Казахстанские чиновники переходят на самоизоляцию, заседание правительства перенесено

«Будет однозначное число или до 20 случаев, и мы должны к этому приспособиться. По имеющейся сегодня у нас ситуации, нет необходимости для того, чтобы возвращать чрезвычайное положение», - заявил «ИнтерпрессНьюс» директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Он отметил, что ужесточение потребуется в том случае, если в Грузии будет зафиксировано то, что происходит в некоторых европейских странах и по соседству от нее.

По его словам, сейчас необходимо соблюдать существующие правила. «Теперь нам нужно нечто другое – соблюдать те минимальные ограничения, которые сейчас существуют: носить маски, сохранять социальную дистанцию и избегать многолюдных собраний. И если мы скажем об ужесточении, то должно быть ужесточено именно это, чтобы были соблюдены существующие минимальные ограничения, а не то, чтобы вводился «комендантский час» и прекращалось движение между городами», - сказал Церцвадзе.

По его словам, также преждевременно говорить о второй волне, поскольку первая еще не закончилась. Как сказал Церцвадзе, высока вероятность того, что первая и вторая волна потянутся друг за другом и разрыва между ними не будет.

«Давайте не будем делить на волны, пока во всем мире продолжается первая волна. Да, количество случаев заболевания уменьшилось, но это уменьшилось у нас - в Грузии, а также в нескольких странах Европы, где показатель инфицирования тоже сравнительно снизился. А если вы посмотрите на мировые данные, число случаев в мире растет с каждым днем. Все это – продолжение первой волны, которая еще полностью не закончилась, так что, пока говорить о второй волне нельзя. Об этом говорить можно, когда полностью закончится первая, т.е. не будет ни одного случая, и этот период продлится определенное время, например, две недели. Нынешнее положение нужно считать продолжением, остатком первой волны. Первая волна ослабла, но продолжается», - заявил Церцвадзе.