Полиция отпустила задержанных накануне сторонников Гагика Царукяна

Полиция Армении накануне подвергла административному задержанию 252 сторонника лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, которые пришли поддержать его к зданию Службы национальной безопасности в Ереване.

Как сообщили в пресс-службе полиции, они «не подчинились требованиям о соблюдении социальной дистанции с целью предотвращения распространения коронавируса и о прекращении собрания».

Согласно сообщению, после составления протоколов задержанные были отпущены.

В то же время, в отношении некоторых граждан возбуждено уголовное дело по факту ч. 1 ст. 225.1 (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием). Максимальная санкция по указанной статье предусматривает двухмесячный арест.

В полиции напомнили, что в период объявленного из-за коронавируса с 16 марта по 13 июля чрезвычайного положения в стране запрещены массовые собрания.

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян поздно вечером в воскресенье вышел из здания Службы национальной безопасности, где в течение дня находился на допросе в связи с рядом возбужденных против него уголовных дел.

В беседе с журналистами Царукян не стал представлять подробностей допроса. Он вновь подчеркнул, что дела против него являются «политическими».

«Все сегодняшние действия были политическими. Есть бумаги, состряпанные бумаги. Если все это было после моего заявления [с призывом о смене правительства – ред.], то все это носит политический характер», - в краткой беседе с журналистами заявил Царукян.

Царукян подчеркнул, что является собственником бизнесов и не связан с их управлением.

Отметим, что ряд уголовных дел касается незаконной предпринимательской деятельности компаний, которыми владеет Царукян.

Ранее в беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян заявила, что происходящие вокруг Царукяна события находятся в правовом поле.