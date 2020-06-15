Казахстан планирует восстановить авиасообщение с Грузией в первую очередь

Казахстан с 20 июня планирует поэтапно восстановить международные авиарейсы. В список стран, с которыми авиасообщение будет восстановлено в первую очередь, внесли Грузию. Об этом сообщает zakon.kz.

В первую категорию стран входят КНР, Южная Корея, Япония, Грузия и Тайланд. Прибывающих из этих стран будут лишь анкетировать и измерять температуру.

Ко второй категории отнесли Турцию. Пассажиры, прибывшие в Казахстан из этой страны, будут заполнять анкету и проходить термометрию. При наличии справки об отсутствии коронавируса, с момента получения которой прошло не более 5 суток на момент прибытия в Казахстан, они попадают в страну без ограничительных мер. Если такой справки нет, иностранцам нужно будет пройти ПЦР-тест по месту прибытия, казахстанцам - по месту проживания. Пройти тестирование прибывшие должны в течение 48 часов со дня прилета. Если анализ не будет сдан, территориальные департаменты Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг должны принять соответствующие меры.

К третьей категории отнесли остальные страны. Туда рейсы пока запрещены.

Грузия планирует восстановить международные рейсы с 1 июля. Однако список «безопасных» стран пока уточняется. К примеру, запуск туризма между Грузией и Израилем откладывается.