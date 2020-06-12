"Мы с каждым днем теряем близких". Уроженка Карачаево-Черкесии записала обращение
0:00
0:01:30
0:00
Уроженка Карачаево-Черкесии записала видеообращение с просьбой о помощи. По официальным данным, в республике около двух тысяч заболевших COVID-19 и девять умерших. Но в это же время в регионе зафиксирована вспышка пневмонии.
"Мы с каждым днем теряем близких". Уроженка Карачаево-Черкесии записала обращение
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.