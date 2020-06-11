Четыре неизвестных в уравнении коронавируса

Грузинские эпидемиологи не могут установить источник заражения коронавирусом нескольких пациентов. Среди новых случаев инфицирования и четыре представителя медперсонала столичной клиники.

Из выявленных накануне шести случаев инфицирования четыре пока так и не «раскрыты» – источник инфицирования не установлен. Это, как говорит глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, тревожно, хоть и говорить о начале новой волны пока не стоит:

«Мы надеемся, что мы сможем выйти на первоисточник и кластеры, скажем так, будут закрыты в ближайшее время. Но эти четыре случая в определенном смысле тревожны. Конечно, 4, 6, 10 и 15 случаев – это немного, система здравоохранения может ими легко управлять, и в этом смысле я не вижу проблемы. Но это косвенный признак того, что инфекция циркулирует в стране. Поэтому я призываю вас: не создавайте иллюзию того, что мы уже победили инфекцию. Где и когда она проявится, особенно в условиях послабления (ограничений), не известно».

Коронавирус был выявлен и у четырех сотрудников республиканской больницы. Как говорит ее директор Леван Гоподзе, источник их заражения пока также доподлинно не известен.

«У четырех представителей медперсонала подтвердилась ковид-инфекция. Первый случай был выявлен вчера, сегодня – еще три. Сказать что-либо об источнике (заражения) очень сложно. Первый (пациент), у кого он подтвердился, занимался уборкой коридора, т.е. прямого контакта с пациентами у него не было. Центр по контролю заболеваний работает над этим вопросом, исследует их контакты. Мы постоянно проводим плановое тестирование всего персонала. Сейчас мы заново проверим всех во избежание распространения (инфекции)», – сказал врач.

С начала пандемии эпидемиологи поэтапно расширяли круг людей, подлежащих обязательному тестированию. Но сейчас, как заявляет Амиран Гамкрелидзе, ПЦР-тест следует пройти каждому, у кого фиксируется температура более 37, кашель и другие респираторные симптомы. Сделать это можно, обратившись к семейному врачу или непосредственно в температурные центры. Сегодня, по словам Гамкрелидзе, в Грузии функционирует 18 лабораторий, проводящих тестирования. В июле их число возрастет до 24. В то же время число тестирований в сутки, которое сейчас составляет около полутора тысяч в день, к осени планируется увеличить до восьми тысяч. Это лето и опыт, полученный в ходе борьбы с ковидом, как полагает Гамкрелидзе, помогут подготовиться ко второй волне коронавируса. Если она, конечно, случится.

«Все это мы должны использовать для того, чтобы, в случае если вторая волна начнется, мы смогли встретить ее подготовленными и легко перенести. Поэтому усиленная подготовка необходима. Июнь, июль, август и сентябрь нужно использовать именно для этого: тренингов для специалистов, пополнения запасов, расширения тестирований и прочего», – сказал Гамкрелидзе.

Последние недели в Грузии активно обсуждали возможность помощи Армении, где за последние сутки, по данным местного Центра по контролю и профилактике заболеваний, было выявлено 566 случаев инфицирования. Была даже создана петиция с соответствующим призывом. Сегодня власти Грузии заявили, что предоставят помощь соседнему государству. По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, речь идет об аппаратах ИВЛ, ПЦР-тестах, а также об отправке медперсонала в Армению. В ближайшее время состоится видеоконференция с участием грузинских и армянских специалистов, заявляют в грузинском Минздраве.

И цифры. По состоянию на семь часов вечера общее количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Грузии – 831. В режиме карантина 3213 человек, под стационарным наблюдением – 303. Летальных случаев – 13, а выздоровели 694 человека.