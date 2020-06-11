Россию обвинили в давлении на Международный уголовный суд

США обвинили Россию в попытках повлиять на работу Международного уголовного суда (МУС).

«Иностранные державы вроде России манипулируют МУС, преследуя свои интересы», – заявил сегодня, 11 июня, американский генпрокурор Уильям Барр. Комментарий прозвучал на брифинге, связанном с указом президента Дональда Трампа об ограничениях на поездки и экономических санкциях против чиновников МУС.

Этот указ Трамп подписал ранее 11 июня. В нем говорится об ответственности сотрудников МУС, которые имеют непосредственное отношение к расследованиям действий американских военных и сотрудников разведки в Афганистане – на предмет возможного совершения ими военных преступлений.

Госсекретарь США Майк Помпео, который присутствовал на брифинге вместе с Барром, указал на проводимые Международным уголовным судом расследования как в отношении американских военных, так и в отношении их союзников, в частности Израиля. Помпео отметил крайне политизированный характер деятельности МУС, отмечает «Голос Америки».

В заявлении Белого дома, посвященном решению о санкциях, указывалось на веские основания говорить о неправомерном поведении и коррупции среди высших чиновников МУС.

Реакции Москвы на высказанные в ее адрес обвинения пока нет.

Указ Трампа дает полномочия главе Госдепартамента и министерству финансов блокировать финансовые активы, а также запрещать сотрудникам МУС и членам их семей въезд на территорию Соединенных Штатов.

О схожих мерах в отношении базирующегося в Гааге суда администрация Трампа объявляла в прошлом году.