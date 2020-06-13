В России зафиксирован резкий рост числа больных COVID-19

В России за сутки выявлено 8 706 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Общее число случаев заражения в стране достигло 520 129 с начала эпидемии.

Выявленных больных вновь значительно больше, чем выздоровевших и умерших. Прямо сейчас, по данным оперативного штаба, в стране болеют 238 659 человек. Их число увеличилось на 3 321. Это - наибольший рост за пять дней.

Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах с учетом аннексированного Крыма. При этом в Москве выздоровевших больше заболевших. Умерли за сутки 114 человек с коронавирусной инфекцией, с начала распространения вируса в стране, согласно федеральным данным, - 6 829 человек. Это число не соответствует общим данным региональных властей.

Российская официальная статистика вызывает ряд вопросов у специалистов, которые отмечают, помимо прочего, низкий уровень летальности в сравнении с подавляющим большинством стран. Власти настаивают, что их подсчеты точны.

Глава программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан на этой неделе признал, что российская статистика "трудна для понимания". Однако представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович заявила в интервью радиостанции Business FM, что у организации нет претензий к России, а слова Райана относились в общем смысле к трудностям статистического учёта в ходе пандемии.