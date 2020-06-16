Девять кандидатов, трое – с судимостями

В Абхазии завершилась регистрация кандидатов в депутаты парламента. Повторные выборы пройдут 12 июля по четырем округам, зарегистрировались девять претендентов. У троих – погашенные судимости.

После президентских выборов депутатский корпус лишился четырех избранников: Аслан Бжания стал президентом, Александр Анкваб – премьер-министром, Дмитрий Дбар назначен руководителем министерства внутренних дел и Юрий Хагуш – исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района.

На 12 июля назначены повторные выборы, чтобы заполнить образовавшуюся в парламенте брешь и восстановить численность депутатского корпуса. Инициативные группы граждан выдвинули девять кандидатов на вакантные места.

Вчера рабочая группа Центральной избирательной комиссии приняла решение о регистрации всех кандидатов.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия заверил, что все документы были представлены и изучены, а регистрация прошла без осложнений: «Выдвижение кандидатов в соответствии с нашим законом – это прерогатива инициативных групп и политических партий. Политические партии не выдвигали никого, все выдвиженцы были от инициативных групп. Материалы были представлены в соответствии с требованиями закона и были нами своевременно получены. Мы единовременно приняли все решения о регистрации в силу того, что количество кандидатов небольшое, вы знаете, что участвуют девять человек по четырем округам, трое из них идут по 31 Кындыгскому избирательному округу, по остальным округам выдвинулись по два кандидата. Кроме всего прочего были представлены материалы, связанные с прохождением экспертизы в милиции на предмет заболеваниями алкоголизмом и наркоманией, характеристик, всех остальных личных дел. Все было изучено, и поэтому решение без сучка и задоринки было принято».

Тамаз Гогия сообщил, что из девяти кандидатов трое – с криминальным прошлым, однако, абхазские законы не запрещают им избираться: «Три кандидата, у которых по данным МВД: у одного прекращено дело по примирению сторон, один попал под амнистию, у третьего судимость была погашена. Это не является поводом препятствовать в участии их в выборах.

Е.З.: У кого из кандидатов была судимость?

Т.Г.: Ну, давайте мы не будем сейчас говорить об этом, у них снята судимость, мы изучили документы, проверили факт снятия судимости, поэтому, зачем сейчас раздувать это? Три человека у нас таких…»

По словам Тамаз Гогия, не только ранее судимые, но и употребляющие наркотические вещества могут беспрепятственно избираться на высшие государственные должности в Абхазии: «Больные – это понятие очень сложное, определение очень сложное, употребляющие и больные – это разные понятия, поэтому у нас есть такой формальный повод направлять людей в специализированные структуры, которые предоставляют справки, что они у них как больные не числятся, что они прошли тест на употребление. Но даже тест на сиюминутное употребление не является поводом для недопущения к участию в выборах. Вот такая коллизия есть в нашем законе, поэтому употребляющий может участвовать в выборах, а вот больной – нет, а чтобы быть больным, надо заводить историю болезни, быть зарегистрированным там, выписка должна быть, процедура вам известная».

В итоге, по Бзыпскому избирательному округу выдвинулись: Тамази Лейба – в прошлом глава поселка Бзыпта, председатель окружной комиссии этого же округа, в данное время безработный, экономист; и предприниматель Тимур Бейя – сын экс-министра внутренних дел, который был участником конфликта за обладание собственностью гагрского муниципалитета и во время ссоры ранил из пистолета Лесика Сабуа пенсионера и ветерана войны.

От Отхарского избирательного округа баллотируются Алмасхан Барцыц – врач-уролог Пицундской городской больницы и депутат Гагрского районного собрания; и Робестан Габлия, который до мая нынешнего года возглавлял Госкомитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

На Гудаутском избирательном округе будут конкурировать Астамыр Ахба – председатель Гильдии абхазских отельеров и в недавнем прошлом сотрудник министерства по курортам и туризму; и Алхас Хагба, который уже выдвигался в депутаты в 2017 году по одному округу с Александром Анквабом, но за четыре дня до голосования снял свою кандидатуру.

И, наиболее острая борьба, вероятно, предстоит в Кындыгском округе, где на одно место претендуют трое: Гарри Кокая, о котором можно узнать, что он является российским поставщиком грузов и числится в списке кандидатов в присяжные заседатели для районных судов г. Москвы на 2018-2020 годы; Джансух Адлейба – участник протестов против сухумской мусорной свалки и участник голодовки за внесение изменений в антикоррупционный закон о декларировании доходов и расходов государственными служащими и депутатами; и Аидар Квициния со второй попыткой избираться в парламент, в 2017 году он боролся, но проиграл, член мотоклуба «Айнар Абхазия».

С момента регистрации начинается агитационный период, ЦИК уже принял предварительное решение о предоставлении эфирного времени на канале Абхазского телевидения всем кандидатам. На следующем заседании проведут жеребьевку и определят очередность выступлений в эфире АТ.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия