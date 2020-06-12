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"Мы с каждым днем теряем близких". Уроженка Карачаево-Черкесии записала обращение

"Мы с каждым днем теряем близких". Уроженка Карачаево-Черкесии записала обращение
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"Мы с каждым днем теряем близких". Уроженка Карачаево-Черкесии записала обращение

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Уроженка Карачаево-Черкесии записала видеообращение с просьбой о помощи. По официальным данным, в республике около двух тысяч заболевших COVID-19 и девять умерших. Но в это же время в регионе зафиксирована вспышка пневмонии.

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