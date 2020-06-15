Государственный долг вышел в тираж

Государственный долг Грузии с 2013 года почти утроился. Более чем наполовину госбюджет Грузии в нынешнем году будет исполнен за счет новых долгов.

Дефицит бюджета составит 8,5%. Его покрытие планируется за счет как внешних, так и внутренних заимствований. Именно этот пункт стал главным поводом для критики с стороны оппозиции. По словам главы фракции «Национального движения» Романа Гоциридзе, недопустимо планирование большей части поступлений в бюджет за счет долгов, при том, что власти согласились лишь на мизерные сокращения собственных расходов.

«Я не помню, когда в истории Грузии, даже во времена Шеварднадзе, внешний долг государства приближался к столь драматической отметке. Согласно документу, объем госдолга достигнет 56% ВВП, что является антирекордом. В 2012 году, когда мы ушли из власти, долг составлял 9 миллиардов лари. Он был накоплен со дня независимости Грузии до 2012 года. Правительство «Грузинской мечты» подняло долг до 28 миллиардов лари, только в этом году набрав долгов на 8 миллиардов. Понятно, что страна столкнулась с необходимостью получения иностранной помощи, но почему вы взяли на себя такой долг, когда можно было сократить много бюджетных расходов. Власти хоть и рапортуют о затягивании поясов, секвестрированы лишь расходы, которые из-за пандемии и так были бы сокращены – расходы на командировки за рубеж и прочее».

Действительно, согласно документу, внешний госдолг Грузии вплотную приблизится к критическому 60%-ному порогу, переступать через который запрещено органическим законом.

По словам профессора Тбилисского Госуниверситета Иосифа Арчвадзе, важен не общий объем внешнего долга, а то, насколько эффективно он используется. В целом, по словам эксперта, несмотря на троекратный рост внешних заимствований с 2013 года, ВВП Грузии также удвоился.

«У нас самый низкий уровень долга на душу населения в регионе, и следует отметить, что в мире нет стран без долгов. Более того, общий объем задолженности в мире почти в три раза превышает объем мирового национального продукта. Например, в Японии государственный долг составляет 102 тысячи долларов на душу населения, в Греции – 51 тысяча, в Израиле – 22 тысячи. В Беларуси – 10 тысяч, в соседнем Азербайджане – более 9 тысяч, в Армении – 5 тысяч, а в Грузии – около 2,5 тысячи долларов. Со дня обретения независимости Грузия заняла более 16 миллиардов долларов в виде государственных займов, 3/5 из которых были погашены».

Какие проблемы могут возникнуть у Грузии, если государственный долг достигнет критического порога в 60%?

По словам эксперта, приближение к пределу является нежелательным, так как это может осложнить привлечение новых кредитных ресурсов для страны или привести к повышению процентных ставок по другим кредитам. Когда долг страны находится на критическом этапе, кредиторы более осторожны при работе.

Необходимо отметить, что согласно одной из статей органического закона, сумма, необходимая для обслуживания внешнего долга, не должна превышать 5% ВВП. В этом году государство выделило 1,8 млрд лари на обслуживание долга, что составляет 3,7% ВВП. По сравнению с другими странами Грузия занимает 116-е место из 189 стран по этому параметру. По данным Международного валютного фонда (МВФ), несмотря на пандемию, Грузия к 2024 году улучшит свои позиции и переместится на 118-е место.

Важно и то, что все это происходит накануне возможного глобального кризиса. По словам профессора Университета Европы Гочи Тутберидзе, основной проблемой является не объем долга, а низкая компетенция правительства:

«Существует существенный риск, что в предвыборный год эти средства не будут потрачены на целевые нужды, а различными механизмами будут направлены на подкуп избирателей. Учитывая серьезные глобальные риски, я бы не желал, чтобы эти средства расходовались уходящей осенью кабмином. Есть и другой аспект, в случае проигрыша «Мечты» на выборах новые власти не смогут занимать дополнительные средства за рубежом, что может стать источником острого политического кризиса, так как потребуется изменение органического закона, для изменения которого потребуется две трети мандатов», – заявил эксперт.

Рассмотрение главного финансового документа страны с представителями парламентских фракций завершено. Согласно регламенту, проект прошел все стадии рассмотрения с фракциями и будет в ближайшие дни в одном чтении утвержден парламентом.