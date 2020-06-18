Дипломат разъяснил слова немецкой прокуратуры о «пророссийском правительстве Грузии»

За заказным убийством [Зелимхана Хангошвили] стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами Чеченской республики и Ингушетии, а также с пророссийским правительством Грузии, – об этом говорится в заявлении Федеральной прокуратуры Германии.

Посол Германии в Грузии Хуберт Книрш разъяснил, что слова «пророссийское правительство Грузии» не отражают позицию Берлина.

«Прокуратура имела в виду и хотела процитировать Хангошвили. Говоря о причинах того, почему он находился в Германии, он заявлял, что противостоял «пророссийскому правительству Грузии». Это его слова, а не слова немецкой прокуратуры. Сожалею, что создалось впечатление, якобы прокуратура хотела каким-либо образом охарактеризовать политическую ориентацию правительства Грузии», – заявил посол журналистам.

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Информация размещена на сайте ведомства. В тексте указывается, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов.

В тексте напоминают, что Хангошвили воевал против федеральных войск на стороне чеченских сепаратистов, а в 2008 году собрал в Грузии ополчение для войны с российской армией в Южной Осетии.

Хангошвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красиков. Утверждается, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах. Некоторое время Красиков разыскивался в России, но позднее розыск был отменён по неизвестным причинам. В Германию он въехал по фальшивым документам.

Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин заявил, что Зелимхан Хангошвили, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Он высказал предположение, что его смерть стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили. Власти Германии это отрицают.