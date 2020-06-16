«Симметричный ответ» на обвинения в адрес лаборатории Лугара?

На днях председатель Верховного Совета Абхазии Джемал Гамахария на пресс-конференции, состоявшейся в Тбилиси, в пресс-клубе медиа-холдинга «Квира», сделал сенсационное заявление. А именно: прибывшее в апреле в Абхазию из Крыма подразделение радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота, на самом деле привезло некое биологическое оружие и разместило его на территории Абхазии под прикрытием борьбы с коронавирусом.

Прежде всего, надо напомнить, о каком Верховном Совете Абхазии идет речь, так как не только в абхазском, но и в грузинском обществе, похоже, в последние годы многие уже подзабыли, что это за институт власти. После грузино-абхазской войны 1992-1993 годов в Тбилиси размешаются исполнительная и законодательная ветви власти Автономной Республики Абхазия (в изгнании). Причем если при формировании правительства АРА есть еще, как говорится, пространство для маневра, то выборы в законодательный орган – Верховный Совет Абхазии, как он изначально, при своем формировании в 1991 году на территории Абхазии, назывался, с тех самых пор больше не проводились. В этот самый ВС Абхазии вошли изначально 26 грузинских и двое поддержавших их русскоязычных депутатов того созыва (из общей численности 65). И если в реальной Абхазии действует уже шестой созыв парламента, если вести счет с 1991 года, то сведениями о том, сколько из избранных почти тридцать лет назад депутатов ВС в изгнании по-прежнему в строю, и о поименном их составе не располагаю. Единственное, что знаю из Википедии: до 2004 года его возглавлял Тамаз Надареишвили, после него до 2009-го – Темур Мжавия, после него до 2019-го – Элгуджа Гвазава, а с 8 апреля 2019 – Джемал Гамахария. Заместителями председателями ВС сейчас являются Тамаз Хубуа и Давид Гвадзабия.

Интересно, что когда в 2006-2008 годах верхняя часть Кодорского ущелья Абхазии находилась под контролем тбилисских властей, тогдашний грузинский президент Михаил Саакашвили определил местом пребывания структур АРА расположенное там село Чхалта, но, насколько знаю, структуры эти отнюдь не спешили расставаться с намного более комфортными условиями жизни и работы в Тбилиси и обошлись парой летних «дачных» поездок в Чхалту.

Как видите, я не прибегаю к словам «так называемый» и им подобным, когда говорю про Верховный Совет АРА: ясно же, есть люди, которые так его называют. Но не могу в связи с этим не напомнить, как на грузинской стороне в своей боязни быть обвиненными в потакании сепаратистам доходят до смешного. В апреле, например, цитировал на «Эхе Кавказа» одного тбилисского политика, упоминавшего о «так называемой инаугурации новоизбранного так называемого президента Абхазии Аслана Бжания».

Но вернемся к пресс-конференции, с которой начал. «Еще в апреле в Абхазию из Крыма прибыло подразделение радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота. Завезли из Крыма, якобы на территории Абхазии провели какую-то дезинфекцию. В то время в Абхазии официально не был выявлен вирус, но эти люди туда прибыли. Тогда мы всерьез усомнились, с какой целью они туда прибыли. Насколько я знаю, обратно они не вернулись, что они делают и, извините за жаргон, что «чаличуют», не знаю. Когда против лаборатории Лугара проводится пропагандистская кампания, им это нужно для маскировки деятельности так называемого подразделения. Сами завезли биологическое оружие и разместили его на территории Абхазии под видом борьбы с ковидом», – заявил Гамахария.

Странно, что официальное лицо, давая пресс-конференцию, не удосужилось предварительно перепроверить информацию: ведь подразделение, о котором он говорит, прибыло в Абхазию 17 апреля, а первые пациенты с коронавирусом стали помещаться в больничный стационар на ее территории с 7 апреля, на декаду раньше? И это не считая того, что еще в конце марта в Абхазии был зафиксирован так называемый «транзитный» случай с COVID-19 и с того же времени в республике было введено чрезвычайное положение. Сообщений в СМИ об этом было множество. И откуда информация, что обратно подразделение не вернулось?

Удивительно, но Гамахария поддержал в пресс-клубе «Квира» и известный грузинский конфликтолог, эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе, хотя увидел тут несколько иное. Он сказал: «Очень важно, что на вопрос, который ставится в нашем соседстве – почему Грузии удалось лучше отреагировать на вызов коронавируса? – не был дан ответ. По их логике, эта проблема не могла быть решена только превентивными мерами, предпринятыми Грузией, и правильными действиями грузинских врачей. Власти Грузии часто говорят о том, что, если бы не было лаборатории Лугара, все намного было бы хуже. Значит, в лаборатории Лугара происходит такое, что вызвало низкую интенсивность пандемии в Грузии. Исходя из этого, что происходит – это интересно. Аналогичная лаборатория есть и в соседней Армении, и вы знаете, в каком положении находится Армения, есть и в других местах, но проблемы есть везде, а в Грузии нет. Важнейшей задачей химических войск, вошедших в Абхазию, было установить эту причину, а не превенция коронавируса в Абхазии. То есть, другими словами, это группа, ориентированная на разведывательную деятельность. Вот почему русские слишком настойчиво просят, чтобы их впустили в лабораторию Лугара».

Тут уже утверждение про некую разведывательную деятельность упомянутого подразделения. Хотя непонятно, каким образом такая разведка могла осуществляться из Абхазии, от которой до Тбилиси, в окрестностях которого расположена пресловутая лаборатория имени Ричарда Лугара, – около полутысячи километров; гораздо ближе «дотянуться», хотя не знаю как, до нее было бы уж из Южной Осетии.

В Грузии гордятся тем, что за весь период пандемии в ней было зарегистрировано, по последним данным, всего 236 в пересчете на миллион жителей случаев заражения корановирусом (правда, в Абхазии их еще меньше – 158), но повод ли это тут же начать подозревать тех, «кого мы не любим», в попытке выведать некий «лабораторный» секрет этого успеха? Что касается обвинений лаборатории Лугара в том, что там может производиться биологическое оружие, звучащих время от времени за пределами Грузии, то у меня нет привычки говорить о том, чего не знаю. Однако «симметричное» обвинение Джемала Гамахария выглядит сделанным по принципу «сам дурак».

Я связался с некоторыми службами в Абхазии, которые могли бы прокомментировать заявления в пресс-клубе «Квира». Начальник пресс-службы Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа напомнил, что в колонне, прибывшей два месяца назад из Крыма в Абхазию, было 13 спецавтомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У. Это было среди прочего сделано после обращения тогдашнего и.о. президента Абхазии Валерия Бганба к руководству РФ с просьбой помочь в борьбе с угрозой коронавирусной инфекции. В Абхазии был развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники. После того, как российские военнослужащие совместно с медицинскими специалистами Абхазии провели дезинфекционные мероприятия, они убыли на место постоянной дислокации. Подобная помощь тогда была оказана Российской Федерацией и ряду европейских стран, в частности Италии.

Позвонил я также пресс-секретарю российской военной базы №7, расположенной близ Гудауты, номер телефона которого мне дали коллеги. Но он оказался в отпуске. Взявший вместо него трубку сотрудник не захотел представиться, но сообщил про военнослужащих подразделения следующее:

«Они осуществляли при взаимодействии с подразделениями Республики Абхазия помощь по запросу соответственно абхазской стороны. Грузинская сторона уже неоднократно размещала подобную информацию на своих сайтах, в которой обвиняют Россию, причем необоснованно совершенно. Вот это чистой воды все фейки.

– Насколько знаю, это подразделение давно уехало…

– Уехало, уехало!».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия