«Не всегда мнение власти совпадает с мнением людей, которые живут в селах»

– Как вы считаете, в селах глав администраций должны назначать власти или эта должность должна быть избираемая?

Алексей Ломия: Все-таки уже пора прийти к тому, чтобы эта должность была избираемая сельчанами. Во-первых, это будет пилотный проект, чтобы в итоге апробировать на примере глав администраций сел – что-то вроде шерифа. Второе – тем самым мы уберем политику, потому что мы из года в год сталкивается с тем, что приходят «красные» – назначают своего, приходят «белые» – назначают своего. И не всегда мнение власти совпадает с мнением людей, которые живут в этих селах. В селах это уже можно сделать. Я думаю, что в перспективе можно будет посмотреть, как это работает и пойти дальше – (на) глав администраций районов, городов, тоже экстраполировать эту ситуацию.

Элеонора Когония, журналист: У меня очень противоречивые чувства к данному вопросу. Первое, сегодня не имеешь денег – никакие выборы ты не выиграешь. Второе, мы выбираем депутатов, и, тем не менее, мы недовольные. Выбираем президента – я бы сказала то же самое. И поэтому в идеале звучит это очень хорошо, что сельчане будут иметь возможность выбирать себе главу села. И в то же время, исходя из философии абхазских выборов, я бы сказала, что у меня, конечно, остаются сомнения, что образованный, порядочный, не коррумпированный человек выиграет на выборах. А так, почему бы и нет, если внесут поправку в закон. Я, в принципе, не выскажусь против.

Ричард Чкадуа: На мой взгляд, исполнительная власть в районах, в селах, в городах должна быть избираемая. Главный аргумент для этого – то, что девять из десяти вариантов будет выбираться глава администрации из жителей того района или села. Мы прекрасно понимаем, что люди будут выбирать из числа собственных жителей, с кем они прожили всю жизнь, на кого они надеются. И кто будет реально понимать проблемы того или иного административного центра, которые он сможет впоследствии решать. Уже будет прямая связь между населением и исполнительной властью. Это было бы очень хорошо!

Валентин Нюшков: Да, я считаю, что в селах глав администраций непосредственно должен выбирать народ, потому что избиратель может свои проблемы донести тому, кому он доверил власть, кого он выбрал.

Астанда Ардзинба: Я уверена, что сами жители должны выбирать своих глав. В первую очередь, как мы видим, у нас меняются президенты, периодически, и каждый раз начинается эпопея с назначениями. Я вообще не понимаю, по каким критериям выбирает президент глав районов и сел. Только вижу, что по тем критериям, в его ли команде человек или не в его команде. Часто снимают людей с должности без объяснения причины. И вот только когда назначают человека, которого жители совершенно не хотят видеть своим главой села, мы задаемся вопросом: может, лучше, чтобы жители проголосовали? Во многом будет эффективнее, если будет какой-то конкурс на это место в виде выборов, когда будет своя программа, свои идеи по развитию города, села, а не просто получил место за то, что был в штабе во время избирательной кампании.

Бакур Бебия: Как пилотный проект можно было бы принять в городе или в селе, и тем самым показать, какой будет результат, потому что точно сказать, как лучше, мы не сможем.

Джамал Хагба: Конечно, должны избирать люди, это логично, это понятно, потому что человека, которого изберут люди – он будет соответствовать их чаяниям.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия