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Сосновый лес горит у курорта Абастумани - к тушению подключены вертолеты
В сосновом лесу близ курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) тушат пожар – к работам подключены два вертолета пограничной полиции МВД Грузии. Об этом сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным ведомства, сегодня, 13 июня, в центр управления общественной безопасностью «112» поступило сообщение о том, что в лесном массиве замечено задымление. Вскоре после получения сообщения на место прибыли пожарные-спасатели службы. К этому времени огонь распространился уже на довольно большую территорию. В Абастумани были стянуты пожарные бригады не только Самцхе-Джавахети, но и соседнего региона Квемо Картли.
Пожар удалось локализовать. Как отмечают в агентстве, к настоящему времени ситуация находится под контролем и опасности распространения огня нет. До полной ликвидации пожара на месте продолжают работу 65 пожарных-спасателей. Воду на очаги сбрасывают и вертолеты.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», в августе 2017 года в лесу у Абастумани произошел масштабный пожар. Тогда в течение трех дней более 1,5 тысяч пожарных и лесничих боролись с огнем. Потушить пожар удалось только после того, как к работам была подключена авиация из Турции, Украины и Азербайджана.
Другие новости дня
В Афанистане жертвами серии нападений стали 17 человек
В Афганистане жертвами нападений экстремистов сегодня, 13 июня, в разных провинциях страны стали не менее 17 человек. Пока никто не взял на себя ответственности за убийства.
На востоке страны в провинции Хост погибли 8 человек, среди которых претендент на депутатское место на прошедших в Афганистане в прошлом году парламентских выборах.
В провинции Логар, в городе Пули Алам, также на востоке страны, вооруженные экстремисты ворвались в дом и застрелили женщину и трех ее дочерей.
На северо-востоке страны, в провинции Бадахшан, были застрелены четверо милиционеров из проправительственных отрядов. А в северной провинции Тахар был убит священник.
В последние недели в Афганистане участились вооруженные нападения и убийства. Одновременно, появляются сообщения о том, что между представителями талибов и правительства якобы ведутся консультации относительно установления долговременного перемирия.
До 2 550 увеличилось число зараженных COVID-19 в Ингушетии
Число зараженных коронавирусом в Ингушетии увеличилось до 2 550, выздоровевших - до 2 113. 374 человека госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 204, сообщил сегодня, 13 июня, оперативный штаб Ингушетии на своей странице в Instagram.
Состояние 16 пациентов с коронавирусом в Ингушетии оценивается как тяжелое, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По данным штаба, под медицинским наблюдением остаются 1 096 человек. За период пандемии от COVID-19 в республике скончались 63 человека.
В Париже проходит манифестация против полицейского насилия
В Париже сегодня, 13 июня, несколько тысяч французов вышли на площадь Республики с протестной акцией против полицейского насилия - несмотря на запрет проводить в общественных местах любые мероприятия с участием более десяти человек. Полиция не дала протестующим возможности выйти с площади и продолжить движение до здания Оперы Гарнье, сообщает RFI.
Префектура полиции решила не настаивать на применении санитарных ограничительных мер в связи с эпидемией, но ограничила место проведения акции площадью, где собрались участники манифестации.
Полиция также рекомендовала владельцам кафе, ресторанов и магазинов, которые могли бы оказаться на пути следования колонны манифестантов, временно закрыть свои двери.
Префектура полиции в твиттере сообщила, что манифестанты могут покинуть площадь по любой из улиц, кроме бульвара Сен-Мартен, по которому должен был пройти марш. Однако, как сообщает Le Parisien со ссылкой на очевидцев, полиция не дает протестующим покинуть место проведения акции.
В Азербайджане выявлены 352 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены 352 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 196 выздоровели и выписаны из больниц, сообщил сегодня, 13 июня, Оперативный штаб при кабинете министров.
Согласно тому же источнику, за последние сутки скончались два человека, у которых был подтвержден COVID-19, передает агентство Turan.
Общее число инфицированных в Азербайджане достигло 9 570. Из них 5 309 излечились, 115 - умерли, 4 146 – активных больных продолжают лечение в медучреждениях специального режима.
Премьер Грузии рассказал о своем финансовом положении, обвинив оппозицию в спекуляциях
Премьер-министр Георгий Гахария заявляет, что в течение последних восьми лет не приобретал в Грузии никакого недвижимого имущества за исключением автомобиля.
«После 2012 года никакого недвижимого имущества в Грузии я не приобретал, ничего кроме машины, которую я приобрел для своей супруги. Хочу сказать одно – с моей супругой мы накопили и создали достаточные финансовые ресурсы в моей прошлой жизни. Соответственно, никто никогда не сможет привести ни одного примера того, что я купил что-то после 2012 года», - заявил Гахария.
Премьер Грузии назвал «слухами» информацию, которая в последнее время возникала вокруг темы его финансового положения. Гахария объясняет все вопросы, связанные с его имущественной декларацией, приближающимися выборами, передает агентство «Новости-Грузия».
Согласно имущественной декларации, заполненной Гахария 30 мая 2020 года, премьер-министр Грузии не владеет недвижимостью. На должности главы правительства в сентябре-декабре 2019 года он получил доход в размере 12,8 тысяч лари, а за два года на посту министра внутренних дел Грузии – около 42 тысяч лари. При этом на момент заполнения декларации на банковском счете Гахария было всего 99 лари.
Что касается супруги Гахария, то, согласно декларации, она владеет автомобилем Toyota RAV4, приобретенном в 2016 году. На момент подачи декларации на ее банковских счетах числилось: 1,1 тысяча лари, 553,3 тысячи долларов и 393 евро. Задекларированный доход супруги премьера за прошлый год составил 10,1 тысячу лари - эти деньги она получала в качестве зарплаты бактериолога в Центральной клинике «Аверси». Из декларации также известно, что ежегодно супруга Гахария тратит 6,5 тысяч лари за аренду недвижимости.
В начале июня журналисты поинтересовались у главы кабмина, с чем связана тенденция сокращения имущества и доходов в его декларации. Тогда Гахария ответил, что в какой-то степени он действительно «обеднел» и причиной этому стала государственная служба. При этом он отметил, что к подобному должен быть готов каждый чиновник.
В СМИ высказываются предположения о том, что Гахария попросту скрывает свои доходы и имущество. В частности, оппозиционный телеканал «Мтавари архи» утверждает, что семья Гахария владеет дорогостоящей недвижимостью и огромными земельными участками, о которых ничего не говорится в декларации политика.
За сутки в Южной Осетии коронавирус подтвердился у 4 курсантов
В Южной Осетии выявили еще четыре новых случая заболевания коронавирусом у курсантов, вернувшихся из России, сообщила информагентству «Рес» сегодня, 13 июня, замглавы Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«За сутки лабораторно подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции у четырех граждан - курсантов, которые находятся на карантине», - уточнила Гаглоева. По ее словам, еще четыре человека выздоровели - это два курсанта, медсестра и один человек, прибывший по линии МИД, все они выписаны из больницы и отправлены домой.
- Первые три случая заражения COVID-19 в республике были зафиксированы 5 мая. Всего заболевших коронавирусом за этот период - 76, из них на сегодняшний день выздоровели и выписаны 40 граждан. В инфекционной больнице Цхинвали, по данным на 13 июня, находятся 36 ранее заболевших коронавирусом. Кроме того, на карантине находятся строители из РФ - 21 человек.
- На де-факто границе с Россией действуют ограничения до 30 июня. Принятые меры не распространяются на российских военнослужащих, граждан, возвращающихся в республику по специально разработанному графику через консульский отдел МИДа.
Число умерших пациентов с коронавирусом на Ставрополье достигло 68
За прошедшие сутки на Ставропольском крае скончался один пациент с коронавирусом, общее число смертей зараженных коронавирусом возросло до 68. За сутки подтверждено 85 случаев инфицирования, количество заражений в регионе достигло 3 594, сообщил сегодня, 13 июня, губернатор края Владимир Владимиров.
Число выздоровевших достигло 1 860, за сутки излечились 14 человек. «Динамика распространения инфекции вышла на плато. Большая часть созданного коечного фонда для пациентов с коронавирусом по-прежнему свободна. На сегодня уже более половины всех заболевших в крае выздоровели», – написал сегодня Владимиров на своей странице в Instagram.
Названо имя третьего подозреваемого по делу о покушении на Тумсо Абдурахманова
По подозрению в причастности к нападению на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции заочно арестован Имран Хасханов, указано в материалах суда города Евле. Хасханов - гражданин России, сообщила ассоциация Vayfond.
Как сообщает «Кавказский узел», 26 февраля на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции напал мужчина, проникший в его квартиру с молотком. Абдурахманов обезоружил напавшего и вызвал полицию. 3 марта стало известно, что блогер опознал напавшего на него человека по фотографиям на странице в соцсети.
Данные владельца страницы совпадают с данными человека, которого попросила арестовать прокуратура шведского города Евле - речь идет о россиянине Руслане Мамаеве, 1990 года рождения. 6 марта прокуратура Швеции сообщила о задержании 30-летней россиянки как возможной соучастницы нападения на Тумсо. 11 июня суд шведского города Евле постановил заочно арестовать еще одного человека, которого следствие считает причастным к нападению на блогера. Имя подозреваемого прокуратура и Служба безопасности Швеции не назвали.
Суд Евле заочно арестовал Имрана Хасханова, передает со ссылкой на документы суда ТАСС. В публикации отмечается, что прокуратура аргументировала арест Хасханова риском того, что он избежит наказания. «Существует риск того, что подозреваемый, уничтожив улики, усложнит расследование. Существует риск того, что подозреваемый продолжит свою преступную деятельность», - процитировало прокуратуру Швеции издание.
Расследованием занимается Шведская полиция безопасности (СЕПО) под руководством прокурора национального подразделения по вопросам безопасности. «Причина, по которой СЕПО проводит это предварительное расследование, заключается в том, чтобы выяснить, может ли [в покушение] быть вовлечена иностранная держава», - привел ТАСС сообщение, размещенное на сайте ведомства.
- Тумсо Абдурахманов не смог добиться предоставления убежища в Грузии и Польше. При этом он не оставлял публичных споров с чеченскими чиновниками. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть.
Многонациональные военные учения Noble Partner 2020 пройдут в Грузии в сентябре
Пятые по счету многонациональные командно-штабные учения «Достойный партнер 2020» (Noble Partner 2020) пройдут в Грузии в сентябре. Об этом сообщил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом о работе своего ведомства.
«В сентябре у нас запланировано проведение грузино-американских международных учений «Достойный партнер 2020», в которых примут участие и другие страны-члены НАТО», - заявил Гарибашвили.
Министр добавил, что сотрудничество с партнерами в двусторонних и многосторонних форматах направлено на усиление Сил обороны Грузии, повышение уровня совместимости и готовности к вступлению страны в НАТО. «Я могу смело заявить, что сегодняшняя армия по уровню подготовки радикально отличается и намного сильнее армии 10-летней давности», - добавил он.
- Учения «Достойный партнер» проводятся под руководством Грузии и США с 2015 года. Обычно участие в них принимает до 3 тысяч военных из государств-членов НАТО и стран-партнеров Североатлантического Альянса. В маневрах задействуется различное вооружение. Например, танки «Абрамс», бронетранспортеры «Страйкер», боевые машины пехоты «Брэдли» и американские ударные вертолеты «Апач».
- Цель учений – повышение готовности и совместимости между Грузией, США и странами партнерами, также как и улучшение навыков в операциях стабильности, оборонной и наступательной операциях, и внесение вклада в среду безопасности в черноморском бассейне.
Ожидается, что «Достойный партнер 2020» будет включать несколько новых направлений, в том числе, кибербезопасность и информационные операции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Во Франции произошел пожар на атомной подводной лодке
Во Франции произошел пожар на атомной подводной лодке «Перл». Судно проходило техобслуживание на военной базе ВМС в Тулоне, - передает газета Le Figaro.
Пожар начался накануне, 12 июня, в носовой части корабля и был потушен через 14 часов силами 250 человек. С лодки были эвакуированы 40 человек. Утверждается, что на борту не было боеприпасов и ядерного топлива, сообщается об отсутствии пострадавших.
«Перл» - одна из пяти атомных подводных лодок на вооружении французских ВМС. Это самая новая подводная лодка типа «Рюби». Она была введена в строй в 1993 году.
Представитель ВМС Франции назвал оцениваемый ущерб лодке «серьезным». Неназванный ветеран французского подводного флота предположил в интервью газете Var-Matin, что после такого пожара лодка может быть списана. Ранее предполагалось, что она прослужит как минимум до 2028 года.
В Ереване произошло ДТП с участием министра здравоохранения Армении
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян полтора часа назад сбил 10-летнего ребенка на улице Вардананц. Об этом Арсен Торосян сообщил на своей странице в соцсети Facebook, передает АрмИнфо.
Министр здравоохранения, в частности, написал: «Хочу сообщить, что полтора часа назад произошла авария, за рулем моего автомобиля был я. Я ехал на работу и на улице Вардананц сбил 10-летнего ребенка. Я лично доставил ребенка в больницу, где его обследовали. У него были обнаружены царапины на правой руке.
Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Он еще некоторое время пробудет под присмотром врачей, после чего отправится домой. Я сразу же сообщил о данном происшествии полиции», - заключил Торосян.
В Грузии зафиксированы еще пять случаев коронавируса с неустановленным источником
В пяти случаях COVID-19, из выявленных в Грузии за последние сутки, источник инфицирования не известен. Об этом журналистам на брифинге сегодня, 13 июня, сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.
С 26 февраля по 13 июня в Грузии был зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом. О шести новых фактах стало известно накануне днем, а еще о восьми – сегодня утром. «Пять случаев с неустановленным источником. По ним продолжается углубленное эпидемиологическое исследование… Все пять лиц из разных пространств и их источники разные», - сказала Эзугбая.
Она не исключила, что в процессе углубленного исследования может выясниться, что пациенты, которые не знают от кого они заразились, имеют один источник инфицирования. Эзугбая напомнила, что в настоящее время в ковид-центрах лечатся до десяти человек, источник инфицирования которых не известен. При этом она подчеркнула, что нынешнюю ситуацию второй волной эпидемии назвать нельзя.
«Вторая волна означает, что первая уже закончилась… Обязательно необходимо упорядочить существующую ситуацию, а затем сохранить ее», — заявила она. Эзугбая добавила, что эпидемиологи и врачи не могут добиться каких-либо существенных успехов в борьбе с эпидемией без содействия населения. При этом она подчеркнула, что для того, чтобы контролировать распространение вируса, специалистам приходиться работать не покладая рук.
«Ковид никуда не уходит, он остается. Мы должны научиться жить вместе с ним так, чтобы не навредить себе, членам наших семей, нашим близким. Об этом мы должны думать каждый день», - добавила она.
Известно, что среди 14 фактов COVID-19, установленных за минувшие сутки, есть две медсестры Республиканской больницы Тбилиси. В целом за последние дни коронавирус был подтвержден у шести сотрудников этого медучреждения. Во всех случаях речь идет о медицинском персонале младшего звена, которому приходится ежедневно контактировать с инфицированными пациентами.
Еще пять новых случаев являются импортированными – это пациенты, у которых коронавирус подтвердился в карантинных зонах, пояснила Эзугбая. COVID-19 также подтвержден у водителя грузовых перевозок, который контактировал с ранее установленным случаем.
- В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 136 человек. От последствий коронавирусной инфекции скончались 13 человек. Общее число выздоровевших составляет 702. В карантине остаются 3 026 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 297.
Депутат Эмзар Квициани покидает партию «Альянс патриотов Грузии»
Один из самых скандальных депутатов парламента Грузии Эмзар Квициани объявил, что покидает ряды «Альянса патриотов» и выходит из фракции, сформированной этой партией в законодательном органе. Соответствующее заявление Квициани распространил на своей странице в Facebook.
Квициани заявляет, что ни на кого не обижен и принял решение о выходе из партии, поскольку «не хочет причинять боль своими безумными решениями своим друзьям, членам «Альянса патриотов»».
«У меня осталось четыре месяца в парламенте, и я хочу потратить их по максимуму. Я не хочу навредить дорогим мне людям своими рискованными поступками. Я ухожу из партии и ухожу из фракции. Я хочу пожелать своим друзьям успехов в политической и личной жизни», - пишет он.
Говоря о планах на будущее, депутат заявил, что намерен «усилить борьбу за сохранение Грузии». «Я хочу встать на путь самопожертвования для сохранения грузин», - добавил он.
- «Альянс патриотов», который называют самой пророссийской партией Грузии, по итогам выборов 2016 года получил в парламенте Грузии шесть мест. Квициани состоит в этой партии с 2015 года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Гиги Угулава считает, что единый оппозиционный список нереализуем
Один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава заявляет, что сегодня, когда выборы должны пройти по системе, приближенной к пропорциональной (120/30), единый список нереализуем. Угулава надеется, что желание большей интеграции, не станет причиной для развала уже достигнутого единства по мажоритариям.
«Идея единого списка у меня была за неделю до моего ареста, когда оставалась система 73/77. Все лидеры распределялись в мажоритарных округах, список был условным и составлялся по алфавиту. Место в списке и партийная квота не имели значения, поскольку предполагалось после победы проведение уже внеочередных пропорциональных выборов. Эта идея по многим причинам оказалась нереализуемой. Скептически настроенным было, между прочим, и ЕНД. Сегодня, когда выборы должны пройти по системе, приближенной к пропорциональной (120/30), единый список нереализуем.
Более того, единственным и достаточным усилием для победы будет представление единых мажоритариев. А к идее единого списка оппозиция может вернуться в том случае, если система 120/30 провалится в парламенте. Вместе с тем, я надеюсь, что желание большей интеграции, не станет причиной и поводом для развала уже достигнутого единства по мажоритариям», - заявляет Угулава.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает оппозиционные партии к созданию единого избирательного списка. «Сейчас та ситуация, когда всем нам нужно отложить амбиции в сторону и объединить полностью все оппозиционные группы в единый список. Это и есть самая точная и верная форма единства! Таков прежний опыт Грузии и таков мировой опыт», - заявляет Михаил Саакашвили.
В России зафиксирован резкий рост числа больных COVID-19
В России за сутки выявлено 8 706 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Общее число случаев заражения в стране достигло 520 129 с начала эпидемии.
Выявленных больных вновь значительно больше, чем выздоровевших и умерших. Прямо сейчас, по данным оперативного штаба, в стране болеют 238 659 человек. Их число увеличилось на 3 321. Это - наибольший рост за пять дней.
Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах с учетом аннексированного Крыма. При этом в Москве выздоровевших больше заболевших. Умерли за сутки 114 человек с коронавирусной инфекцией, с начала распространения вируса в стране, согласно федеральным данным, - 6 829 человек. Это число не соответствует общим данным региональных властей.
Российская официальная статистика вызывает ряд вопросов у специалистов, которые отмечают, помимо прочего, низкий уровень летальности в сравнении с подавляющим большинством стран. Власти настаивают, что их подсчеты точны.
Глава программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан на этой неделе признал, что российская статистика "трудна для понимания". Однако представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович заявила в интервью радиостанции Business FM, что у организации нет претензий к России, а слова Райана относились в общем смысле к трудностям статистического учёта в ходе пандемии.
Михаил Саакашвили призывает оппозиционные партии к созданию единого избирательного списка
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает оппозиционные партии к созданию единого избирательного списка, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Хочу высказать свою позицию в связи с приближающимися выборами, на которых у победы грузинского народа над этой бандой разбойников и главным разбойником просто нет альтернативы. Вызов очень большой и, разумеется, Иванишвили сам ничего не уступит. Поэтому, я приветствую все шаги, которые координируют действия групп оппозиции. Поскольку, против таких режимов трудно действовать без объединения сил, приветствую те шаги, что предприняты для координации в части мажоритариев…
Однако я хочу сказать, что сейчас та ситуация, когда всем нам нужно отложить амбиции в сторону и объединить полностью все оппозиционные группы в единый список. Это и есть самая точная и верная форма единства! Таков прежний опыт Грузии и таков мировой опыт.
Давайте объединимся! Давайте сделаем большой единый список… Распределение мест, - это мне все равно, однако, наверное, это должно произойти в соответствии с рейтингами и поддержкой партий, это легко установить и затем единым фронтом будем атаковать Иванишвили! Мы должны победить все вместе! Мы все вместе должны преодолеть эту беду, что сейчас происходит… Грузия должна продолжить развитие! Единый список, единая сила и победа для грузинского народа! Я готов рассмотреть все предложения в этом направлении, и надеюсь, что откроется дискуссия, и мы обязательно придем к какому-то результату», - заявляет Саакашвили.
Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления пражских политиков
Чешская контрразведывательная Служба безопасности и информации сообщила о закрытии дела об угрозе отравления пражских муниципальных политиков, сообщается на сайте ведомства. В ведомстве считают, что один российский дипломат написал на другого безосновательный донос. Ранее оба они были выдворены из страны.
В пресс-релизе чешской контрразведки говорится, что в произошедшую историю трудно поверить и она выглядит абсурдной. При этом ведомство называет ее «простой и грустной историей о враждебности и зависти между двумя сотрудниками российского посольства». Один из них, как утверждается, направил в контрразведку анонимное письмо, в попытке нанести серьезный вред своему коллеге.
В контрразведке отмечают, что часть сообщения россиянина была «проверяемой, правдивой и точной». «Ни одна сила безопасности в мире не может выбросить подобную информацию в мусорную корзину и рискнуть навредить или потерять жизни невинных людей, если ее содержание будет подтверждено, - утверждают в ведомстве. - Так что не было возможности рисковать. К сожалению, даже убийства находятся в арсенале российских спецслужб».
При этом в контрразведчике утверждают, что несмотря на то, что история попала в СМИ, им удалось за короткое время раскрыть, описать и задокументировать произошедшее в российском посольстве.
В конце апреля чешское издание Respekt опубликовало расследование, где утверждалось, что в Прагу прибыл российский дипломат с ядом, которым планировалось отравить мэра Праги Зденека Гржиба и мэров городских районов Прага 6 Ондржея Коларжа и мэра района Ржепорые Павел Новотны. Позднее дипломат был назван сотрудником ФСБ. Москва называла историю «уткой».
Высланы были исполняющий обязанности главы пражского отделения Россотрудничества Андрей Кончаков и его подчиненный, бывший временно исполняющий обязанности директора Российского центра науки и культуры Игорь Рыбаков.
Российский МИД назвал выдворение дипломатов «провокацией». Чешская сторона утверждает, что дипломатам давали возможность покинуть страну без скандала.
COVID-19: За сутки в Армении выявлены 723 новых случая коронавируса, скончались 6 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 723, в общем составив 16 004.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 13 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 442 и сейчас составляет 6 081.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 264. Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 91 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9 568, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 80 130, сообщает Радио Азатутюн.
Пять лет прошло с разрушительного наводнения в Тбилиси
21 погибший, двое пропавших без вести и тысячи пострадавших граждан - таковы последствия разрушительного стихийного бедствия в Тбилиси, произошедшего 13 июня 2015 года. В связи с датой премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня возложит цветы к мемориалу 13 июня, передает Общественный вещатель.
Наводнение в Тбилиси произошло в ночь на 14 июня 2015 года. Ливневые дожди вызвали оползень в пригороде столицы, из-за чего за несколько часов катастрофически вырос уровень воды в речке Вере. Вышедшая из берегов река уничтожила все зеленые насаждения в ущелье, затопила частный приют для собак Тамаза Элизбарашвили, парк «Мзиури», объездную дорогу рядом с парком, улицу Сванидзе и зоопарк на площади Героев.
В результате наводнения зоопарк был практически полностью разрушен, а больше половины его обитателей погибли, сообщает агентство «Новости-Грузия». По словам директора Тбилисского зоопарка Зураба Гуриелидзе, никаких мероприятий в годовщину трагедии они не планируют.
«Ничего особенного завтра не будет, потому что это очень трудный момент для любого из наших сотрудников. Мы стараемся не зацикливаться на том, что произошло, наша задача – восстановить зоопарк. Каждый год мы отмечаем открытие новых вольеров. Мы немного опоздали в этом году по понятным причинам, возможно, он откроется немного позже», - сказал Гуриелидзе.
В Грузии за сутки выявили 8 новых случаев коронавируса, 5 пациентов выздоровели
В Грузии за последние сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом, а пять человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из медучреждений. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
С 26 февраля по 13 июня в Грузии лабораторно подтвержден 851 случай инфицирования коронавирусом. От последствий инфекции скончались 13 человек. Общее число выздоровевших составляет 702.
В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 136 человек. В карантине остаются 3 026 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 297.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 12 июня в стране проведено более 72,1 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.
Как минимум пять сел пострадали в результате стихии на юге Грузии
На юге Грузии борются со стихией – в результате ливневых дождей и сильного града пострадали как минимум пять сел Ахалкалакского муниципалитета (регион Самцхе-Джавахети). Об этом сообщает местное агентство «Самхретис карибче».
Ущерб нанесен селам Гогашени, Оками, Карцеби, Оками и Апниа. По словам местных жителей, град продолжался примерно 15 минут. Они заявляют, что в результате стихии полностью уничтожены посевы чеснока и лука, картофеля и пшеницы. Затоплены подвалы и дворы, погибла домашняя птица.
«Все уничтожено. Такой стихии наше село не помнит», - сказал журналистам житель села Оками.
По информации Национального агентства окружающей среды, дожди в регионах Грузии продолжатся до 14 июня. Синоптики предупредили, что местами осадки будут сильными, возможен и град. Также в агентстве отметили, что интенсивные осадки могут привести к серьезному повышению уровня воды в реках и наводнениям.
В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка
В Белоруссии задержаны 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, который раньше возглавлял Виктор Бабарико - соперник президента Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах. Об этом сообщает БелТА.
Сотрудники банка задержаны по уголовному об отмывании денег и неуплате налогов. Комитет государственного контроля Белоруссии считает, что внутри Белгазпромбанка существовала группа, которая выводила деньги за границу. У следствия якобы «есть убедительные доказательства» причастности к преступлениям Бабарико, возглавлявшего банк с 2000 по 2020 год. Сообщается, что некоторые из задержанных дали признательные показания. У сотрудников банка изъяли более четырех миллионов долларов.
12 июня Лукашенко заявил, что поручил провести проверку работы Белгазпромбанка. По сообщениям СМИ, президент подверг критике Бабарико, при этом не называя его имени.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
Оппозиция не выдвинула единого кандидата, однако в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста, на которые не только в Минске, но и в других городах приходят сотни людей.
Кроме президента Александра Лукашенко и нескольких представителей оппозиции баллотируются банкир Виктор Бабарико и менеджер Валерий Цепкало. До последнего времени они не занимались политикой и не шли на конфронтацию с Лукашенко.
Пожар в Тбилиси: до восьми семей остались без крыши над головой
До восьми семей остались без крыши над головой в результате пожара в Надзаладевском районе Тбилиси. Об этом журналистам сообщил заместитель главы районной управы (гамгебели) Ираклий Андгуладзе.
Пожар произошел сегодня, 12 июня, в двухэтажном многоквартирном доме на улице Вахтанга Махалдиани, с общим «итальянским» двором. На месте были мобилизованы 15 бригад пожарных-спасателей. Сотрудники чрезвычайной службы эвакуировали всех жильцов. В результате происшествия никто не пострадал. Пожарным удалось локализовать очаги и угрозы распространения огня на соседние постройки уже не существует. До сих пор продолжаются работы для полной ликвидации пожара.
«Подсчитывается ущерб. К настоящему времени причины возникновения пожара не известны. Никаких задержек не было. Пожарные прибыли на место ровно за восемь минут», - сказал журналистам глава тбилисского отделения Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Отар Кереселидзе.
В управе Надзаладевского района заявляют, что все семьи, квартиры которых пострадали, будут обеспечены временным жильем, передает агентство «Новости-Грузия». По предварительной информации, пожар начался на чердаке дома. Точные причины возникновения пожара установит следствие.
Украина получила от НАТО партнерский статус
Украина получила от НАТО статус партнера с расширенными полномочиями. Об этом объявил сегодня, 12 июня, Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, поддержавшей решение союзников о наделении Украины статусом, которым до сих пор пользовались только - Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция.
Статус партнера с расширенными возможностями - часть инициативы НАТО по развитию совместимости вооруженных сил между союзниками и партнерами, внесшими значительный вклад в операции Североатлантического договора.
Нынешнее решение означает, что Украина сможет пользоваться расширенным доступом к программам совместимости, к участию в совместных учениях, к более широкому обмену информацией, включая сведения о приобретенном практическом опыте.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, приветствуя новый статус Украины, в частности, сказал: «У Соединенного Королевства сложилось тесное сотрудничество с Украиной, где британские военнослужащие провели обучение 18 тысяч солдат и офицеров. И мы ожидаем расширения этого сотрудничества. Мы все выиграем от растущей совместимости наших сил. Союз НАТО выражает радость в связи с обретением такого партнера».
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