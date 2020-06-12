Грузинские и армянские специалисты провели видеоконференцию по COVID-19

Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили действует очень независимо, а украинский олигарх Виктор Медведчук сильно связан с Владимиром Путиным. Так прокомментировал экс-посол США в НАТО, бывший представитель по Украине Курт Волкер опубликованный Республиканским исследовательским комитетом документ, в котором Иванишвили и Медведчук названы «близкими союзниками» российского президента.

«Эти люди очень разные, с очень разным прошлым и разными связями. Я думаю ставить их рядом в таком ключе не совсем правильно. К примеру, я думаю, что господин Иванишвили действует очень независимо, а господин Медведчук очень сильно связан с господином Путиным. Не думаю, что можно ставить их рядом таким образом», – заявил Волкер журналисту Егору Куроптеву в рамках проекта «Пограничная ZONA».

Дипломат, ныне почетный эксперт Центра анализа европейской политики считает, что в документе есть «недостаток в глубине изучения вопроса». При этом документ, по его словам, отражает отношение и позицию конгрессменов-республиканцев. «С этой точки зрения, отчет стоит принять во внимание», – сказал он.

Говоря о предстоящих в Грузии парламентских выборах, Волкер отметил, что страна проделала большую работу по развитию демократических институтов.

«Необходимо, чтобы так было и сейчас в октябре, когда в Грузии пройдут парламентские выборы. Это обязаны быть самые чистые и честные выборы, которые когда-либо были в Грузии», - заявил дипломат.

Также посол отметил, что Запад очень старается наладить отношения с Россией, но в какой-то момент западные столицы решат, что Украина и Грузия не должны больше страдать и примут эти страны в Альянс.