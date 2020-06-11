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Дети, рожденные суррогатными матерями, дождались родителей

Дети, рожденные суррогатными матерями, дождались родителей
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Дети, рожденные суррогатными матерями, дождались родителей

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Младенцы, рожденные суррогатными матерями в Украине, были переданы нескольким аргентинским парам, которые не могли приехать за детьми в течение двух месяцев из-за закрытых границ. После изоляции и тестирования на COVID-19 они получили детей 10 июня в Киеве. Более 100 детей ожидают своих родителей.

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