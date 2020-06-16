В России за сутки выявили 8248 инфицированных коронавирусом

В России за сутки выявлено 8248 инфицированных коронавирусом - на два больше, сколько вчера.

Умерли от COVID-19 за сутки, по данным Оперативного штаба, 193 человека. Выздоровели более 9700. Число выздоровевших за день впервые за несколько суток превысило число новых инфицированных.

Число новых выявленных случаев заражения в России за сутки уже месяц остаётся стабильным - от 8 до 9 тысяч.

РБК обратило внимание на то, что число людей, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в России в будни резко возрастает по сравнению с выходными. По всей видимости, это связано с тем, что в выходные из больниц реже, чем в рабочие дни, выписывают пациентов. В последние субботу и воскресенье новых инфицированных было почти в два раза больше, чем выздоровевших.

Всего в России за всё время эпидемии выявлено около 545 тысяч инфицированных, из них более 7 тысяч умерли, а около 245 тысяч продолжают лечение.

В то время как доля Москвы в числе заражённых постепенно снижается, в ряде регионов ситуация остаётся напряжённой. Власти нескольких субъектов федерации объявили об отмене парадов в честь 75-летия Победы, назначенных на 24 июня. Речь идёт уже более чем о 10 регионах, во вторник парад отменили власти республики Коми.