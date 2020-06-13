Сосновый лес горит у курорта Абастумани - к тушению подключены вертолеты

В сосновом лесу близ курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) тушат пожар – к работам подключены два вертолета пограничной полиции МВД Грузии. Об этом сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным ведомства, сегодня, 13 июня, в центр управления общественной безопасностью «112» поступило сообщение о том, что в лесном массиве замечено задымление. Вскоре после получения сообщения на место прибыли пожарные-спасатели службы. К этому времени огонь распространился уже на довольно большую территорию. В Абастумани были стянуты пожарные бригады не только Самцхе-Джавахети, но и соседнего региона Квемо Картли.

Пожар удалось локализовать. Как отмечают в агентстве, к настоящему времени ситуация находится под контролем и опасности распространения огня нет. До полной ликвидации пожара на месте продолжают работу 65 пожарных-спасателей. Воду на очаги сбрасывают и вертолеты.

Как сообщает агентство «Новости-Грузия», в августе 2017 года в лесу у Абастумани произошел масштабный пожар. Тогда в течение трех дней более 1,5 тысяч пожарных и лесничих боролись с огнем. Потушить пожар удалось только после того, как к работам была подключена авиация из Турции, Украины и Азербайджана.