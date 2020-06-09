Оппозиция готовится к взятию Тбилиси

Достигнет ли грузинская оппозиция консенсуса перед предстоящими парламентскими выборами? Оппозиционных партий более трех десятков, и большинство из них претендуют на выдвижение своих мажоритарных кандидатов в восьми столичных округах. И если первые заявления не указывали на единство оппозиции, сегодня в этом спектре появился оптимизм: стало известно, о чем накануне посол США Келли Дегнан говорила с генпрокурором Ираклием Шотадзе.

Крайне прогрессивным, ответственным, объединяющим оппозицию и предвещающим победу на выборах назвал сегодняшнее решение своей партии по восьми столичным мажоритарным округам лидер фракции «Нацдвижение» Роман Гоциридзе. Не дожидаясь завершения консультаций с остальными оппозиционными партиями, которые собираются традиционно в офисе главного «лейбориста» Шалвы Нателашвили, бывшая партия власти, ссылаясь на то, что в предыдущих выборах у нее было самое большое количество голосов оппозиционных избирателей, решила, что своих кандидатов в Тбилиси выставит только в двух мажоритарных округах.

Опережение событий до завершения консультаций вызвало раздражение у лидера «Новой Грузии» Георгия Вашадзе, по крайней мере, он оказался единственным среди оппозиционеров, кто выразил вслух свое недовольство:

«Кого больше всех поддерживает народ, тот и должен быть выдвинут мажоритарным кандидатом в формате оппозиции. Вот и все. Я против всяких квот и распределений мест. Я готов к компромиссам, но ни в коем случае не допущу манипуляций мнением народа».

Представители примерно 30 партий намерены встретиться в офисе «лейбористов» и завтра. К 20 июня они обещают, что назовут кандидатов, которые будут баллотироваться в Тбилиси в одномандатных округах. Заявления оппозиционеров указывают на то, что достичь консенсуса им будет трудно. Ведь баллотироваться в мажоритарных округах в Тбилиси намерены и лидеры «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, Элене Хоштария, Гига Бокерия. По неподтвержденной информации, Тбилиси хочет покорить и лидер «лейбористов» Шалва Нателашвили. Объединение «Лело» намерено выдвигать во всех мажоритарных округах своих кандидатов, баллотироваться в Тбилиси собираются и бывшие «мечтатели», теперь независимые депутаты, которые недавно объединились в новую партию «Наша Грузия – альянс солидарности».

Депутатом хочет стать в третий раз и Эка Беселия со своей новой партией «За справедливость». Претендует на мажоритарные округа в Тбилиси и лидер партии «Единая Грузия – демократическое движение» Нино Бурджанадзе. Конечно же, свои силы в Тбилиси попробует бывший депутат тбилисского законодательного собрания (сакребуло) Алеко Элисашвили, ведь в 2017 году, во время выборов мэра Тбилиси, он набрал голосов больше других оппозиционных кандидатов – около 18%. К тому же со своей партией «Гражданское движение» Элисашвили претендует на право стать в Грузии третьей силой, не аффилированной ни с «Грузинской мечтой», ни с «Нацдвижением».

Единственный, кто решил не ввязываться в этот марафон мажоритариев, – лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе. Его партия делает акцент на пропорциональные списки.

Все это не могло не раззадорить грузинские соцсети, пользователи которых обратили внимание на то, что в Тбилиси восемь округов, а желающих победить в столице оппозиционеров гораздо больше. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе убежден, что оппозиционное единство до выборов не дотянет:

«Все это их единство умещается максимум в 35-40-процентной нише, в которой им придется перераспределиться. Остальные проценты пойдут на счет правящей команды. И это даст нам возможность убедительно победить на выборах».

Власть упрекнула своих оппонентов и в том, что в ходе подготовки к выборам они не говорят о том, как сделать страну лучше, но ставят целью победить лидера партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили. Иванишвили – автор порочной системы, напомнили в ответ оппозиционеры и посоветовали властям внимательно прислушаться к сказанному послом США в Грузии Келли Дегнан. Накануне она встретилась с генпрокурором Ираклием Шотадзе. И если Шотадзе говорил, что встреча была ознакомительного характера, то американский дипломат с несвойственной дипломатам прямотой не скрыла, на что она обратила внимание генерального прокурора в ходе встречи.

«Мы также говорили о важной роли генпрокурора в приближающихся выборах, в том числе, о рассмотрении исков по поводу подкупа избирателей и запугивания избирателей. Считаю, что Генеральная прокуратура готова взять на себя важнейшее обязательство осенью, чтобы у избирателей было полное доверие к избирательному процессу», – заявила американский посол Келли Дегнан.

В этих словах посла США многие увидели попытку стратегического партнера предотвратить повторение той напряженной ситуации, которая сопутствовала президентским выборам в 2018 году. Появились у оппонентов власти и предположения, что американский дипломат подняла во время беседы и вопрос находящегося в предварительном заключении совладельца ТВ «Мтавари» Георгия Руруа. Оппоненты власти считают его, так же, как считали оппозиционных лидеров Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили, политзаключенным, и речь о его освобождении тоже шла на переговорах правящей силы и оппозиции при посредничестве послов США и стран ЕС. В этом формате 8 марта была достигнута договоренность о реформе избирательной системы, по которой должны пройти выборы в октябре 2020 года. Новая система должна обеспечить многопартийность парламента и более справедливое распределение мандатов между политическими силами.