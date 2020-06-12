Тбилиси попросил рассказать ему про Саакашвили

Михаил Саакашвили дал новый повод для грузино-украинского недопонимания. Тбилиси попросил украинского посла объяснить заявления третьего президента Грузии о желании быть на передовой в политической борьбе с Бидзиной Иванишвили. Что, в свою очередь, возмутило оппозицию. Впрочем, сами грузинские оппозиционеры не в восторге от планов Саакашвили стать локомотивом в предвыборной борьбе в Грузии.

Пока украинский посол Игорь Долгов в Тбилиси ехал в грузинский МИД, вызвавшего его министра иностранных дел Давида Залкалиани успел пожурить в Facebook Михаил Саакашвили из Киева. Он обвинил его в некомпетентности, в том, что он не удосужился узнать, что, будучи председателем исполкома национального совета по реформам, Саакашвили не является госслужащим. И потому волен в своих высказываниях.

Министра Залкалиани, как и других представителей «Грузинской мечты», возмутили планы Михаила Саакашвили. Накануне он призвал оппозицию объединиться, а сам намерен оказаться на передовой в борьбе против Бидзины Иванишвили и его партии и победить их в этой борьбе на выборах.

Грузинская власть сочла, что Саакашвили, как гражданин Украины, нарушил закон Грузии, поскольку иностранцам вмешиваться в избирательный процесс страны запрещено. Кроме того, напомнил журналистам министр Давид Залкалиани, по законам Грузии Саакашвили осужден. Потому и был вызван посол Украины.

После встречи с ним Залкалиани поспешил успокоить общество – стратегическому партнерству Грузии и Украины ничего не угрожает. Но Киеву все-таки придется предоставить Тбилиси официальную справку о статусе Саакашвили. Как этот вопрос был поставлен, рассказал сегодня журналистам Давид Залкалиани и добавил, что в свое время именно от таких вещей предостерегали грузинские власти партнеров, когда возражали против назначения Саакашвили на должность в Украине:

«Из заявлений Саакашвили выясняется, что он не представитель исполнительной власти и не госслужащий. Потому вопрос был таким: «Кем является Саакашвили?»

В устной форме на вопрос еще накануне ответил посол Украины Игорь Долгов:

«Позиция Украины состоит в следующем: Михаил Саакашвили не является официальным лицом в Украине, он не представитель исполнительной власти, он не гражданин Грузии, но он грузин по происхождению, и в душе он никогда не перестанет быть грузином. Конечно, Грузия является важной частью не только его прошлой политической жизни, но и сейчас Грузия постоянно в его сердце», – заявил грузинским журналистам Долгов, покидая здание МИД.

Вызов посла Украины на ковер из-за высказываний Саакашвили в Грузии возмутил многих. Лидер Лейбористкой партии Шалва Нателашвили принес извинения за действия грузинского правительства украинскому послу.

Тратить время на это, когда в Вашингтоне открыто стали называть Бидзину Иванишвили близким соратником Путина, посчитал непростительной ошибкой и лидер «Нацдвижения» Григол Вашадзе. Что же касается Саакашвили, который остается почетным председателем «Нацдвижения», он напомнил:

«Этот человек своей жизнью и деятельностью на посту третьего президента заслужил полное право комментировать происходящие в Грузии политические, экономические и социальные события».

Между тем следовать за идущим впереди Михаилом Саакашвили не захотели бывшие «Националы», объединенные сейчас в «Европейской Грузии». Один из представителей партии Отар Кахидзе заявил:

«На передовой те люди, которые находятся в Грузии и здесь противостоят Бидзине Иванишвили. У Михаила Саакашвили большой вес в «Нацдвижении», но не в других партиях, в том числе и в «Европейской Грузии».

Попытку Саакашвили возглавить оппозиционное объединение пресекла еще один его бывший соратник, лидер партии «Единая Грузия – демократическое движение» Нино Бурджанадзе:

«Иванишвили пользуется фактором Саакашвили, хочет максимально поляризовать ситуацию и поставить вопрос так: «Или Бидзина, или Миша». Цель нашего «оппозиционного стола» достичь многопартийности в будущем парламенте и исключить поляризацию».

«Оппозиционным столом» Нино Бурджанадзе считает те партии, которые участвуют в консультациях в офисе «лейбористов», но не входят в созданную «Нацдвижением» коалицию из 20 партий – «Объединенная оппозиция – сила в единстве».

Представители оппозиции тем временем сегодня отмечали, что близки к завершению консультаций по перераспределению и выдвижению кандидатов в мажоритарных округах.

Многие наблюдатели полагают, что власти не спешат списывать со счетов Михаила Саакашвили. И эта игра устраивает и «Нацдвижение». У него свой прочный электорат, и эту сплоченность на выборах в 2016-м обеспечивал Михаил Саакашвили, когда дистанционно, онлайн, обращался к сторонникам.

Об этом говорит и политолог Вано Мачавариани, беспокоясь, что «киевская» позиция Тбилиси льет воду на мельницу Москвы:

«Создавая пугало из Саакашвили, «Грузинская мечта» старается угодить не только своему избирателю, но и помогает набрать очки России. Власти делают ставку на неправильные противостояния и на неправильных людей и преследуют лишь одну цель – остаться надолго у власти».

Поэтому, отмечает Вано Мачавариани, нет ничего странного в том, что в Вашингтоне Иванишвили стали считать близким соратником Путина, который дестабилизирует Грузию.