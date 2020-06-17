Какие «романсы» поют абхазские финансы

Сегодня в Сухуме состоялась пресс-конференция вице-премьера, министра финансов правительства Абхазии Владимира Делба. Интерес к ней журналистов подогревался тем, что в последнюю неделю общество было встревожено новостями из Кабмина. В частности, тем, что существуют опасения: государство не сможет вовремя выплатить зарплаты большему числу работников бюджетной сферы в июне и июле. А дата выплаты абхазских пенсий может быть сдвинута на неделю, с 18 числа каждого месяца, как было ранее, на 25-е.

Напомню, что ограничительные меры, принятые в Абхазии в связи с угрозой коронавирусной инфекции еще в конце марта, сразу же ударили по объектам торговли, общепита и различных услуг, а вот по бюджетникам и пенсионерам, как видим, получился так называемый «отложенный удар». Проблемы с зарплатами и прочими выплатами им государством возникли позднее, когда почти все карантинные меры уже постепенно были сняты и главной из них остается закрытая государственная граница, защищающая население от проникновения извне коронавируса. Ведь эти выплаты формируются на основе поступлений в доходную часть госбюджета, которые были получены, в основном, еще в «докоронавирусный» период и за счет покрытия предыдущих задолженностей, в результате чего за пять месяцев налоги были собраны на 97-98 процентов к запланированному, а вот дальше… Во всех, можно сказать, государствах и регионах мира, финансы из-за карантинных мер в связи с пандемией, сейчас, как говорится, «поют романсы». А в таких, как Абхазия, с экономикой, «заточенной» на иностранный туризм, особенно.

Владимир Делба на пресс-конференции сказал:

«Мы прогнозируем в этом году общее снижение внутреннего валового продукта более чем на 10 процентов. Ну, и самое важное – это производное от уровня ВВП – возможное снижение объемов собственных доходов государственного бюджета, которое может достигнуть двух миллиардов рублей. За прошедшие пять месяцев, с января по май включительно, если соотносить все поступления в бюджетную систему с аналогичным периодом прошлого года, бюджет недополучил всего 37 миллионов рублей. В таких условиях это расценивается как нечто успешное, считается допустимым, по крайней мере. А вот за 17 дней июня этот разрыва вырос еще на 75 миллионов рублей. Это несопоставимый уровень потерь доходов… Рост дефицита бюджета неизбежен. Сегодня он составляет уже 302 миллиона рублей. Это значительные объемы дефицита. И, как мы с вами прекрасно понимаем, источников стабильных покрытия этого дефицита тоже не предвидится».

Многие в республике ждут, как манны небесной, туристического сезона, который возможен только в результате открытия границы с Россией на Псоу. Ведь помимо того, что около 20 тысяч жителей непосредственно задействованы в турбизнесе, на приезд туристов возлагают обычно надежды и работники общепита, торговли… Журналисты хотели допытаться у Владимира Делба, какую сумму примерно могут потерять государство и бизнес при полной или частичной отмене ныне турсезона, имея в виду и то, что часть бизнеса, ни для кого не секрет, находится, в «тени», но он затруднился назвать эти цифры, остановившись лишь на обещанных мерах по смягчению налогового бремени на предпринимателей.

Немало внимания на пресс-конференции было уделено теме так называемого ввозного налога на добавленную стоимость, который многие предприниматели, как выразился один из журналистов, проклинают. Владимир Делба высказался в целом в поддержку этого закона, который во многом упрощает сбор налогов, обеспечивая около тридцати процентов его, избавляет от «дробления» в системе налогообложения. Другое дело, что когда этот НДС в 2016 году вводился, это нельзя было делать слишком быстро, без соответствующей подготовительной работы, ибо его введение застало предпринимателей «врасплох». Ну и, конечно, закон нуждается в совершенствовании, в изменениях в него.

Очень интересным фактом вице-премьер назвал то, что нынче «оборот земли вырос в три раза». И вообще, он не теряет оптимизма, надеясь, что без туристического сезона Абхазия нынче не останется. Продолжается работа, сказал он, по совершенствованию финансовой системы в стране:

«Очень активная работа идет сейчас с законодательным органом нашей страны. Обсуждаем много законопроектов – упрощенная система налогообложения, единый социальный налог… единый социальный налог – это очень интересный подход к установлению отдельных платежей во внебюджетные фонды. Я думаю, тут, несомненно, есть потенциал, чтобы поработать и ситуацию изменить к лучшему».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия