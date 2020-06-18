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Соперник Лукашенко на президентских выборах в Беларуси доставлен на допрос
Соперник действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на президентских выборах предприниматель Виктор Бабарико доставлен на допрос в Комитет государственного контроля, сообщил телеграм-канал государственной Белтелерадиокомпании. Вместе с ним допрашивают его сына Эдуарда.
Их адвокаты не допущены в здание КГК, — сообщает Tut.by со ссылкой на предвыборный штаб Бабарико. Увидев прессу сотрудники ведомства закрыли вход в здание изнутри на ключ, передаёт корреспондент издания. В доме бизнесмена проходит обыск, сообщило российское государственное агентство Спутник.
Бабарико и его сына допрашивают в рамках дела о неуплате налогов в "Белгазпромбанке", который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет. Основные акционеры кредитной организации — российские "Газпром" и "Газпромбанк".
12 июня Лукашенко заявил, что поручил провести проверку работы Белгазпромбанка. Сообщалось, что президент подверг критике Бабарико, при этом не называя его имени. После этого в банке прошли обыски, 15 человек задержаны.
- Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
- Всего о необходимом для выдвижения количестве подписей заявили пять потенциальных кандидатов. На угрозы и провокации жаловались и другие потенциальные соперники Лукашенко.
- Накануне стало известно, что счёт Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован.
Другие новости дня
Роскомнадзор снимает ограничение доступа к Telegram
Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм.
Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.
В настоящее время совместными усилиями с ведущими российскими и зарубежными интернет-компаниями еженедельно в среднем удаляется материалов: пропагандирующих суицидальное поведение – 2 500; экстремистского и террористического характера – 1 300; пропагандирующих употребление наркотиков, о местах их приобретения – 800; с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 300», – сказано в сообщении.
Доступ к сервису был заблокирован по решению суда в апреле 2018 года, однако фактически не исполнялся.
Верховная рада не смогла прекратить полномочия Святослава Вакарчука
Верховная рада Украины не смогла досрочно прекратить полномочия депутата и лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Для принятия решения депутатам не хватило голосов.
Заявление о сложении полномочий Вакарчук подал 11 июня. Он заявил, что частично выполнил свою миссию. На выборах его партия "Голос" прошла в Раду и сформировала там фракцию. Сам Вакарчук от руководства партией отошёл еще в марте.
Вакарчук уже отказывался от депутатского мандата в 2008 году.
Перед выборами президента 2019 года о Вакарчуке говорили как о возможном кандидате на пост главы государства. Музыкант, однако, не стал выдвигать свою кандидатуру и не поддержал никого из кандидатов.
Германия официально обвинила Россию в заказном убийстве Зелимхана Хангошвили
Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Информация размещена на сайте ведомства. В тексте указывается, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов. Об этом сообщает Радио Свобода.
Подчиняющиеся правительству Российской Федерации ведомства дали задание ликвидировать Кавтарашвили задержанному сразу после преступления обвиняемому, утверждают в прокуратуре.
"За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами Чеченской республики и Ингушетии, а также с пророссийским правительством Грузии", - указывается в документе. В тексте напоминают, что Хангошвили воевал против федеральных войск на стороне чеченских сепаратистов, а в 2008 году собрал в Грузии ополчение для войны с российской армией в Южной Осетии.
Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах. Некоторое время Красиков разыскивался в России, но позднее розыск был отменён по неизвестным причинам. В Германию он въехал по фальшивым документам.
Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин заявил, что Зелимхан Хангошвили, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Он высказал предположение, что его смерть стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили. Власти Германии это отрицают.
Правительство ФРГ критиковало Москву за недостаточное сотрудничество в расследовании на фоне многочисленных свидетельств того, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченских властей. В связи с этим Берлин выслал двух российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства в Москве.
В Сухуми обсудили вопросы развития абхазского языка
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с представителями руководства бывшего Государственного фонда развития абхазского языка Гундой Квициния и Майей Амичба.
Как сообщила пресс-служба абхазского правительства, на встрече обсуждались вопросы развития абхазского языка, внедрения новых методик в процесс изучения языка школьниками и детьми дошкольного возраста, разработки цифровых технологий и платформ для изучения государственного языка.
Кроме того, на совещании речь шла о возможности возрождения Госфонда развития абхазского языка и возобновления его функций.
«При содействии и сотрудничестве с ведущими специалистами Абхазии в области изучения языка, издательства, дизайна и др. Фондом было издано около 100 наименований художественной, методической литературы и литературы наглядного пособия с общим тиражом свыше 50 тысяч экземпляров. Значительная часть изданного материала при взаимодействии с Министерством просвещения бесплатно распространялась по образовательным учреждениям и выделялась нуждающимся семьям. Сегодня у специалистов фонда около 15 проектов готовы к выпуску и реализации», - сказано в сообщении пресс-службы.
Болтон утверждает, что Трамп не позволил выпустить заявление с критикой России в десятую годовщину её вторжения в Грузию
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует опубликовать книгу о своем пребывании в Белом доме – «Комната, где это произошло».
Книга должна выйти в свет 23 июня, но американские СМИ публикуют ключевые отрывки из нее.
Джон Болтон указывает, что Дональд Трамп не позволил выпустить заявление с критикой России в десятую годовщину её вторжения в Грузию, – сообщает CNN.
Бывший советник по нацбезопасности пишет, что эти действия отражают то, насколько Трампу было сложно отделить личные взгляды от официальных отношений.
Болтон также говорит, что Трамп постоянно «ворчал и жаловался» по поводу санкций в отношении России, хотя публично их продвигал.
Трамп также якобы спрашивал у главы аппарата Белого дома Джона Келли, входит ли Финляндия в состав России, - сообщает CNN со ссылкой на книгу Болтона.
В интервью изданию The Wall Street Journal Трамп назвал экс-советника лжецом, которого в Белом доме все якобы ненавидели. Как пишет Deutsche Welle, Трамп попытался помешать публикации 600-страничной книги Болтона. Министерство юстиции страны 16 июня подало в федеральный суд в Вашингтоне иск, в котором обвинило Болтона в «явном нарушении» условий его трудового договора.
В частности, перед публикацией книги экс-сотрудник Белого дома не предоставил ее властям для изучения. Выход книги может «поставить под угрозу национальную безопасность», поскольку в издании содержится засекреченная информация, заявили в ведомстве.
Болтон: Трамп искал выгоду в контактах с мировыми лидерами
Джон Болтон ушел в отставку с поста помощника президента по национальной безопасности в сентябре прошлого года в результате разногласий с президентом относительно важных вопросов внешней политики, проработав на этом посту 18 месяцев. Уход Болтона сопровождался взаимными упреками.
Президент Радио Свобода Джейми Флай объявил о своей отставке
Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай объявил о своей отставке. В адресованном сотрудникам компании сообщении, Флай отметил, что решение о его увольнении принял новый глава Агентства США по глобальным медиа Майкл Пэк. "С большой грустью я покидаю Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Возглавлять эту организацию в течение года - это честь на всю мою жизнь", - говорится в письме Флая.
Агентство Associated Press сообщает, что Пэк также уволил трёх руководителей других медиа-организаций, входящих в структуру Агентства США по глобальным медиа – Радио Свободная Азия, Ближневосточной вещательной сети и Бюро вещания на Кубу. Кроме того, Пэк отправил в отставку главу Фонда отрытых технологий, надзор за деятельностью которого также осуществляет Агентство.
Пэк возглавил Агентство США по глобальным медиа две недели назад. За это время он сменил всех членов Советов директоров Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Радио Свободная Азия, Ближневосточной вещательной сети и назначил себя председателем.
В адресованном сотрудникам Агентства США по глобальным медиа электронном сообщении Пэк заявил о том, что привержен принципу обеспечения независимости медиа-организаций, входящих в систему международного американского вещания, задача которых заключается в предоставлении сбалансированных и проверенных новостей и информации аудиториям во всём мире.
Европейская Народная партия обеспокоена тем, что Георгий Руруа остается в заключении
Европейская Народная партия (ЕНП) обеспокоена тем, что один из акционеров грузинского оппозиционного канала «Мтавари Архи» Георгий Руруа по-прежнему остается в заключении. Об этом в социальной сети Twitter написал председатель партии Дональд Туск.
«ЕНП приветствовала соглашение от 8 марта между правительством Грузии и оппозицией в качестве ключевого шага к снижению напряженности. Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Георгий Руруа все еще находится в тюрьме. Мы призываем к полной реализации Соглашения и освобождению Руруа. ЕНП ожидает, что предстоящая избирательная кампания в Грузии будет свободна от подкупа избирателей, запугивания избирателей, безнаказанности за насилие и злоупотребления административным ресурсом (об этом сообщили международные наблюдатели на последних выборах)», - написал Туск.
Освобождения Георгия Руруа требуют представители грузинской оппозиции, а также европарламентарии и комитет по международным отношениям Сената США. Они указывают на условие соглашения между властями и оппозицией, достигнутого 8 марта при посредничестве дипломатов.
В Дагестане после беспорядков арестованы 80 азербайджанцев
В Дагестане на десять суток арестовали 80 граждан Азербайджана после столкновений с полицией в палаточном лагере возле села Куллар Дербентского района республики. Об этом "Интерфаксу" рассказал глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов. Что именно вменяют арестованным, он не уточнил.
Столкновения с полицейскими и пограничниками произошли 15 июня из-за закрытых на фоне пандемии границ между странами. Как заявили в Следственном комитете России, около 400 граждан Азербайджана на стихийном митинге потребовали выпустить их на родину и перекрыли федеральную трассу "Кавказ", после чего повредили служебные машины и закидали сотрудников правоохранительных органов камнями. Среди полицейских есть пострадавшие. Полицейские в ответ стреляли в воздух, разгоняли людей дубинками и применили слезоточивый газ. Ранее сообщалось о задержании 93 азербайджанцев.
Азербайджан закрыл границу с Россией 5 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. В Дербентском районе сейчас находится порядка 650 граждан Азербайджана.
Журналист Георгий Габуния не явился на опрос в СГБ
Журналист телеканала «Мтавари архи» Георгий Габуния не явился на опрос в Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии.
Как сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, Габуния готов ответить на вопросы следователей только в суде, в присутствии судьи-магистрата. Ранее от опроса в СГБ отказался и гендиректор канала Ника Гварамия.
В самой СГБ накануне призвали СМИ воздержаться от публикации неподтвержденных сведений по делу Васамбека Бокова.
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков. По словам гендиректора «Мтавари архи» Ники Гварамия, задержанный планировал убийство журналиста Георгия Габуния. Заказчиком убийства Гварамия назвал главу Чечни Рамзана Кадырова, а поводом - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», - сказано в заявлении СГБ Грузии.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу хотели совершить покушение на журналиста Георгия Габуния. В своём телеграм-канале глава Чечни написал, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», а «если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают».
- Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет комментировать высказывания Рамзана Кадырова и обвинять кого-либо в подготовке покушения на журналиста Георгия Габуния – до завершения расследования.
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус, он «на самоизоляции»
У бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выявили коронавирусную инфекцию. Тест Назарбаева, покинувшего пост главы государства в прошлом году после почти трех десятилетий правления, показал положительный результат.
«К сожалению, последний тест елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет», – говорится в официальном сообщении с упоминанием титула «лидер нации» (елбасы), закрепленного за бывшим президентом.
В сообщении говорится, что он в настоящее время находится на «самоизоляции» и продолжает работать.
Сообщение о самоизоляции бывшего президента опубликовано официальной прессой 18 июня. Назарбаев, который несмотря на отставку, сохраняет влияние на государственный аппарат, не появлялся на публичных мероприятиях в последние несколько месяцев.
С прошлой недели ряд членов казахстанского правительства и чиновников объявили о переходе на самоизоляцию. 14 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на странице в соцсети сообщил, что госпитализирован после положительного теста на коронавирус.
В Армении 665 новых случаев коронавируса, Пашинян указывает на нарушения масочного режима
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 665, в общем составив 18698.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 18 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 746 и сейчас составляет 7560.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 309. Еще 101 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам (двое за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10728, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 89992.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Facebook, что граждане Армении продолжают массово нарушать масочный режим.
«У нас 665 новых случаев коронавируса. Мы продолжаем массово не носить маски. Что мы делаем не так, что наши дорогие соотечественники относятся с таким презрением к собственному здоровью и к здоровью своего окружения? Должно ли наше правительство, сформированное путем диалога с Гражданином, говорить с Гражданином на языке принуждения, чтобы увеличить его же готовность сохранить собственное драгоценное здоровье?», - отметил Пашинян.
В Армении с 17 июня выходить из дома можно только с документами, подтверждающими личность. Также в стране действует масочный режим. За выход без маски или без документов полагается штраф в 10 000 драмов.
140 пациентов с коронавирусом лечатся в грузинских клиниках
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 893. За сутки в стране выявили 5 новых случаев заражения.
По словам медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Эзугбая, новые случаи – импортированные. Сообщается, что коронавирусом заразились четверо водителей-дальнобойщиков.
Число выздоровевших пациентов за сутки выросло на 8 и сейчас составляет 739. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 140.
В карантине находятся 2710 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 267. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Туристическое сообщение между Грузией и Израилем может стартовать в августе
Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания сообщил, что туристическое сообщение между Грузией и Израилем может стартовать в августе.
«Это зависит от эпидемиологической ситуации в обеих странах», - написал Жвания в социальной сети Facebook после видео-конференции с участием министра экономики Грузии и министра туризма Израиля.
Израиль должен был стать первой страной, из которой Грузия собиралась принимать туристов с 1 июля. Однако эпидемиологическая ситуация там резко ухудшилась. Стороны сообщили, что запуск туризма откладывается.
Грузия планирует открыть границы для международных туристов с 1 июля. Но попасть в страну смогут не все – ведутся переговоры о создании безопасных туристических коридоров с балтийскими странами, Польшей, Чехией, Австрией. Казахстан и Украина планируют восстановить авиасообщение с Грузией в первую очередь.
Власти изолировали ветеранов, которые будут смотреть парад вместе с Путиным
Около 80 ветеранов Второй мировой войны, которые должны будут присутствовать на параде в Москве 24 июня вместе с Владимиром Путиным, отправлены в карантин. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух чиновников, знакомых с подготовкой к мероприятию.
В этом году традиционный парад в честь Дня Победы перенесён с 9 мая на 24 июня. Этот день объявлен выходным. Большинству участников войны сейчас не меньше 93 лет.
По плану мероприятия Путин будет находиться на трибуне на Красной площади вместе с участниками войны. Решение изолировать их – часть строгих мер по защите Путина от коронавируса, – отмечает агентство. Оно запросило комментарий у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, но он не ответил на запрос.
- В резиденции президента в Ново-Огареве для защиты от коронавируса установили специальный дезинфекционный туннель, обратило внимание агентство "РИА Новости". Ранее стало известно, что у участников встречи с президентом проверяют температуру и они сдают тесты на коронавирус.
- В ноябре президент России потребовал от членов правительства срочно сделать прививки от гриппа, сообщал ТАСС. "Гриппом заболел – самострел. А как? Можно предотвратить – не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом", – цитировало агентство президента. Путин много лет не выносит на совещаниях гриппующих чиновников, рассказывали Радио Свобода двое бывших участников рабочих встреч с президентом.
- Наиболее тяжело коронавирусную инфекцию переносят люди в возрасте выше 60 лет. Владимиру Путину – 67.
Трамп подписал закон о санкциях за притеснения уйгуров в Китае
Президент США Дональд Трамп в среду подписал принятый ранее Конгрессом законопроект, который предусматривает возможность введения санкций против китайских должностных лиц, причастных к преследованиям уйгуров и других мусульман - жителям Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
Документ носит название "Закон о политике в сфере прав человека в отношении уйгуров". Как гооворится в сообщении Белого дома, он "осуждает грубые нарушения прав отдельных мусульманских меньшинств в Синьцзяне... и включает в себя особые полномочия по наложению санкций на конкретных лиц". В заявлении Трампа отмечается, что среди нарушений прав человека - в первую очередь помещение уйгуров в специальные лагеря, где их подвергают идеологической обработке и принуждают трудиться - с конечной целью искоренить идентичность и религиозные убеждения уйгуров и других меньшинств в Китае.
Закон, в частности, предусматривает, что американские спецслужбы и госдепартамент будут регулярно информировать Конгресс о ситуации уйгуров в Китае, а президент в течение 120 дней должен представить имена китайских чиновников, причастных к преследованию уйгуров, против которых будут введены санкции в соответствии с Глобальным законом Магнитского. В законе прямо упомянуто имя лидера Компартии Китая в Синцзяне, члена Политбюро ЦК КПК Ченя Квангуо.
Законопроект разработан ещё в прошлом году, однако его принятие совпало с новым обострением отношений США и Китая на фоне пандемии коронавируса.
За сутки в Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования коронавирусом
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 21 гражданина, и ни у одного из них диагноз COVID-19 не был подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них десять граждан продолжают проходить лечение в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент скончался.
В Батуми устроили протест против назначения судьи Конституционного суда
Церемония приведения к присяге нового судьи Конституционного суда Васила Роинишвили с участием президента Грузии Саломе Зурабишвили прошла в Батуми на фоне свиста - так представители оппозиции опротестовали назначение судьей бывшего прокурора.
Васил Роинишвили был избран судьей на заседании 29 мая пленума Верховного суда сроком на 10 лет. Он сменил в Конституционном суде Зазу Тавадзе, срок полномочий которого истек 15 июня, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Митинг у здания суда организовали представители оппозиционной партии «Лело» и неправительственной организации «Альтернатива». Участники акции напомнили президенту, что год назад, во время июньских акций протеста возле здания парламента в Тбилиси, когда полиция применила резиновые пули и газ для разгона участников многотысячного митинга, Саломе Зурабишвили ужинала в ресторане «Салобие». Поэтому они принесли к зданию суда фасоль и потребовали встречи с президентом.
Они также напомнили, что Роинишвили был прокурором в системе бывшего министра юстиции в правительстве Саакашвили – Зураба Адеишвили, и в период его работы произошло расследование нескольких скандальных дел, некоторые из которых до сих пор не завершены. Следует отметить, что отказ от проведения основательной судебной реформы до сих пор считается одним из серьезных упущений правления третьего президента Грузии.
«Назначение Васила Роинишвили означает возвращение в судебную систему Зураба Адеишвили, что является изменой конституции и государству. Нас интересует, насколько Саломе Зурабишвили рада вернуть Адеишвили в судебную систему», - сказал журналистам представитель партии «Лело» в Аджарии Ираклий Купрадзе.
Сама Саломе Зурабишвили также вступила в дискуссию с участниками акции и заявила, что «не является следователем и не может копаться в прошлом судей». «Если какие-то дела не завершены, то у меня нет права в это вмешиваться», - отметила президент.
Зурабишвили ждёт итогов расследования: «Я не имею права обвинять другую страну»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет комментировать высказывания Рамзана Кадырова и обвинять кого-либо в подготовке покушения на журналиста Георгия Габуния – до завершения расследования.
«Я не комментирую заявление Кадырова. В первую очередь, я благодарна за то, что было сделано, была обеспечена безопасность журналиста. Это очень важно для нашей страны, для обеспечения стабильности», - отметила Зурабишвили.
Президент не ответила на вопрос, от кого исходила опасность.
«Я являюсь президентом страны. Пока не будут известны результаты расследования, я не имею никакого права обвинять другую страну. Но налицо много подозрительных вопросов - думаю, что с этим все согласны», - отметила она.
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков, планировавший убийство журналиста оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Габуния. Об этом заявил гендиректор канала Ника Гварамия. По его словам, заказчиком убийства является глава Чечни Рамзан Кадыров, а причиной - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», - сказано в заявлении СГБ Грузии. Имя задержанного в официальном заявлении СГБ указывается только в качестве инициалов «В.Б.», но это совпадает с распространенной в СМИ версией.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу хотели совершить покушение на журналиста Георгия Габуния. В своём телеграм-канале глава Чечни написал, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», а «если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают».
- Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал абсурдными обвинения в подготовке покушения на Габуния
Любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния абсурдны и не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я не буду это никак комментировать. Я скажу одно, что, если вы помните, с самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не российских властей официально в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае они абсурдны и не соответствуют действительности», – ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать заявление Кадырова.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу хотели совершить покушение на журналиста Георгия Габуния. В своём телеграм-канале глава Чечни написал, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», а «если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают».
- В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков, планировавший убийство журналиста оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Габуния. Об этом заявил гендиректор канала Ника Гварамия. По его словам, заказчиком убийства является глава Чечни Рамзан Кадыров, а причиной - скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года.
- Задержанный в Тбилиси гражданин России готовил заказное убийство, - признает Служба госбезопасности Грузии (СГБ). «Задержание обвиняемого В.Б. было осуществлено в рамках начавшегося расследования по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр осуществляет на основании соответствующей оперативной информации», - сказано в заявлении СГБ Грузии. Имя задержанного в официальном заявлении СГБ указывается только в качестве инициалов «В.Б.», но это совпадает с распространенной в СМИ версией.
Южнокорейский министр объявил об отставке после подрыва в Кэсоне. Видео
Южнокорейский министр по делам объединения Ким Ён Холь объявил, что подаёт в отставку.
По словам министра, он берёт на себя всю ответственность за ухудшение отношений с КНДР. Заявление сделано на следующий день после того, как в приграничном северокорейском городе Кэсон, по решению Пхеньяна, взрывом было разрушено здание офиса по межкорейским связям.
Власти Северной Кореи также распространили сообщение о вводе войск в пограничные районы.
На прошлой неделе Пхеньян объявил, что прекращает контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Ранее КНДР выразила протест в связи с отправкой северокорейскими перебежчиками через границу пропагандистских листовок с критикой в адрес Пхеньяна.
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Е Чжон предупредила, что её страна может использовать против Южной Кореи силовые методы, если Сеул не остановит отправку листовок.
Межкорейский офис связи действовал с 2018 года, когда в двусторонних отношениях наметился прогресс и состоялись первые за долгое время контакты между руководителями государств.
В Кремле и в резиденции Путина установили спецтуннели для дезинфекции: Песков подтвердил
В резиденции президента России в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит. Каждый посетитель президента оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", который покрывает одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.
После появления этой информации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что дезинфекционные туннели есть не только в резиденции президента в Ново-Огарево, но и в Кремле.
"В Кремле их даже две штуки установлено", – сказал Песков.
Спецтуннель разработала компания из Пензы.
В середине марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для защиты Путина от коронавируса все сотрудники, готовящие мероприятия с участием президента и окружающие его, сдают тест на коронавирус.
По словам Пескова, Путин не исключил очные контакты, но минимизировал их.
Сам Песков и его супруга переболели коронавирусом, о чем стало известно 12 мая. Ранее коронавирус выявили у премьера РФ Михаила Мишустина. 30 апреля стало известно о заражении коронавирусом премьер-министра Мишустина. Вслед за Мишустиным коронавирус обнаружили у других членов правительства: главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Коронавирусную инфекцию также обнаружили у шестерых депутатов Госдумы. Известны имена четырех из них, это депутаты Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Светлана Максимова и Оксана Пушкина.
Мировые авиаперелёты восстановились до 65% от уровня до пандемии
Авиаперелеты по всему миру восстановились примерно на 65 процентов от уровня до введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя российского Минэнерго. По его словам, сейчас ежедневно выполняется до 118 тысяч рейсов – до приостановки полетов 181 тысяча рейсов в сутки.
Минимум в 64 тысячи рейсов в сутки пришелся на апрель, в мае этот показатель достиг 93 тысяч. По данным сайта Flightradar, без учета правительственных, гуманитарных и военных рейсов к середине июня число коммерческих рейсов выросло вдвое – до 46 с половиной тысяч в сутки. В середине января ежедневно выполнялось 102 тысячи таких рейсов.
Главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров объяснил прирост перевозок восстановлением внутреннего авиасообщения. Однако, по его словам, это может быть временным явлением, так как возможна вторая волна пандемии.
В начале июля генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюниак назвал 2020 год худшим в истории авиации. По оценкам ассоциации, чистые потери отрасли в 2020 году превысили 84 миллиарда долларов.
Из-за пандемии коронавируса с 27 марта Россия полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. В апреле внутренний трафик сократился по сравнению с прошлогодним в 20 раз. Возобновить полеты за рубеж Россия может с 15 июля, писали ранее СМИ. 8 июня правительство разрешило выезжать россиянам за рубеж для ухода за родственниками, работы или учебы.
Патриархия Грузии: создание грузинского прихода РПЦ в Париже неприемлемо
В Патриархии Грузинской православной церкви (ГПЦ) назвали неприемлемым решение Русской православной церкви (РПЦ) о создании в Париже грузинского прихода.
Председатель отдела внешних церковных связей ГПЦ, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим направил письмо митрополиту Дубнинскому, архиепископу западноевропейских приходов русской традиции Иоанну. В письме говорится, что в Тбилиси узнали об основании грузинского прихода в Париже из интернета. Её настоятелем станет священнослужитель грузинского происхождения архимандрит Иерофей (Маргвелашвили), который планирует провести первую службу 20 июня.
В письме сказано, что именно ГПЦ оказывает духовную помощь грузинам, проживающим за пределами родины. Митрополит Герасим указывает, что с 2009 года в Париже действует грузинская церковь имени святой царицы Тамары, службы поочерёдно проходят и в 15 городах Франции.
«Основание грузинского прихода под настоятельством архимандрита Иерофея считаем неприемлемым. Думаем, что это – результат отсутствия коммуникации», – сказано в обращении.
Краснодарский край откроют для туристов с 21 июня
Власти Краснодарского края с 21 июня ослабят режим ограничений для туристов. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в эфире государственного телеканала "Россия-1".
У въезжающих в регион будут измерять температуру, в обязательном порядке брать тест на коронавирусную инфекцию. В то же время требование о том, что туристы, приезжающие в край, должны провести две недели на карантине в обсерваторе или изолироваться по месту жительства, будет отменено, сказал губернатор.
Если, несмотря на все меры предосторожности, в каком-либо санатории появится локальная вспышка коронавирусной инфекции, то этот санаторий станет обсерватором, заявил Вениамин Кондратьев. Работа пляжей находится под контролем Роспотребнадзора, особое внимание уделяется соблюдению дистанции, добавил он.
Карантин в Краснодарском крае ввели 31 марта из-за коронавируса. С 12 апреля в регионе действовал режим изоляции. С 23 мая власти поэтапно снимают ограничения.
1 июня в Краснодарском крае возобновили работу санатории с медицинской лицензией, 12 июня открылись небольшие гостиницы с числом номеров не более 50.
Жители России могут заселиться в санатории, если у них есть три обязательные справки. Это курортная карта с выпиской из истории болезни и направлением врача, справка об отсутствии коронавируса, полученная за 72 часа до выезда к месту отдыха, и справка об санэпидокружении.
В этом сезоне из-за закрытия границ и прекращения международного авиасообщения в связи с пандемией Краснодарский край стал лидером спроса на летний отдых в России, отмечают туроператоры.
- В Краснодарском крае зарегистрировано более пяти тысяч заражений коронавирусом. Регион находится на 12-м месте по числу заболевших в России.
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