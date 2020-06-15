Спектакли и свадьбы на фоне «курсантовируса»

Сегодня в Абхазии сделан еще один шажок по возвращению после введенных в конце марта карантинных мер к нормальной жизни – разрешены работа спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов, оказание стоматологических услуг теперь уже и неэкстренного характера, снят запрет на проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий. Но осталось самое главное и волнующее практически все население Абхазии – закрытая абхазо-российская граница на Псоу, что не дает турбизнесу возможность начать летний сезон.

В минувший четверг Радио «Эхо Кавказа» рассказывало: в тот день на заседании координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции премьер-министр Абхазии Александр Анкваб упомянул, что соответствующий документ по итогам заседания президент страны подпишет, скорее всего, в понедельник. Но Аслан Бжания подписал распоряжение об отдельных мерах по защите населения Абхазии от COVID-19, которые будут действовать до 1 июля 2020 года, уже в пятницу вечером. Согласно ему, сохраняются ограничительные меры в отношении въезда в Абхазию иностранных граждан и лиц без гражданства. Также запрещена деятельность магазинов беспошлинной торговли на абхазо-российской границе. До 1 июля запрещается бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения.

Напомню, что на упомянутом заседании штаба самая продолжительная дискуссия развернулась вокруг вопроса: разрешить проведение массовых мероприятий только под открытым небом, или же и в закрытых помещениях тоже, причем главным образом тут подразумевались театральные спектакли. Решение тогда так и не было принято, консультации, сообщил руководитель штаба Анкваб, будут продолжены и на следующий день… А вот про разрешение проведения свадеб и подобных массовых мероприятий на заседании штаба дискуссии, собственно, не было. Просто в ходе разговора было констатировано, что свадебные залы не работают, но в больших палатках, под навесом, как в былое время, свадьбы уже начали проводить, не спрашивая, естественно, на это разрешения муниципальных властей. По ходу отчета главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, которая заговорила об этом, Александр Анкваб пошутил:

«Съездили бы, повеселились… И нас пригласили бы. Штабом поразвлекались бы. Всякое бывает в нашей штабной жизни. Но не пригласили. Это упущение. Согласен».

Словом, «на улице» у владельцев и сотрудников свадебных залов, театральных актеров и режиссеров и некоторых других сегодня праздник. В ответ на обновленный статус в «Фейсбуке» гендиректора Сухумского Русдрама Ираклия Хинтба, который с восторгом оповестил вечером в пятницу об этой новости своих «френдов», посыпалась уйма комментариев-поздравлений. Кстати, незадолго до этого он с огромной благодарностью написал о том, что народная артистка России и Абхазии, оперная дива Хибла Герзмава решила оказать финансовую помощь Русдраму, чтобы в эти трудные времена пандемии поддержать коллектив.

Добавлю, что вчера решением священноначалия Ново-Афонского монастыря он открылся для посещений.

Ясно, и это не раз подчеркивалось на заседании штаба, что послабления ограничительных мер не «выйдут боком» для жителей Абхазии только в случае, если граница пока останется на замке. Ведь почти все зарегистрированные в республике с начала мая случаи заражения COVID-19 связаны с возвращением домой курсантов российских военных вузов, из-за чего один интернет-пользователь окрестил эту болезнь в Абхазии «курсантовирусом». Такая же ситуация, как известно, и в Южной Осетии, где на сегодня 47 инфицированных. В Абхазии по-прежнему самое благополучное положение среди всех государств и регионов Кавказа: 37 заболевших за весь период, или 154 в пересчете на миллион жителей. А вот самое худшее – в Армении (5.225 на миллион при 344 летальных случаях). В Дагестане заболевших 2.046 на миллион, но почти столько же, как в Армении, умерших – 309. Серьезные вспышки коронавируса зафиксированы в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии (в последние дни)….

Относительное внутреннее эпидемблагополучие вызвало в абхазском обществе расслабленность. Так, побывав вчера на Сухумском центральном рынке, я, как «в старые добрые времена», увидел его переполненным покупателями, среди которых не было ни одного в маске, а на платной автостоянке рядом – ни одного свободного места. А в сочетании с надеждами на преодоление материальных проблем с помощью успешного курортного сезона это благополучие породило резкую активизацию просьб и требований без промедления открыть абхазо-российскую границу на Псоу. Сразу же после сообщений в СМИ о заседании штаба некто организовал в соцсетях сбор подписей под петицией на эту тему.

А позавчера, в субботу 13 июня, около 15-20 жителей приграничного поселка городского типа Цандрипш собрались у КПП «Псоу», требуя от абхазских властей открыть границу. (Интересно, для чего – чтобы можно было дойти до середины моста через реку Псоу? Ведь без соответстующего решения Москвы это не имеет никакого смысла). Глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш, который встретился с протестующими, рассказал после в СМИ, что это были работающие на границе – в основном, перевозчики грузов на тачках. (Одни называют их «тачкистами», другие – «тачечниками»). «В существование коронавируса они категорически не верят, но нам удалось прийти к соглашению, и люди разошлись», – отметил Хагуш. Собравшиеся на границе жаловались на проблемы с деньгами. «Администрации поселка Цандрипш и Гагрского района окажут им помощь. Хотя все это время о них никто и не забывал, помогали продуктами питания, медикаментами», – сказал Хагуш и добавил, что мужья некоторых собравшихся на женщин работают на российской стороне и из-за закрытой границы не могут попасть на территорию Абхазии. Видео об этой акции было размещено в социальных сетях.

Вот несколько характерных комментариев «за» и «против» к этой информации на интернет-форумах и в «Фейсбуке»: «Если первого июля не откроют границу, будем собирать людей и выходить на улицу с протестами!!!»; «Необходимо учесть, что любой отдыхающий, проявивший признаки инфекции, автоматически ставит гостевой дом в статус обсервации. Далее хозяин становится ответственным за карантин, когда все, кто находился на проживании, становятся изолянтами и любые контакты с окружающими приравниваются к умышленному инфицированию. Это уже не шутки. Здесь и материальные, и репутационные потери»; «Ели одну мамалыгу и еще поедим, зато наш народ будет жить»; «Ваш невидимый вирус – все это туфта, больше паники! Люди от рака больше умирают, но почему-то эту статистику никто не ведет. Это должно быть понятно уже всем – что это было выгодно там, наверху, что-то мутят...»; «Что за бред, какой митинг! Вы не видите, что творится в Дагестане. Они тоже устраивали митинги. Я вижу, что мы допрыгаемся. Я – против открытия границы!».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия