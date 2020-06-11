У сотрудника Тбилисского государственного университета подтвердился коронавирус

«Сегодня появилась информация, которой я делюсь с особой радостью. Хотела бы рассказать об успешном взаимодействии с Грузией в возвращении домой российских граждан. Признательны грузинской стороне за помощь в эвакуации спецбортом из Нигерии трех российских граждан – моряков В.В.Крейцуса, Д.С.Сивохина и О.И.Ордина. Их контракт закончился, регулярное авиасообщение между Россией и Нигерией было прекращено, а российский вывозный рейс из этой страны не планировался», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.

«Согласие грузинских коллег взять российских граждан на свой борт позволило им 7 июня прибыть из Лагоса в Тбилиси, где они были встречены представителями Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии и доставлены на грузино-российскую границу в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска «Верхний Ларс» (Республика Северная Осетия-Алания). К настоящему моменту все трое прибыли к месту своего постоянного жительства».

По словам Захаровой, такого рода взаимодействие не было единичным. В частности, оказывалось содействие при возвращении на прошлой неделе через Грузию двух россиянок, проходивших лечение в Турции, при транзите возвращающихся на родину российских граждан из Армении (всего 173 человека), в апреле – при воссоединении разделенной коронавирусом и всеми вытекающими из этого обстоятельствами российской семьи, а также при организации выезда россиян из самой Грузии.

Она также поблагодарила МИД Грузии, Секцию интересов Грузии в Москве, а также посольство Швейцарии в Тбилиси, которые эффективно обеспечивали согласование и решение многочисленных организационных проблем, связанных с эвакуацией российских граждан.

«Важно, что гуманитарное взаимодействие удалось выстроить, несмотря на непростую ситуацию в отношениях между Россией и Грузией. Убеждены, что это – правильный пример того, как нужно действовать, когда приходит общая беда. Здорово было бы не дожидаться следующей, а по полной использовать этот опыт на ежедневной основе. Рассчитываем, что положительный опыт окажется востребованным и по завершении пандемии коронавируса.

Хочу сказать о том, что со своей стороны мы также помогали гражданам Грузии. В частности, такой пример имелся в Бразилии, когда граждане Грузии и России, оказавшись в этой стране, нуждались в помощи по возвращению. Мы оказывали содействие этой семье так же, как и своим гражданам. Это прекрасные примеры и их надо брать за основу, и тогда, возможно, мы сможем решить многие проблемы», - добавила Мария Захарова.