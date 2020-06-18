Даже Хибле Герзмава не верят?

COVID-19, как и любой другой вирус, не признает ни государственных границ, ни национальной, расовой принадлежности человека, ни его социального статуса, уровня образования, финансового состояния, популярности в обществе. В начале нынешнего января, в день 50-летнего юбилея оперной певицы, народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава, я рассказывал о ней на «Эхе Кавказа» и отмечал, что после ухода из жизни четыре года назад замечательного писателя Фазиля Искандера она является, пожалуй, самой знаменитой в мире из ныне живущих представителей абхазского народа, причем не только в сфере культуры, но и в целом. Но даже Хиблу Леварсановну не миновала «чаша сия».

На днях она написала в социальной сети Facebook: «Пришло время рассказать свою историю этих месяцев. Я переболела COVID-19, и, что самое обидное, я безвылазно сидела дома с 13 марта, соблюдала ВСЕ меры предосторожности, но вирус проник в мой дом… Мучительные и самые трудные 10 дней борьбы, когда разрывает от боли в клочья твое тело, жилы, голову, болела даже кожа, была высокая температура! Горели глаза, полностью отсутствовали вкус и запах. Самый большой страх был за легкие, КТ показало двустороннюю пневмонию, но, к счастью, с минимальным поражением легких. Врачи диагностировали легкую форму, без надобности в госпитализации, с лечением на дому. Страшно подумать: если у меня была легкая форма, то как мучаются люди при тяжелой и средней тяжести???!!! Вирус существует, и я не пожелаю врагу пережить весь этот кошмар! Меня злят люди, которые легкомысленно и пренебрежительно относятся ко всему происходящему, не верят и думают, что все это выдумка!»

Этот текст, естественно, вызвал отклики в абхазском интернет-сообществе. Например: «Короновирус коварен, лавирует... А Хибле Герзмава больше не болеть!!! Это наша визитная карточка в мире!»; «Я обожаю Хиблу, обожаю! Это уникальная по красоте и силе голоса женщина! Люди впадают в транс от ее голоса, я всегда на концертах наблюдаю за публикой! Хорошо, что она не побоялась рассказать о перенесенной болезни!».

Но, увы, в данном случае тут как тут оказались представители секты «ковид-неверующих», которая за минувшие месяцы так повсеместно разрослась. Им, как известно, обязательно надо вставить свое, сокровенное, про «чипирование» и прочее. В абхазском сегменте Facebook стоило одной такой высказаться в соответствующем духе, как «сбежались» ее друзья, с тем же самым уровнем языковой грамотности, точнее безграмотности, и начали ей поддакивать. А на сайте, комментарии с которого я цитировал, еще один неверующий так с иронией начал вести свою пропаганду: «Конечно, вирус существует уже давным-давно. Пневмония гуляет последние 10 лет весьма привольно…. Но нынче модно все списывать на ковид. Врач сказал «ковид» – значит ковид. А теперь – если он такой ужасный и кошмарный, как больных оставляют дома?».

«Всезнайке» ответили: «Нужны добровольцы для испытания вакцины от ковида. Я думаю, ты готова, ведь вируса нет, и ничего не угрожает. Или можно поехать добровольцем в ковидные больницы, там катастрофически не хватает санитаров, но раз вируса нет, то это совершенно безопасно. Не буду желать плохого, но не удивляйся, если кто-то пожелает тебе удачно переболеть вирусом в средней форме».

Другой «скептик» продолжал гнуть ту же линию: «И пошло-поехало… Ишь ты, моду взяли у российских СМИ! Там тоже пользуются актерами, певцами, чтоб наверняка впихнуть людям в мозг этот вирус. Молодцы… поверили!».

Мне пришлось немало потрудиться, чтобы привести написанное этим пользователем в соответствие с нормами русского языка (в оригинале это был ужас), но как ему объяснить, что это не некие журналисты написали, а сама всемирно известная певица откровенно поделилась мыслями и чувствами со своими читателями.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия