Тбилисский суд не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении Георгия Руруа под залог

Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении под залог в 10 тысяч лари (около 3,5 тысяч долларов) владельца 2,5% доли оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгия Руруа. Ранее такое же решения суд принял на заседании 18 мая, после рассмотрения ходатайства адвокатов.

Руруа был задержан 18 ноября 2019 года по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. По данным МВД, у него во время обыска было изъято огнестрельное оружие. Сам бизнесмен, который был задержан незадолго до разгона акции протеста оппозиции возле парламента в Тбилиси, не признает предъявленного ему обвинения и заявляет, что оружие ему подбросили, передает агентство «Новости-Грузия».

Члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) утверждают, что оружие Руруа подбросили, так как у него есть право на ношение и хранение конкретного оружия. При этом сам он оружие не носил, а пользовался услугами охраны. «В деле нет ни номера оружия, ни его описания», - отмечала член политсовета ЕНД Хатия Деканоидзе.

Сторона обвинения заявила о том, что обнаружила в доме Руруа «48 единиц огнестрельного оружия». В ответ на это его друзья пояснили, что в доме Георгия Руруа хранится коллекция огнестрельного оружия, принадлежавшая его брату, экс-министру культуры Нике Руруа, и это является законным. Грузинская оппозиция продолжает требовать прекращения уголовного дела в отношении Георгия Руруа и называет его политзаключенным.

Освобождения Георгия Руруа требует не только грузинская оппозиция, но и европарламентарии, а также комитет по международным отношениям Сената США, указывая на то, что это было условием соглашения между властями и оппозицией, достигнутого 8 марта при посредничестве дипломатов.