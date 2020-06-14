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В ходе акции в Армении задержаны более 90 сторонников лидера оппозиции
В Армении правоохранителями задержаны более 90 человек из числа собравшихся у здания Службы национальной безопасности. В Службе проходит допрос лидера оппозиции Гагика Царукяна.
«Граждане задержаны за нарушение режима чрезвычайного положения. Они три часа проведут в полицейских участках и после составления соответствующего протокола будут отпущены», - цитирует заявление полиции ТАСС.
Сегодня утром, 14 июня, сотрудники СНБ провели допрос в особняке Царукяна, после чего его пригласили на допрос. Как позже отметили в пресс-службе ведомства, СНБ раскрыла случаи нарушений на 60 миллионов долларов, связанных с бизнесом Царукяна. В ответ пресс-секретарь лидера партии «Процветающая Армения» Света Тоноян заявила, что Царукян передал свои компании в доверительное управление и сам не занимается бизнесом.
- В начале июня лидер оппозиции заявил, что правительство премьер-министра Никола Пашиняна не справляется с проблемами в стране и должно уйти в отставку.
- Партия «Процветающая Армения» имеет вторую по величине крупную фракцию в парламенте Армении. Бизнесмен Царукян основал ее в 2006 году.
Другие новости дня
Абхазские ветераны обратились к главе МВД в связи с событиями в селе Лабра
Абхазские ветераны обратились к министру внутренних дел самопровозглашенной республики Дмитрию Дбар и исполняющему обязанности главы Очамчирского района Станиславу Амичба в связи с событиями в селе Лабра.
«В «Аруаа» узнали о событиях в селе Лабра, произошедших вечером 13 июня и утром 14 июня. Все эти события вызваны назначением исполняющим обязанности главы села человека с очень сомнительной репутацией Арута Мелконяна. Его назначение главой села Лабра также вызвало волнения в 2011 году. Как тогда, так и сейчас, люди обвиняют Мелконяна в продаже наркотиков, а именно марихуаны. В недавнем прошлом выращивание марихуаны с целью реализации, было главным бизнесом семьи Мелконяна. Бывший глава села, герой Абхазии Смбат Керселян добровольно ушел в отставку, так как не поддерживал нынешнюю власть. Он эту должность не «купил» и власть, конечно, имеет право назначить того, кого считает нужным, но, господа, только не распространителя наркотиков» - говорится в обращении ветеранов, передает «Нужная газета».
Несколько человек, в большинстве ветераны, накануне вечером, 13 июня, пришли к Мелконяну и напомнили ему о его недавнем прошлом, сказав, что он не получит поддержку в селе. Между собравшимися завязалась драка. Мелконян открыл огонь из автомата, после чего был избит.
Накануне сотрудниками милиции Очамчирского РОВД были арестованы до 10 жителей и гостей села Лабра. В том числе и сам Смбат Керселян, который находился в Сухуми в момент всех этих событии, но, по словам ветеранов, вина его в том, что его сын был среди тех, кто пришел к Мелконяну. «Если отец отвечает за сына, то возможно и сделать наоборот? Тогда как сын известного на всю Абхазию коллаборациониста Датки Пилия стал помощником президента? Пусть новоиспеченный помощник президента отвечает за действия отца в период Отечественной войны народа Абхазии», - говорился в обращении ветеранов.
Смбат Керселян провел ночь в камере Очамчирского РОВД. Далее, сегодня утром из Гагры приехал родственник Арута Мелконяна - Вачеган Аветян, который прилюдно напомнил своему родственнику, как он в недавнем прошлом менял коноплю на автомобиль. Мелконян публично согласился, что такой факт имел место в далеком прошлом. После чего между ними завязалась драка, и сотрудники милиции арестовали Аветяна.
По словам ветеранов, в этой истории арестованы все, кроме самого и.о. главы села Лабра, хотя он единственный, кто применил оружие. Утром Смбат Кеселян и еще двое граждан (один из них школьный учитель) были отпущены. Остальных привезли в Гульрипш и Сухуми.
«Мы понимаем, что хулиганские и другие противозаконные действия должны пресекаться, и виновные должны понести наказание, но в аресте и задержании, хоть и на сутки, людей, не присутствовавших на месте событий, а тем более героя Абхазии, видим признаки политического преследования. Тем более что в адрес этих семей звучат угрозы со стороны сторонников нынешней власти из соседних сел. Мы обращаемся к и.о. главы Очамчырского района пересмотреть назначение А. Мелконяна, прекратить политические преследования. Когда арестовываются невиновные люди, мы это расцениваем, как оказание давления на своих оппонентов», - говорится в обращении ветеранов.
«Буду сыном аморальной женщины, если отступлюсь»: Царукяна вызвали на допрос
Лидер оппозиционой партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян заявляет, что находится под политическим давлением. По словам депутатов ППА, сегодня, 14 июня, сотрудники Службы национальной безопасности провели обыск в частном доме Царукяна в селе Ариндж близ Еревана.
Выступая перед собравшимися сторонниками в Ариндже, Царукян заявил, что не отступит от борьбы. Он назвал происходящее политическим давлением. «Они хотят оказать давление, шантажировать. Но я, как Гагик Царукян, говорю, что буду сыном аморальной женщины, если отступлюсь, что бы они ни делали, что бы ни шили мне, сухое к человеку не липнет», - заявил лидер ППА.
Царукян вновь подверг резкой критике власти Армении, заявив, что за прошедшие два года они «провалили все». «Люди сегодня находятся не на своих местах, все провалились», - заявил Гагик Царукян.
Глава фракции ППА также сообщил, что идет на допрос.
Ранее сегодня Служба национальной безопасности выступила с заявлением о незаконной деятельности принадлежащих Царукяну компаний «Шангри-Ла» и «Онира Клаб». Согласно сообщению, в результате этой незаконной деятельности государству был причинен ущерб на сумму более 29 миллиардов драмов (около 60 млн долларов).
С завтрашнего дня в Грузии возобновляется движение пассажирских поездов
Железнодорожные пассажирские перевозки возобновятся в Грузии с понедельника, 15 июня. Грузинская железная дорога возобновила продажу билетов еще 10 июня. С завтрашнего дня магистральные поезда будут курсировать по пяти направлениям: Тбилиси-Батуми, Тбилиси-Озургети, Тбилиси-Поти, Тбилиси-Зугдиди, Тбилиси-Кутаиси.
Цены на билеты по всем направлениям не изменились, однако поезда будут ходить только днем. Кроме того, для рейсов в направлении Батуми и Поти будет назначено два поезда. Перед посадкой пассажиры пройдут термоскрининг, дезбарьер и обработают руки. Во всех вагонах уже установлены диспенсеры с дезинфекционным раствором, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Пассажиры будут размещаться, как и раньше, рядом друг с другом. При этом они не должны заходить вагон без маски, которую нельзя снимать на протяжении всей поездки. Среди других рекомендаций Минздрава для пассажирских ж/д перевозок: запрет на распространение в поездах газет, книг или журналов, запрет на выдачу наушников, а также разные правила, связанные с экипировкой сотрудников, дезинфекцией и уборкой вагонов.
- Из-за угрозы распространения коронавируса перевозка пассажиров по железной дороге в Грузии была прекращена 31 марта. По решению правительства Грузии, 15 июня объявлено датой открытия туристического сезона внутри страны. С завтрашнего дня начнут выполнять и внутренние авиарейсы.
- Междугородние пассажирские автобусы и микроавтобусы возобновили работу в Грузии 8 июня. Все виды общественного транспорта в Тбилиси и других городах страны обслуживают пассажиров с 29 мая.
Путин: РФ уверенно выходит из ситуации с вирусом, а в США кризис
Президент России Владимир Путин считает, что Россия «уверенно» и «с минимальными потерями» выходит из «ситуации с коронавирусом», в отличие от США, где, по мнению Путина, «над интересами народа доминируют групповые, партийные интересы».
Свою точку зрения Путин высказал в интервью телеканалу «Россия», которое должно выйти в программе «Россия. Кремль. Путин». Его фрагменты опубликовал автор интервью Павел Зарубин. Путин общался с ним лично, а не удаленно, как это он делает обычно в последние месяцы.
По словам Путина, в России министры и главы регионов работают «как одна команда», а в США все иначе: «Президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше».
Вводя в конце марта так называемый режим нерабочих дней из-за эпидемии коронавирусной инфекции, Путин предоставил главам регионов право самим определять объем конкретных карантинных мер на вверенных им территориях. В ряде регионов, как в Москве, был введен жесткий режим «самоизоляции» и штрафы за его нарушения, в других меры были более мягкими. Объявляя 11 мая о завершении периода нерабочих дней в России, Путин вновь подчеркнул, что снимать ограничения главы регионов будут по своему усмотрению. СМИ писали, в частности, о противоречиях между правительством и мэром Москвы Сергеем Собяниным по вопросу о карантине, а также о том, что Собянин решил снять карантин по прямому указанию Путина раньше запланированного срока.
- Россия на третьем месте в мире по числу выявленных инфицированных коронавирусом, США - на первом. В последние недели в обеих странах число новых инфицированных за сутки относительно стабильно – в США около 25 тысяч, в России 8-9 тысяч. Население США более чем в 2 раза больше, чем в России.
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Путин прокомментировал также массовые протесты в США под лозунгом «Жизни чернокожих имеют значение» после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Путин считает протесты проявлением «глубинных внутренних кризисов». При этом он не упомянул о расизме и полицейском насилии как причине протестов и беспорядков, а высказал мнение, что речь идет о политической борьбе, в частности против президента Дональда Трампа. По мнению Путина, после победы Трампа на выборах «проигравшая сторона придумала всяческие небылицы для того, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность». По всей видимости, имеется в виду история с расследованием российского вмешательства в выборы президента США. Расследование не нашло доказательств сговора штаба Трампа с Россией, однако установило факты российского вмешательства. Официальная Москва вмешательство отрицает.
В Атланте полиция застрелила афроамериканца. Начались протесты
В Атланте (штат Джорджия) в субботу и в ночь на воскресенье вспыхнули массовые протесты после гибели афроамериканца Рейшарда Брукса от рук полиции. Произошли столкновения с полицией, начальница полиции города Эрика Шилдс подала в отставку в связи со сложившейся ситуацией.
Сотрудник полиции застрелил 27-летнего Брукса 12 июня. Он, будучи в нетрезвом состоянии, заснул в машине. Полицию вызвали, потому что автомобиль Брукса, как утверждается, мешал посетителям подъехать к ресторану быстрого питания Wendyʼs. Полиция попыталась задержать его, но Брукс оказал сопротивление, в частности, выхватил у полицейских электрошокер. По нему открыли огонь, он умер от полученных ранений в больнице. Один полицейский пострадал при попытке задержания.
Трагедия произошла на фоне массовых протестов под лозунгом «Жизни чернокожих имеют значение», вспыхнувших по всей Америки после гибели от рук полицейских другого афроамериканца – Джорджа Флойда – в городе Миннеаполис. Участники акции протеста подожгли ресторан Wendyʼs, возле которого смертельно ранили Брукса. Есть пострадавшие в столкновениях с полицией, задержаны были не менее 36 человек.
Полицейский, который стрелял в Брукса, был уволен. Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс поддержала такое решение, заявив, что не считает, что применение полицией огнестрельного оружия было оправданным. Адвокат семьи Брукса заявил, что электрошокер не считается в штате Джорджия смертельным оружием, поэтому полиция применила силу необоснованно. Начато расследование случившегося.
Протесты против расизма и полицейского насилия продолжаются во многих городах США, хотя они и не столь многочисленны, как в первые дни после гибели Флойда. В Новом Орлеане в субботу участники акции протеста демонтировали и утопили в реке Миссисипи статую Джона Макдонога, местного предпринимателя, который был рабовладельцем.
Он освободил большую часть своих рабов еще при жизни, однако за выкуп. После его смерти, по завещанию, часть состояния Макдонога была вложена в строительство школ, из-за чего в Новом Орлеане несколько школ названы в его честь.
Пожар в лесном массиве у курорта Абастумани ликвидирован
По итогам двухдневных работ пожар в лесном массиве у курорта Абастумани полностью ликвидирован. Об этом сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. «Работа созданного на месте чрезвычайного штаба прекращается. С целью мониторинга там остаются сотрудники службы», - сообщили в ведомстве.
Сообщение о пожаре в сосновом лесу поступило в центр управления общественной безопасностью «112» примерно в 2 часа дня 13 июня. На месте было мобилизовано 65 пожарных-спасателей. В Абастумани стянули пожарные бригады не только Самцхе-Джавахети, но и соседнего региона Квемо Картли. К работам также были подключены два вертолета пограничной полиции. Накануне они произвели 13 вылетов, сбросив на очаги возгораний 26 тонн воды.
Уже к вечеру пожар удалось локализовать. В течение всей ночи в лесном массиве оставались 25 пожарных. При этом непрерывно продолжался мониторинг очагов с помощью дронов.
- Как сообщает агентство «Новости-Грузия», в августе 2017 года в лесу у Абастумани произошел масштабный пожар. Тогда более 1,5 тысяч пожарных и лесничих боролись с огнем в течение трех дней. Потушить пожар удалось только после того, как к работам была подключена авиация из Турции, Украины и Азербайджана.
Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии выросло за сутки на 34
Число случаев заражения коронавирусом в Северной Осетии увеличилось до 3581. «По состоянию на 08:00 14 июня число заразившихся коронавирусом нового типа в Северной Осетии за сутки увеличилось на 34 и достигло 3 581», - сообщает «15-й Регион» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора.
Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остается 961 житель Северной Осетии. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) 7867 человек. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Северной Осетии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 61.
Коронавирус в России на сегодняшний день обнаружен у 528 964 человек, сообщает оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки врачи выявили вирус у 8 835 человек. Всего от инфекции в России погибли 6 948 человек, 119 из них ‒ за последние сутки.
Власти объявили о смягчении ограничений в Дагестане
В Дагестане с 15 июня разрешено гулять и заниматься спортом на улице, откроются магазины и предприятия сферы услуг, сообщил оперативный штаб республики.
Как сообщает «Кавказский узел», с 28 марта в Дагестане закрыты точки розничных продаж, за исключением продовольственных магазинов и аптек, действует запрет на проведение массовых мероприятий. 31 марта в Дагестане был объявлен режим самоизоляции, который предусматривает запрет на передвижение. 29 апреля силовики перекрыли все въезды в Махачкалу и, ссылаясь на приказ начальника горотдела полиции, пропускали только работников здравоохранения, правоохранителей и машины с продуктами и медикаментами. Это вынужденная мера, заявил глава МВД Дагестана после недовольства в соцсетях.
Накануне, 13 июня, в Дагестане были выявлены 96 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 6 463. Оперштаб Дагестана принял решение о введении с 15 июня первого этапа снятия ограничений в Дагестане. С этого дня возобновится работа предприятий сферы услуг и магазинов, занимающихся продажей непродовольственных товаров. При этом будет разрешена работа магазинов площадью до 400 квадратных метров, они должны иметь отдельный уличный вход, в них должны соблюдаться санитарно-противоэпидемические нормы, в частности, масочный режим и социальная дистанция. Ограничено также количество покупателей в помещении магазина - в нем должно быть не более одного человека на четыре квадратных метра, отмечается в сообщении оперштаба.
Жителям Дагестана разрешили гулять на улицах, в парках и скверах, заниматься спортом на открытом воздухе и стадионах. При этом они должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию, вместе собираться могут не более двух человек. Посещение мест массового пребывания людей по-прежнему запрещено.
Поводом для снятия ряда ограничений стало улучшение санэпидобстановки в Дагестане, приводят сообщение главы Роспотребнадзора Дагестана Николая Павлова РИА «Дербент».
Помимо смертей от коронавируса, 820 жителей Дагестана еще к 22 мая скончались от внебольничной пневмонии, не зарегистрированной как COVID-19. Число смертей от коронавируса на ту же дату, по статистике Роспотребнадзора, составляло 65. Глава правозащитной организации «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности многие из вошедших в статистику смертей от внебольничной пневмонии умерли от коронавируса.
Темп прироста числа заболевших на предыдущей неделе составил 2,3 процента, на текущей неделе – снизился до 1,6 процента, за сутки с 12 по 13 июня - 1,5 процента, в пяти муниципалитетах новых случае заболевания не было выявлено. Коэффициент распространения вируса составляет 0,9, с 72,1 до 144,7 вырос охват тестированием населения на 100 тысяч населения в день, увеличился свободный коечный фонд до 51 процента.
При этом, по словам главы Роспотребнадзора Дагестана Николая Павлова, «в случае ухудшения ситуации снятие ограничений может носить временный характер». Он призвал жителей Дагестана соблюдать остальные меры ограничений.
В Южной Осетии за сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом
В Южной Осетии за сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, сообщила «Рес» сегодня, 14 июня, замглавы Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения самопровозглашенной республики Анна Гаглоева. «Проведенные накануне лабораторные исследования показали отрицательные результаты», - уточнила она.
Первые три случая заражения COVID-19 в республике были зафиксированы 5 мая. Всего заболевших коронавирусом за этот период - 76, из них на сегодняшний день выздоровели и выписаны более 40 граждан. В инфекционной больнице Цхинвали, по данным на 14 июня, находятся 36 ранее заболевших коронавирусом. Всего под наблюдением находятся более 250 человек.
До 30 июня на де-факто границе с Россией действуют ограничения из-за угрозы распространения коронавируса.
Число инфицированных коронавирусом в России не снижается
В России за минувшие сутки выявлено 8 835 инфицированных коронавирусом. Умерли за сутки 119 больных COVID-19, выздоровели более 5 тысяч человек. Данные приводит Оперативный штаб.
Цифры почти идентичны субботним показателям. Число новых выявленных случаев незначительно увеличилось.
Два дня подряд растет число «активных случаев»: людей, которые инфицированы коронавирусом в настоящее время. Их число превысило 240 тысяч. Умерли с начала эпидемии, по официальным данным, 6948 человек. Всего были инфицированы почти 530 тысяч - это третье место в мире.
Уже около месяца число новых выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России остается относительно стабильным - 8-9 тысяч. Вице-премьер Татьяна Голикова накануне заявила, что пик заражений пришелся на 11 мая. Именно в этот день президент Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, который начался в конце марта, и постепенной отмене карантинных ограничений.
В Москве так называемый режим самоизоляции сняли 9 июня, большую часть ограничений должны снять к 23 июня.
Путин распорядился 24 июня провести парад в честь 75-летия Победы, а с 25 июня по 1 июля пройдёт всероссийское голосование о поправках в Конституцию.
Сегодня 25 лет со дня захвата заложников в Буденновске
Сегодня 25 лет со дня захвата заложников в Будённовске - одного из крупнейших терактов в истории России.
14 июня 1995 года, во время первой Чеченской войны, отряд чеченских сепаратистов под руководством Шамиля Басаева взял в заложники около полутора тысяч человек в центральной больнице города Буденновска в Ставропольском крае. Террористы выдвинули ультиматум российским властям: прекратить боевые действия в Чечне и начать переговоры с главой сепаратистской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым. 17 июня российские военные предприняли неудачную попытку штурма больницы, после чего Кремль согласился на переговоры с Басаевым. Их вел по телефону тогдашний глава правительства России Виктор Черномырдин.
В результате переговоров заложники были освобождены, а отряду Басаева позволили вернуться в Чечню.
Всего в результате вооруженного захвата заложников в Буденновске погибли 129 человек, в том числе несколько десятков милиционеров и военнослужащих. Еще 415 были ранены. Вскоре после событий в Буденновске в отставку ушли руководители российских силовых ведомств - вице-премьер, министр по делам национальностей Николай Егоров, директор ФСБ Сергей Степашин и министр внутренних дел Виктор Ерин. Само нападение на Буденновск и его последствия называют одним из ключевых эпизодов первой войны в Чечне.
Шамиль Басаев стоял также за захватом заложников в школе в Беслане в сентябре 2004 года, в результате которого погибло ещё больше людей, чем в Будённовске - главным образом при штурме школы. Сам он в операции не участвовал. В 2006 году Басаев был убит российскими спецслужбами.
Дата 14 июня в Ставропольском крае объявлена Днем памяти жертв нападения на город Буденновск. На федеральном уровне эта дата практически не отмечается.
В Тбилиси предотвратили взрывы газа в трех многоквартирных домах
За последние дни в Тбилиси трижды предотвращали взрывы газа в многоквартирных домах. Об этом сообщили в газораспределительной компании «Тбилиси Энерджи». Факты утечек газа были зафиксированы в 8-м микрорайоне Глдани, 3-м микрорайоне Вазисубани и в поселке Вазисубани.
«Во всех трех случаях жители квартир оставили газовые краны открытыми. Газ, выходивший оттуда, скапливался в комнате», - говорится в сообщении. Жители указанных домов сообщили о запахе газа в службу быстрого реагирования «Тбилиси Энерджи» - «114». При помощи лазерных детекторов сотрудники службы проверяли подъезды и шахты лифтов. Обнаружить утечки во всех случаях удалось быстро.
В компании отмечают, что в указанных домах проживают десятки семей. «Тбилиси Энерджи» призывает граждан соблюдать правила безопасного потребления бытового газа.
«Согласно законодательству Грузии, все жители несут ответственность за нарушение правил безопасности при потреблении газа на территории их квартир. Берегите себя, заботьтесь о жизнях своих соседей. Не оставляйте газовые краны открытыми без присмотра», - отметили в компании.
«Тбилиси Энерджи» регулярно сообщает о предотвращенных взрывах газа как в многоквартирных, так и в частных домах.
В Грузии за сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом
В Грузии за последние сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные приводит Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC).
С 26 февраля по 14 июня в Грузии лабораторно подтверждено 864 случая инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек. Общее число выздоровевших составляет 703 – за сутки один пациент с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровел и был выписан из медучреждения.
- В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 147 человек. В карантине остаются 2 795 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 252.
- По информации NCDC, по состоянию на 13 июня в стране проведено более 75,9 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.
В Болнисском муниципалитете Грузии подтверждены четыре новых случая коронавируса
В селе Мушевани Болнисского муниципалитета зарегистрированы четыре новых случая коронавируса, сообщил Первому каналу Грузии мэр Болниси Давид Шеразадишвили. По его словам, все инфицированные находились в режиме самоизоляции. Сегодня, 14 июня, их переведут в соответствующее медицинское учреждение.
Два дня назад эпидемиологи взяли в селе Мушевани 21 образец для анализов на коронавирус, из которых четыре оказались позитивными, остальные отрицательные.
- В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 135 человек. Общее число выздоровевших составляет 702. В карантине остаются 2 795 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 252.
COVID-19: За сутки в Армении выявлено 663 новых случая коронавируса, скончались 5 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 663, в общем составив 16 667.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 14 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 133 и сейчас составляет 6 214.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 269. Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 91 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 093, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 82 324, сообщает Радио Азатутюн.
Пашинян: Основным источником коронавирусной инфекции сегодня являются дворы
Анализ показывает, что дворы сегодня являются основным источником распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге по коронавирусу.
«Я думаю, что мы должны не только решить проблему эпидемии с помощью дисциплины, но и решить следующую проблему: государственный порядок и дисциплина, которые в настоящее время устанавливаются в Армении, в том числе усилиями многих граждан, должны быть выражением нашей свободной воли», - заявил премьер-министр.
Никол Пашинян отметил, что параллельно с этим будут также использоваться определенные административные меры. «Как показывает опыт, многие граждане, к сожалению, не соблюдают противоэпидемические правила, и ходят слухи, что примененные к настоящему времени административные штрафы будут отменены. Я хочу сказать, уважаемые соотечественники, такие надежды тщетны», - заявил премьер-министр.
Пашинян добавил, что сотрудники полиции в штатском будут также вовлечены в соблюдение противоэпидемических правил, отметив при этом, что они не будут действовать лично, но будут оповещать ближайших сотрудников полиции с целью привлечения нарушителей масочного режима к административной ответственности, сообщает Радио Азатутюн.
Близ курорта Абастумани продолжают тушить лесной пожар
Близ курорта Абастумани продолжают тушить лесной пожар. Для координации работ по тушению лесного пожара развернут полевой штаб. Об этом сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Сообщение о пожаре в сосновом лесу поступило в центр управления общественной безопасностью «112» примерно в 2 часа дня 13 июня. На месте были мобилизованы 65 пожарных-спасателей. В Абастумани стянули пожарные бригады не только Самцхе-Джавахети, но и соседнего региона Квемо Картли. К работам также были подключены два вертолета пограничной полиции. Накануне они произвели 13 вылетов, сбросив на очаги 26 тонн воды.
Уже к вечеру пожар удалось локализовать. В течение всей ночи в лесном массиве оставались 25 пожарных. При этом непрерывно продолжался мониторинг очагов с помощью дронов с термодатчиками.
Работы по ликвидации пожара продолжаются до сих пор. В агентстве заявляют, что ситуация находится под контролем и опасности распространения огня нет, передает «Новости-Грузия».
В Грузии от коронавирусной инфекции скончался 14-й по счету пациент
В Грузии зафиксирована еще одна, 14-я по счету смерть пациента от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
Умер 68-летний мужчина, который проходил лечение в Первой университетской клинике Тбилиси. Как сообщил журналистам директор больницы Леван Ратиани, пациента перевели к ним из сепсис-центра 4 апреля. Несмотря на то, что коронавирусная инфекция у мужчины уже не фиксировалась, он оставался в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственного дыхания – осложнения после COVID-19 добавились к нескольким хроническим патологиям.
«В динамике была выражена дыхательная недостаточность. Он был переведен на искусственное дыхание, гемодинамика была нарушена. В анамнезе были артериальная гипертензия и сердечная недостаточность. Проведенное лечение оказалось безрезультатным и, к сожалению, пациент умер», - сказал Ратиани.
Скончавшийся был сотрудником Национального банка Грузии, говорится в заявлении НБГ.
- Предпоследняя, 13-я смерть пациента с коронавирусом была зафиксирована в Грузии 2 июня. Тогда скончался пожилой мужчина, житель села Мушевани Болнисского района, проходивший лечение в Республиканской больнице Тбилиси.
- С 26 февраля по 13 июня в Грузии был зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом. 14 новых фактов установлено за последние сутки. В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 135 человек. Общее число выздоровевших составляет 702. В карантине остаются 2 795 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 252.
В Лондоне прошли акции протеста, десятки людей арестованы
В Лондоне полицейские подверглись нападениям со стороны демонстрантов во время многотысячной акции протеста, несмотря на предупреждения властей о недопустимости массовых мероприятий. Группы активистов, включая крайне правых, заявили, что прибыли для защиты памятников национальной истории.
Более ста человек были арестованы в ходе протестных выступлений в Лондоне, заявил представитель Скотланд-Ярда. Он назвал причины арестов - силовые действия, нарушающие общественный порядок, нападения на полицейских и ношение холодного оружия. Несколько полицейских получили во время стычек легкие травмы.
Британский премьер Борис Джонсон подчеркнул, что «расистскому бесчинству» нет места на улицах британских городов. Одновременно в Лондоне и других городах проходили акции против расизма, сообщает Би-би-си.
Лондонская полиция запретила участие в массовых акциях нескольким группам, явно намеренным продемонстрировать силу, как это было неделю назад в выходные дни. Полиция также назначила время завершения манифестаций - 17 часов. Однако и после истечения разрешенного времени, некоторые протестующие оставались на своих местах.
На месте проведения акций полиция уделила особое внимание памятнику Уинстону Черчиллю, который на днях был осквернен надписью, характеризующей Черчилля как расиста. В субботу памятник был накрыт защитными панелями.
В Афанистане жертвами серии нападений стали 17 человек
В Афганистане жертвами нападений экстремистов сегодня, 13 июня, в разных провинциях страны стали не менее 17 человек. Пока никто не взял на себя ответственности за убийства.
На востоке страны в провинции Хост погибли 8 человек, среди которых претендент на депутатское место на прошедших в Афганистане в прошлом году парламентских выборах.
В провинции Логар, в городе Пули Алам, также на востоке страны, вооруженные экстремисты ворвались в дом и застрелили женщину и трех ее дочерей.
На северо-востоке страны, в провинции Бадахшан, были застрелены четверо милиционеров из проправительственных отрядов. А в северной провинции Тахар был убит священник.
В последние недели в Афганистане участились вооруженные нападения и убийства. Одновременно, появляются сообщения о том, что между представителями талибов и правительства якобы ведутся консультации относительно установления долговременного перемирия.
Сосновый лес горит у курорта Абастумани - к тушению подключены вертолеты
В сосновом лесу близ курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) тушат пожар – к работам подключены два вертолета пограничной полиции МВД Грузии. Об этом сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным ведомства, сегодня, 13 июня, в центр управления общественной безопасностью «112» поступило сообщение о том, что в лесном массиве замечено задымление. Вскоре после получения сообщения на место прибыли пожарные-спасатели службы. К этому времени огонь распространился уже на довольно большую территорию. В Абастумани были стянуты пожарные бригады не только Самцхе-Джавахети, но и соседнего региона Квемо Картли.
Пожар удалось локализовать. Как отмечают в агентстве, к настоящему времени ситуация находится под контролем и опасности распространения огня нет. До полной ликвидации пожара на месте продолжают работу 65 пожарных-спасателей. Воду на очаги сбрасывают и вертолеты.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», в августе 2017 года в лесу у Абастумани произошел масштабный пожар. Тогда в течение трех дней более 1,5 тысяч пожарных и лесничих боролись с огнем. Потушить пожар удалось только после того, как к работам была подключена авиация из Турции, Украины и Азербайджана.
До 2 550 увеличилось число зараженных COVID-19 в Ингушетии
Число зараженных коронавирусом в Ингушетии увеличилось до 2 550, выздоровевших - до 2 113. 374 человека госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 204, сообщил сегодня, 13 июня, оперативный штаб Ингушетии на своей странице в Instagram.
Состояние 16 пациентов с коронавирусом в Ингушетии оценивается как тяжелое, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По данным штаба, под медицинским наблюдением остаются 1 096 человек. За период пандемии от COVID-19 в республике скончались 63 человека.
В Париже проходит манифестация против полицейского насилия
В Париже сегодня, 13 июня, несколько тысяч французов вышли на площадь Республики с протестной акцией против полицейского насилия - несмотря на запрет проводить в общественных местах любые мероприятия с участием более десяти человек. Полиция не дала протестующим возможности выйти с площади и продолжить движение до здания Оперы Гарнье, сообщает RFI.
Префектура полиции решила не настаивать на применении санитарных ограничительных мер в связи с эпидемией, но ограничила место проведения акции площадью, где собрались участники манифестации.
Полиция также рекомендовала владельцам кафе, ресторанов и магазинов, которые могли бы оказаться на пути следования колонны манифестантов, временно закрыть свои двери.
Префектура полиции в твиттере сообщила, что манифестанты могут покинуть площадь по любой из улиц, кроме бульвара Сен-Мартен, по которому должен был пройти марш. Однако, как сообщает Le Parisien со ссылкой на очевидцев, полиция не дает протестующим покинуть место проведения акции.
В Азербайджане выявлены 352 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены 352 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 196 выздоровели и выписаны из больниц, сообщил сегодня, 13 июня, Оперативный штаб при кабинете министров.
Согласно тому же источнику, за последние сутки скончались два человека, у которых был подтвержден COVID-19, передает агентство Turan.
Общее число инфицированных в Азербайджане достигло 9 570. Из них 5 309 излечились, 115 - умерли, 4 146 – активных больных продолжают лечение в медучреждениях специального режима.
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