Все очень просто – российская армия просто должна уйти. И потом можно уже обсуждать настоящий выбор будущего страны, при поддержке международного сообщества. Грузия нацелена иметь единую страну, где ко всем относятся одинаково и честно, и это то, что мы поддерживаем», – заявил дипломат в интервью журналисту Егору Куроптеву в рамках проекта «Пограничная ZONA».
Говоря об Украине, Гилмор повторил: «Россия должна просто оттуда уйти. Перестать вмешиваться и дать Украине заняться объединением самостоятельно. Что, безусловно, должно включать и Крым, который и сейчас является частью Украины».
Посол отметил, что российские солдаты размещены в Грузии, чтобы не дать стране выбирать свое будущее.
«Но они уйдут рано или поздно. Это абсолютно понятно. Грузия хочет быть суверенной страной и определять свое будущее», – заявил Гилмор.
- Ранее Джеймс Стюарт Гилмор на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил, что территории Южной Осетии не существует, это – оккупированная часть Грузии. Гилмор призвал Москву прекратить строить незаконные сооружения.
Грузия отсудила у украинского банка 6.8 млн евро по контракту на строительство магистрали
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Департамента автомобильных дорог Грузии к украинскому «Проминвестбанку» и решил взыскать с ответчика 6.8 млн евро. Об этом пишет украинское издание Finbalance.
Речь идёт о строительстве участка дороги Самтредиа-Григолети. Украинская компания получила от Грузии аванс, но не выполнила условия контракта. «Эхо Кавказа» сообщало, что подписанный с украинской компанией контракт изучала и грузинская прокуратура.
Банковскую гарантию по этой сделке предоставлял именно «Проминвестбанк» – в качестве обеспечения исполнения подрядчиком своих обязательств.
Сообщается, что Департамент автомобильных дорог в прошлом году заявил о требованиях к «Проминвестбанку» еще на 18,4 млн евро. В качестве третьего лица в этом споре также фигурирует «Альтком».
Ранее группа «Альтком» называла Александра Тисленко и Сергея Павличева своими конечными бенефициарами, тогда как наблюдатели неофициально связывали эту группу с Борисом Колесниковым (вице-премьер в правительстве Азарова, который курировал подготовку к Евро-2012), однако он это опровергал.
Основанием для предположений относительно связи дорожной компании с Колесниковым стало то, что во время подготовки Украины к «Евро-2012» «Альтком» получил много крупных госзаказов на строительство аэропортов, стадионов, дорог и т.д., зачастую по процедуре закупки у одного участника, - пишут украинские СМИ.
Коронавирус выявлен у 19 сотрудников Администрации президента Азербайджана
Коронавирус выявлен у 19 сотрудников Администрации президента Азербайджана, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Рамин Байрамлы.
«Коронавирус выявлен у ряда сотрудников госструктур. В частности, в Администрации президента число зараженных составляет 19, в том числе в Управделами – 14», - сказал Байрамлы.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», коронавирус также выявлен у 5 сотрудников МЧС, 7 – Минтруда и социальной защиты населения.
«Ситуация за последние три недели показывает, что по мере смягчения карантинного режима наблюдается рост числа зараженных. При этом число зараженных превышает число вылечившихся, также имеет место рост летальных исходов», - заявил Байрамлы.
- Число случаев коронавируса в Азербайджане достигло 8191, из них 4606 вылечились, 98 скончались.
Абхазские власти хотят раздавать гражданам Грузии буклеты с «правилами пересечения госграницы»
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове провел видеоконференцию c сопредседателями Женевских дискуссий. По информации пресс-службы ведомства, Кове обратил внимание сопредседателей на случай задержания трех граждан Грузии.
Абхазский министр сообщил, что по данному факту заведено уголовное дело, которое будет рассмотрено соответствующими органами.
«Глава МИД Абхазии отметил необходимость проведения работы во избежание подобных ситуаций путем информирования граждан Грузии, в частности, распространением информационных буклетов с правилами пересечения государственной границы», - сказано в сообщении.
Стороны обсудили и ситуацию с распространением коронавируса. Даур Кове сообщил, что новых случаев заражения нет – за исключением случаев заболевания курсантов военных ВУЗов, вернувшихся из Российской Федерации.
«Министр в очередной раз выразил благодарность всем международным структурам за оказанную помощь и содействие, которые носят регулярный характер», - говорится в сообщении.
По информации абхазского МИД, сопредседателями Женевских дискуссий был поднят вопрос возобновления механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Они также сообщили, что определить точную дату очередного раунда дискуссий пока невозможно.
- Задержанных на разделительной линии близ Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия граждан Грузии обвинили в «незаконном пересечении государственной границы группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
- В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии заявили, что работают над освобождением граждан, незаконно задержанных оккупационными силами.
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