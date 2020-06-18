Европейская Народная партия обеспокоена тем, что Георгий Руруа остается в заключении

Европейская Народная партия (ЕНП) обеспокоена тем, что один из акционеров грузинского оппозиционного канала «Мтавари Архи» Георгий Руруа по-прежнему остается в заключении. Об этом в социальной сети Twitter написал председатель партии Дональд Туск.

«ЕНП приветствовала соглашение от 8 марта между правительством Грузии и оппозицией в качестве ключевого шага к снижению напряженности. Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Георгий Руруа все еще находится в тюрьме. Мы призываем к полной реализации Соглашения и освобождению Руруа. ЕНП ожидает, что предстоящая избирательная кампания в Грузии будет свободна от подкупа избирателей, запугивания избирателей, безнаказанности за насилие и злоупотребления административным ресурсом (об этом сообщили международные наблюдатели на последних выборах)», - написал Туск.

Освобождения Георгия Руруа требуют представители грузинской оппозиции, а также европарламентарии и комитет по международным отношениям Сената США. Они указывают на условие соглашения между властями и оппозицией, достигнутого 8 марта при посредничестве дипломатов.