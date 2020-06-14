Число инфицированных коронавирусом в России не снижается

В России за минувшие сутки выявлено 8 835 инфицированных коронавирусом. Умерли за сутки 119 больных COVID-19, выздоровели более 5 тысяч человек. Данные приводит Оперативный штаб.

Цифры почти идентичны субботним показателям. Число новых выявленных случаев незначительно увеличилось.

Два дня подряд растет число «активных случаев»: людей, которые инфицированы коронавирусом в настоящее время. Их число превысило 240 тысяч. Умерли с начала эпидемии, по официальным данным, 6948 человек. Всего были инфицированы почти 530 тысяч - это третье место в мире.

Уже около месяца число новых выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России остается относительно стабильным - 8-9 тысяч. Вице-премьер Татьяна Голикова накануне заявила, что пик заражений пришелся на 11 мая. Именно в этот день президент Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, который начался в конце марта, и постепенной отмене карантинных ограничений.

В Москве так называемый режим самоизоляции сняли 9 июня, большую часть ограничений должны снять к 23 июня.

Путин распорядился 24 июня провести парад в честь 75-летия Победы, а с 25 июня по 1 июля пройдёт всероссийское голосование о поправках в Конституцию.