«Уже объединились около 30 партий, но это объединение настолько хрупкое»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает оппозиционные партии объединиться и выступить на предстоящих выборах единым списком для победы над «Грузинской мечтой». Возможно ли это в принципе, и позволит ли этот сценарий одержать победу над правящей партией? Мы поинтересовались мнением пользователей социальной сети Facebook по этим вопросам.

– Сможет ли оппозиция объединиться?

Миша: «Объединение оппозиции не такой уж и простой процесс. У нас очень много партий, у которых совершенно разные позиции, видения внешнего и внутреннего курса. Я перед выборами часто слышал разные мифы о возможном объединении оппозиции, которые никогда не претворялись в жизнь. Вообще в странах, где выборы проводятся справедливо, демократично и с учетом всех процедур, говорить о шансах каких-либо политических объединений нет смысла, все решается на голосовании. Но, естественно, если сделать элементарные математические вычисления, станет понятно, что у оппозиции будет больше шансов на победу, если она объединится».

Наталья: «Самое главное, что надежды нет ни на тех (на оппозицию), ни на других (на действующие власти). Как бы эта оппозиция ни объединилась и что бы ни предлагала, априори всем известно, зачем это делается. Не для того, чтобы нашей стране стало бы лучше, а всего лишь для личных интересов. Шансы есть и одних, и у других, заранее сказать, кто выиграет, невозможно, поскольку особой симпатией народа никто из них не пользуется».

Саломе: «Я думаю, что они не смогут объединиться, слишком уж у нас разная оппозиция. Можно сразу исключить то, что они будут единого мнения по всем вопросам, соответственно, их объединение невозможно. Но даже если такое произойдет, я думаю, что они все равно не смогут победить на выборах».

Давид: «Я думаю, такая возможность существует. Более того, для борьбы с таким «монстром» как «Грузинская мечта», со всеми ее финансовыми ресурсами и, в частности, возможностями Иванишвили, вполне логично было бы объединение оппозиции. У них появится больше шансов на победу».

Инга: «Знаете, что… мне кажется, что все, что связанно с Саакашвили, с его инициативами и призывами – это вчерашний день. Мы оставили это далеко в прошлом и сегодня прислушиваться к любым его словам – это возвращаться во вчерашний день, а мы прошли уже этот этап. Что касается возможного объединения оппозиции и победы на предстоящих выборах, я, наверное, воздержусь от ответа».

Елена: «Уже объединились около 30 партий, но это объединение настолько хрупкое… у них нет ни общего видения внешней политики Грузии, ни общей программы экономического развития страны, что очень важно в условиях глобального экономического кризиса. Они показывают лишь силу единства, во имя общей цели, во благо народа. Но тут есть одно большое «но»: во-первых, это большие амбиции тех, кто у руля (оппозиции) – это всем известная бывшая правящая партия «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия». Во-вторых – это репутация тех партий, которые не хотят себя ассоциировать с прежней властью».

Гоча: «Я не особо верю в то, что наша оппозиция сможет объединиться. Возможно, на первом этапе все и будет выглядеть как объединение группы единомышленников, однако, когда дойдет дело до дележа мест в парламенте, а это, естественно, произойдет еще до выборов, начнутся конфликты и раскол. Я не думаю, что в таком виде оппозиция сможет победить правящую партию».

Като: «Было бы очень странно, если бы эти люди, которые, казалось бы, лишь недавно поносили друг друга и не соглашались ни по одному вопросу, объединятся, чтобы победить на выборах. Люди не дураки и эту фальшь поймут. И все же, если такое и произойдет… мне кажется, у «Грузинской мечты» достаточно высокий рейтинг сохраняется. Более того, я думаю, что во время эпидемии коронавируса он стал еще выше, поскольку они справились с ситуаций, как надо. Люди будут за них (за «Грузинскую мечту») голосовать».