Абхазия: есть ли отдых в карантине?

Эксперты Центра социально-экономических исследований вместе со специалистами в сфере туризма обсуждали перспективы курортного сезона в Абхазии в условиях пандемии. Санитарно-эпидемиологическая служба предъявляет длинный перечень требований к объектам размещения и к туристам. В центре дискуссии был вопрос: как выполнить эти требования и совместить карантин с желанием одних заработать, а других – отдохнуть и расслабиться?

Центр социально-экономических исследований проводит научно-практический семинар по теме «Новая фаза кризиса: вызовы и возможные ответы», организует встречи со специалистами и дискуссии. Сегодня обсуждали туризм.

Экономист Центра Амра Цушба оценила потери отрасли в условиях коронавируса и закрытых границ: «Мы исходили из официальной статистики, это более 131 тысячи туристов в коллективных местах размещения и около 1 млн экскурсантов. В туризме занято около 6% от общей численности занятых в экономике. Это составляет 2600 человек. Но необходимо отметить, что создание одного рабочего места в туризме приводит к созданию пяти рабочих мест в смежных с туризмом отраслях. И мы видим, что численность занятых в случае срыва туристического сезона может снизиться на 15-20 тысяч человек. По данным Минэкономики, туризм дает около трети налоговых поступлений. Собственные налоговые доходы республиканского бюджета на 2020 год запланированы в размере 1 млрд 977 млн рублей, тогда потери составят почти 650 млн рублей, если туристический сезон не состоится».

ЦСЭИ предлагает дать налоговые льготы и отсрочки выплат по всем видам налогов, снизить ставки на социальное страхование и отчисления с фонда оплаты труда с 20% до 10%, ввести в действие программу льготного кредитования и каникулы на выплату процентов и погашение основного долга по кредитным договорам на строительство и реконструкцию гостиничных комплексов.

Самое сложное, считает экономист, это непредсказуемость. Никто не может сказать, когда кончится пандемия, откроются границы и наладится туризм.

Главный санитарный врач г. Сухум Алла Беляева отметила, что почти все случаи заболевания в Абхазии были привнесены извне, в основном, курсантами российских военных училищ и вузов из Москвы и Санкт-Петербурга. Благодаря своевременной изоляции удалось остановить распространение инфекции, но приезд туристов может резко изменить ситуацию и вызвать всплеск заболеваемости. Мониторинг социальных сетей показывает, что в Абхазии большое количество людей, которые не верят в существование коронавируса и не придерживаются никаких санитарных норм. В местах скопления никто не носит маски и перчатки, никто не соблюдает необходимую дистанцию.

Алла Беляева огласила длинный перечень санитарно-эпидемиологических норм, которых должны строго придерживаться владельцы и персонал курортных объектов и туристы: «Главное, что нас беспокоит, как сделать, чтобы нам не завезли? ПЦР-исследование показывает вирусовыделение в данный момент. Сделал человек этот анализ во Владивостоке. Семь дней он ехал на поезде, приехал и что мы с ним делаем? За эти семь дней он мог заразиться несколько раз. Он должен сдать повторный анализ в Сочи? Или он должен сдать повторный анализ, когда он заехал к нам? Анализ будет выполняться в течение суток, где мы на это время должны разместить его? Справка об эпидокружении… Все эти анализы в Российской Федерации платные. Мы даем нагрузку на туриста еще и в финансовом плане. Ему надо побегать и собрать эти справки и плюс еще заплатить за анализы. Захочет ли он это делать? Предположим, у нас все нормально, пропустили мы его на территорию. Они желают отдыхать, и они не хотят никаких ограничений, которые мы с них будем требовать. Например, есть возможность попасть в карантин на 14 суток. Если в учреждении отдыха заболел хотя бы один человек, учреждение закрывается на карантин».

Даже если у человека билет на самолет, он на него не попадет. Необходимо оформлять бланк информированного согласия, которое турист должен подписать, чтобы потом не предъявлять претензий. Как туриста доставлять до места? Мы считаем, что все наши граждане здоровы, очагов у нас нет. Есть распоряжение президента, предписывающее 50% заполнения транспортных средств, но никто его не выполняет. В каждом отеле должна круглосуточно дежурить медсестра, но в Абхазии нет такого количества медицинских работников. В каждом отеле должно быть отведено несколько номеров под изоляторы на случай появления больных людей. В помещениях должны быть санитайзеры и разметка, чтобы соблюдалась социальная дистанция. В местах общественного питания за одним столом не должны сидеть более одной семьи или одного-двух человек, а расстояние между столами должно быть не менее двух метров. У гостей и персонала должны быть в минимальном количестве маски и перчатки, санитарная обработка посуды, индивидуальное питание, так как от шведских столов придется отказаться… Готовы ли владельцы отелей все это обеспечить и эти требования выполнить?

По мнению Аллы Беляевой, к вспышке коронавирусной инфекции абхазская система здравоохранения не готова, коечный фонд составляет всего 1500 коек, врачей всех специальностей – 500 человек, а общая численность средних и младших медработников – около 5000 человек. Аппаратов ИВЛ – 65, а тест-систем около 4000.

Глава Гагрского района Юрий Хагуш напомнил, что первый случай коронавирусной инфекции и первый очаг возник у них. Потребовалось немало усилий, чтобы удержать ситуацию и не дать инфекции распространиться. Многоквартирный дом, в котором проживали 57 человек, был взят на карантин. Подъезды и квартиры в этом доме несколько раз обрабатывались, дом две недели круглосуточно охранялся, жителям привозили продукты и готовую еду. На все это требовались дополнительные средства.

Юрий Хагуш заявил, что район столкнется с большими трудностями, если туристы не приедут: «Мы понимаем, что Гагрский район полностью зависит от летне-курортного сезона. Все платежи поступают за счет налогоплательщиков, которые занимаются сферой обслуживания, от предприятий, которые работают в Гагрском районе... На сегодняшний день этого всего нет. Есть большие трудности с выплатами зарплат. Недавно у нас на границе собрались люди и устроили мини-митинг. Сошлись на том, что составили списки, будем оказывать посильную помощь, это медикаменты и продукты. С понедельника многие уже обращаются в цандрыпшскую и в гагрскую администрации. Уже пошел процесс выдачи гуманитарных пособий. Все это не так просто. На сегодняшний день мы все равно занимаемся подготовкой к летне-курортному сезону: убираются пляжи и ведутся прочие работы. Почему? Потому что если этого не делать, то надежда умирает. А если мы отнимем надежду у нашего населения, то это опять будут волнения и возмущения. Мы не имеем права на это. А весь вопрос упирается только в то, откроется граница или нет».

Президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина предложила создать план-регламент по выходу из карантина. Она считает, что полностью закрыться и ждать, когда пандемия закончится, нельзя. Как будут жить без туристов люди, которые продавали вино, мед, сувениры, возили туристов в горы? С туристическим бизнесом связаны не 15-20 тысяч граждан Абхазии, а гораздо больше. Если туризм не возобновится, каким образом будет наполняться бюджет? Кто будет выплачивать людям субсидии, какая будет поддержка? Калягина говорила, что можно подумать об экскурсиях одного дня, на которые едут люди со справками, их можно разрешить. Есть люди, которые хотят приехать на отдых в Абхазию на один-два месяца, они даже готовы посидеть на карантине и выполнить все требования. Она призвала не отказываться от них совсем. «Самое время подумать о стратегии развития туризма в Абхазии после пандемии. Нам не нужны огромные отели с большой скученностью людей, сейчас многие хотят жить в шале или небольших апартаментах на берегу моря, можно развивать горный и сельский туризм», – сказала Калягина.

Наместник Новоафонского монастыря иеродиакон Давид Сарсания привлек внимание к одному из самых крупных религиозных и экскурсионных центров Абхазии. Во время курортного сезона монастырь обычно посещают до 5000 человек в день. С 19 марта монастырь закрыт на карантин. Давид Сарсания рассказал о проблемах посещения монастыря, когда гиды игнорируют распорядок дня монахов и привозят отдыхающих после абхазских застолий в нетрезвом виде. Он призвал продумать маршруты для религиозного туризма, когда люди посещают святые места, чтобы что-то новое узнать, и для паломнического туризма, когда люди едут с целью обогатиться духовно.

Участники встречи выступили с предложением создать на базе Министерства по курортам и туризму рабочую группу, включить в нее отельеров, туроператоров и других специалистов, чтобы выработать регламент по выходу из карантина и разработать рекомендации для туристов, объектов питания, размещения и торговли.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия