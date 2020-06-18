В Армении 665 новых случаев коронавируса, Пашинян указывает на нарушения масочного режима

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 665, в общем составив 18698.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 18 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 746 и сейчас составляет 7560.

За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 309. Еще 101 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам (двое за последние сутки).

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10728, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 89992.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Facebook, что граждане Армении продолжают массово нарушать масочный режим.

«У нас 665 новых случаев коронавируса. Мы продолжаем массово не носить маски. Что мы делаем не так, что наши дорогие соотечественники относятся с таким презрением к собственному здоровью и к здоровью своего окружения? Должно ли наше правительство, сформированное путем диалога с Гражданином, говорить с Гражданином на языке принуждения, чтобы увеличить его же готовность сохранить собственное драгоценное здоровье?», - отметил Пашинян.

В Армении с 17 июня выходить из дома можно только с документами, подтверждающими личность. Также в стране действует масочный режим. За выход без маски или без документов полагается штраф в 10 000 драмов.